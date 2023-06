Nabídl kolegům možnost investovat do firmy, kde pracují. Zájem mě překvapil, říká Jan Sláma z FaceUpu

Když startup potřebuje peníze, typicky míří do banky, k andělským investorům nebo fondům s rizikovým kapitálem. Startup FaceUp.com pod vedením Jana Slámy se ale další nabírání kapitálu rozhodl vyřešit trochu netypicky – peníze totiž do firmy dali sami členové týmu a připojili se k nim dosavadní investoři. Investovali od dvaceti tisíc do 1,5 milionu korun v celkové výši pěti milionů.

FaceUp.com, v Česku fungující pod značkou NNTB (Nenech to být), vstoupilo do povědomí díky své platformě, která staví na digitální schránce důvěry – ta nejdříve primárně pomáhala potírat šikanu na školách, ale později se rozšířila i do firemního prostředí. Využít ji tak mohou whistlebloweři třeba na to, aby uvnitř firmy upozornili na nekalé jednání. Na základě evropské směrnice a její transpozice, kterou již schválila Sněmovna, budou muset brzy mít i české firmy právě takový bezpečný oznamovací kanál, čímž se firmě otevírá další potenciál k růstu na domácím trhu.

Startup, který založil Sláma s Pavlem Ihmem a Davidem Špunarem, již dříve vybral od vzdělávací společnosti Scio a investora Jiřího Hlavenky přes milion dolarů. Loni na podzim začala firma pracovat na přípravě dalšího investičního kola, objížděla konference a podařilo se získat několik desítek potenciálních zájemců ze strany fondů s rizikovým kapitálem.

„Zdálo se, že vybrat plánovaný jeden až dva miliony eur nebude problém. V prosinci jsme pak měli meeting vedení a stávajících investorů a jeden z kolegů z marketingu se Jirky Hlavenky zeptal, do čeho má investovat, když mu na konci měsíce zbyde pár tisíc. Odpověď zněla, že do startupů, ideálně do FaceUpu, protože zhodnocení takové investice může svojí prací ovlivnit,“ popisuje Sláma genezi nápadu. Slovo dalo slovo a Sláma s nápadem na investování uvnitř firmy předstoupil před tým. A nestačil se divit.

Zájem projevila většina kolegů – od vedení firmy po externí freelancery. Firma se proto rozhodla odložit připravované investiční kolo zvenčí. Zároveň vše zapadlo dohromady se Slámovým plánem na vytvoření ESOP, tedy schématu na zaměstnanecké akcie. Jedná se o způsob, jak startupy odměňují a motivují klíčové zaměstnance, protože sami pak mohou získat finance při prodeji firmy. Zatímco tradiční ESOP schémata jsou podle Slámy už nyní poměrně standardní záležitostí, nabídku kolegům podílet se na investičním kole zatím u jiné firmy neviděl.

Důkaz, že tým věří společnému růstu

„Když se naskytla možnost investovat do FaceUpu, tedy do něčeho, čím žijete, co dobře znáte, čemu věříte a na co máte přímý vliv, tak jsem neváhal. Firma generuje velmi slušná čísla a analýzy naznačují další velký potenciál. A to jsme teprve na začátku. Vnímám to tedy jako podporu firmy pro její další růst,“ říká Zbyněk Pechr, ředitel obchodu ve FaceUpu.

Po právní stránce provedl FaceUp investici konvertibilní půjčkou skrze takzvanou special purpose vehicle, neboli zvláštní firmu FaceUp Team Investments, v níž získají zaměstnanci podíly, ta následně získá podíl v samotném FaceUp Technology. Kromě spolupracovníků se touto formou do firmy přidali i dosavadní investoři, sám Sláma vložil v tomto kole do společnosti část peněz, které získal nedávno prodejem svého podílu ve startupu Twigsee.

„Ochota managementu i zakladatelů FaceUpu spoluúčastnit se vlastními prostředky v tomto menším investičním kole je neobvyklá a obdivuhodná – ukazuje, jak moc současný tým věří dalšímu růstu firmy a rychlému zvyšování její hodnoty. Pro investora je to nejlepší signál: když vy dáte, nezůstanu pozadu,“ pochvaluje si Hlavenka.

Důvěra samotného týmu v budoucí úspěch dělá podle Slámy dobrý dojem i na zájemce o další investice do firmy. Ta přitom nestojí na vodě – necelé tři roky od vzniku firemní verze FaceUp.com má společnost měsíční opakované tržby (na základě předplatného) v řádech milionů korun od pěti stovek klientů v třiceti dvou státech světa. Provozně je firma v plusu a mezi nové zákazníky řadí i taková jména jako Česká televize, Dr. Max nebo Kiwi.com.

„Investice do FaceUpu je pro mě spojená s dlouhodobou spoluprací mladého dynamického kolektivu. Pevně věřím, že týmová investice podpoří i tak již skvělou firemní kulturu. Vážím si také transparentního přístupu Honzy směrem k investici a trpělivosti, se kterou nám to celé vysvětloval,“ říká Thomas Nesensohn, obchodník FaceUpu, který investoval nejvíce z týmu.

Klíčový zákon, který nakopne růst

Ještě větší nakopnutí růstu může způsobit již zmíněný a právě připravovaný zákon o ochraně oznamovatelů, který vznikl na základě evropské směrnice a Česko jej podle regulí EU mělo přijmout už do konce roku 2021. To se ale nestalo – jeho návrh Poslanecká sněmovna schválila až na konci letošního dubna, ve čtvrtek pak byl schválen Senátem a nyní čeká už jen na podpis prezidenta.

Aktuální verze zákona by již od 1. srpna udělila všem firmám nad 250 zaměstnanců povinnost mít bezpečný oznamovací kanál, od prosince se pak limit sníží na firmy od padesáti pracovníků. Zároveň má zákon zajistit, že neunikne identita oznamovatele, a určí ve firmě osobu, která se bude oznámeními zabývat.