Na Zásilkovnu zatlačil antimonopolní úřad: povolí svým výdejnám, aby se otevřely i konkurenci

Přepravní společnost Zásilkovna měla po provozech, se kterými se dohodla na výdeji zboží, smluvně žádat, aby u nich zároveň nepůsobila konkurence. Antimonopolní úřad kvůli tomu společnost vyšetřoval už od konce roku 2020. Zásilkovna se nyní zavázala, že smlouvy pro provozovatele změní.

Podobný postup navrhla sama společnost, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže to přijal jako dostatečné řešení. Zásilkovně jinak hrozila pokuta ve výši deseti procent z obratu, ten loni činil 7,25 miliardy korun. Společnost tak nyní bude do třiceti dnů muset smlouvy upravit. „V důsledku rozhodnutí může být více než 3 400 výdejních míst otevřeno i pro konkurenční přepravce a spotřebitelé tedy budou mít potenciálně více možností pro vyzvednutí zásilky,“ uvedl v tiskovém prohlášení ÚOHS.

Tomu kromě omezení výdejny na jednoho dodavatele vadilo také to, že provozovny nesměli uzavřít smlouvu s jinou společností až rok po ukončení smlouvy. „Zásilkovna přitom disponovala na vymezeném relevantním trhu doručování malých balíkových zásilek do třicet kilogramů na výdejní místa vysokým tržním podílem, a to zejména v segmentu doručování na externí výdejní místa, na nějž posuzované konkurenční doložky dopadají,“ dodal úřad.

Společnost v rámci správního řízení úřadu dodala návrh, podle kterého budou moci provozovatelé výdejen, se kterými má firma smlouvu déle než dva roky, smět výdejní místo otevřít i pro další přepravce. Podmínkou však má být splnění určitých kvalitativních kritérií. Jaké konkrétní to jsou, není jasné. Zásilkovna se zatím k rozhodnutí antimonopolního úřadu nevyjádřila.

Už dříve ale společnost pro iDnes.cz uvedla, že konkurenční doložky měla ve smlouvách proto, aby nikdo neparazitoval na jejím know-how, což se prý v minulosti několikrát stalo. „Bez existence takového jednání by reálně hrozila situace, se kterou jsme se opakovaně setkali, že naše společnost vynaloží vlastní úsilí, know-how, finanční prostředky a tak dále na otevření a etablování výdejního místa, zatímco konkurenční subjekty pouze vyčkají, až se takové výdejní místo dostaner do povědomí zákazníků. A pak si zřídí bez jakéhokoli úsilí v jeho prostorách svou vlastní výdejnu,“ komentoval na konci loňského roku tiskový mluvčí společnosti Štěpán Dlouhý.

Správní řízení běželo i přesto, že společnost na konci loňského roku změnila majitele. Skupina Packeta, pod kterou Zásilkovna spadá, patří nově konsorciu, které je tvořené nadnárodním investorem CVC, skupinou Emma Capital Jiřího Šmejce a investiční společností R2G založenou Oldřichem Šlemrem.