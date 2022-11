Na začátku roku začne Prahu brázdit vodíkový autobus. Město ho bude testovat dva až čtyři roky

Až se na Nový rok probudí opilci ze svých nočních rozmarů, Praha bude jen krůček od toho, aby byla zase o něco ekologičtější. Začátkem roku začne ulice hlavního města brázdit první pražský autobus na vodíkový pohon. Dosluhující náměstek pro dopravu Adam Scheinherr slibuje pohodlný, plynulý a tichý provoz. Tou hlavní výhodou však je, že nový autobus nebude produkovat žádné emise.

„Tenhle vůz nasadíme na jednu z našich nejdelších linek číslo 170. Na tangentě z Jižního města na Barrandov překoná při každé jízdě převýšení až dvě stě metrů a denně najezdí okolo tří set kilometrů,“ popsal Scheinherr na svém facebookovém profilu.

Bus číslo 170 jede právě z Jižního města na Spořilov, dále na Budějovickou, přes Branické náměstí až na zmíněnou část Prahy 5. Dohromady jedna cesta dělá asi čtyřicet kilometrů. Vodíkové vozidlo má dojezd okolo 350 kilometrů. „Stačí jej tak naplnit na konci dne, což zabere asi deset minut. Nová plnicí stanice bude stát na Barrandově,“ doplnil Scheinherr.

Foto: Pražská integrovaná doprava S vodíkem bude jezdit linka číslo 170

Kromě vlastního nabíjení je součástí vozu také baterie, do které se ukládá teplo z palivových článků. Tato energie je pak použita na vytápění vozu. Baterie ale zároveň vyrovnávají větší využitou energii – tedy tu na rozjezdy nebo brždění. Umožňují také nouzový dojezd asi dva kilometry.

Autobus je nízkopodlažní, měří dvanáct metrů, na šířku pak 2,55 metru a má klimatizaci. Jezdí rychlostí osmdesát kilometrů za hodinu. Ve voze si sedne 26 lidí, kapacitu má však až 85 osob.

Konkrétní datum záleží na dodávce, takže hned na Nový rok to nebude. Očekává se, že dorazit by mohl v lednu nebo únoru. Vše se odvine také od toho, jak rychle se zprovozní dobíjecí stanice.

Název nového autobusu je H’CITY 12 a provozovat ho bude pražský dopravní podnik. Tomu ho pronajme výrobce, tedy Škoda Group, která uspěla v soutěži. Smlouva hovoří o dvouleté opci, to znamená, že Praha bude moci jízdy o další dva roky prodloužit. Náklady by měly být kolem dvou milionů korun.

Rada hlavního města schválila projekt dlouhodobého testování vodíkového autobusu včetně financování letos v únoru. Součástí bylo i memorandum mezi Prahou, dopravním podnikem a společnostmi Orlen Unipetrol RPA a Škoda Electric ze skupiny Škoda Group. Zatímco úkolem Prahy je zajistit koordinaci a podílet se na přípravě technické dokumentace, Škoda Electric má zajistit technické řešení a zapůjčení vozidla. Orlen Unipetrol RPA pak zajistí provoz zmíněné vodíkové stanice a plnění vodíku.

Praha si chce jízdu s vodíkem především vyzkoušet. Na základě toho se pak rozhodne, zda nakoupí i další takové autobusy. Může jít o jednotky nebo desítky kusů. Rozhodovat přitom bude i finanční náročnost takového druhu dopravy.

Foto: Pražská integrovaná doprava Do autobusu se vejde až 85 lidí

Důležité také bude, jak se bude autobus chovat během všech ročních období. „Potřebujeme získat důležité údaje o technických a provozních parametrech, jízdních vlastnostech a chování vozidla v zimním i letním období, vyhodnotit je z provozního i nákladového hlediska, než se rozhodneme vodíkové autobusy případně nakoupit do vozového parku,“ doplnil vedoucí jednotky Provoz Autobusy pražského dopravního podniku Jan Barchánek.

Předpokládá rovněž, že vodíkový vůz bude stát ve srovnání s klasickým naftovým autobusem o dva miliony korun ročně víc.

„Dopravní podnik hlavního města musí být vlajkovou lodí technologií 21. století. Proto hledáme alternativní zdroje pohonu vozového parku, a to i s ohledem na změny klimatu a probíhající energetickou krizi,“ míní náměstek. Praha už od letošního roku používá také první elektrobus. Jezdí na lince 213 ze Želivského a i tady je výrobcem Škoda. Letos na podzim se do provozu vrátily též trolejbusy. Ty jezdí na nové trati z Letňan do Čakovic.

Dopravní podnik uvádí, že zhruba tři čtvrtiny jízd je bezemisních, zejména proto, že tramvaje i metro využívají elektřinu. Podíl se má teď s alternativnímu autobusy ještě zvyšovat. „Máme však za úkol zajišťovat veřejnou dopravu i v krizových situacích, například při přerušení provozu metra nebo blackoutu. Proto musíme zohledňovat také energetickou bezpečnost a zachovat si alespoň 25 procent vozového parku nezávislého na nabíjecí infrastruktuře,“ uvádí Barchánek. Provozně nezávislá vozidla podle něj budou zatím v naftovém nebo hybridním provedení.

„Pokud bychom vodíkové autobusy v budoucnu nakupovali, jejich domovem by pravděpodobně byly naše garáže na Kačerově a v Hostivaři, kde by podle velikosti vozového parku mohla vzniknout i vlastní plnicí stanice na vodík,“ dodal Barchánek.