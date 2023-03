Nacisti jsou loseři – nebuďte loseři. Arnold Schwarzenegger vyzývá k zavržení antisemitismu

Arnold Schwarzenegger má na kontě nebývale úspěšnou sportovní, hereckou i politickou kariéru, dobře mu jde ale také role influencera – například na Twitteru má přes pět milionů sledujících a pravidelně zde komentuje různá témata, která považuje za důležitá. Teď vydal dvanáctiminutové video, kde mluví o nebezpečném růstu antisemitismu po světě a vyzývá diváky, aby nepropadli nenávisti. „Náckové jsou loseři. Nechci, abyste byli loseři,“ říká.

V úvodu videa, které na Twitteru za dva dny nasbíralo přes 3,6 milionu zhlédnutí, známý herec popisuje svoji nedávnou návštěvu vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim v Polsku. K vidění zde jsou hory nevyzvednutých kufrů, bot nebo vlasů, plynové komory pro masové vraždění a velké kotle pro pálení těl. „Hned na začátku na zádech ucítíte obrovskou zátěž – těžší než jakýkoliv dřep, co jsem kdy udělal. A nikdy neodezní. Je to tíha historie,“ komentuje Schwarzenegger.

Vysvětluje pak, že každý, kdo Osvětim někdy navštívil, nemůže mít žádné pochybnosti o tom, proč je zásadní za každou cenu předejít opakování něčeho podobného. „Já ale nechci přesvědčovat přesvědčené,“ pokračuje. Místo toho se ve videu obrací na ty, kteří třeba někde na internetu narazili na konspirační teorii o Židech či komentáře budící nenávist ke kterékoliv skupině lidí, ať už na základě genderu, rasy nebo sexuální orientace.

Začal si prý totiž sám všímat, že takových lidí – zvlášť v poslední době – přibývá. Data v tomto ohledu dávají Schwarzeneggerovi za pravdu. Například americká organizace Anti-Defamation League bojující proti antisemitismu loni vydala report, podle něhož v roce 2021 ve Spojených státech zaznamenala 2717 různých případů zahrnujících nenávist vůči Židům. Bylo to o třetinu více než o rok předtím a také nejvíce od roku 1979, kdy začala tyto statistiky vytvářet.

S velice podobnými zjištěními loni přišla také Federace židovských obcí v ČR. V roce 2021 prý v Česku zaznamenala 1128 antisemitských incidentů – téměř o třetinu více než v předchozím roce. Drtivou většinu incidentů (celkem 98 procent) přitom představují projevy nenávisti na internetu ve formě článků, příspěvků na sociálních sítích, anonymních komentářů nebo příspěvků v diskuzích. Do statistik se zahrnují tradičně krajně pravicová hnutí a dezinformační platformy, ale také více kontroverzní zdroje jako třeba kritika počínání státu Izrael.

Silně antisemitské, avšak i rasistické, misogynní a další nenávistné komentáře v posledních letech výrazněji pronikají až do mainstreamu. Koncem minulého roku například celý hudební svět šokoval slavný rapper Kanye West, když mimo jiné řekl, že „miluje Hitlera“.

Jednou z nejdiskutovanějších osobností na sociálních sítích se stal také bývalý kickboxer Andrew Tate, jehož videa plná sexistických a misogynních výroků získávala stovky milionů zhlédnutí zejména na Tik Toku. Tate je nyní ve vězení a čelí obviněním z obchodování s lidmi a znásilnění, stále je ovšem aktivní například na Twitteru. Také jeho starší videa se šíří dále, ať už přímým sdílením, nebo prostřednictvím doporučovacích algoritmů vedoucích uživatele ke stále extrémnějšímu obsahu. Tateovu rétoriku tak přebírá mnoho dalších.

Schwarzenegger sám příliš konkrétních příkladů projevů nenávisti nezmiňuje, jeho slova nicméně doprovázejí záběry vandalismu s antisemitskými výroky nebo fotografie z rasisticky motivovaných pochodů ve Spojených státech. „V historii bylo vydat se cestou nenávisti vždy jednoduché, vždy to byla cesta nejmenšího odporu a vinit za problémy někoho jiného je snazší, než se sami snažit věci zlepšit,“ vysvětluje. „Na konci této cesty ale nenajdete štěstí. Zlomí vás. Je to cesta slabých.“

Zmiňuje přitom několik příkladů hnutí poháněných nenávistí, která vždy skončila neúspěchem. „Nacisté? Loseři. Konfederace? Loseři. Apartheid? Loseři. Nechci, aby z vás byli slabí loseři,“ říká herec, který vyrostl v poválečném Rakousku, načež se díky ohromujícímu odhodlání a disciplíně probojoval na absolutní vrchol kulturistiky – a později i Hollywoodu.

Schwarzeneggerovy zkušenosti s antisemitismem a jeho porážkou jsou přitom velice osobní. Jeho vlastní otec byl členem nacistické strany a jako armádní policista se přímo podílel na okupování Polska, Francie nebo těžkém obléhání Leningradu (dnes Petrohrad) v Sovětském svazu. Arnold popisuje, jak na vlastní oči sledoval, jak otce válka motivovaná nenávistí zlomila po všech stránkách. Proto se obrací na diváky, kterým chce pomoci se podobnému osudu vyhnout.

„Od přátel jsem slyšel, že s vámi nemá smysl mluvit. Je mi jedno, co říkají. Záleží mi na vás. Myslím, že za to stojíte. Vím, že nikdo není dokonalý – z vlastní zkušenosti, to mi věřte. A rozumím, že lidé mohou spadnout do pasti předsudků a nenávisti,“ pokračuje. „Ať už jste ale zašli jakkoliv daleko, chci, abyste věděli, že máte vždy možnost zvolit si cestu síly,“ apeluje oceňovaný sportovec.

Ve zbytku videa popisuje svoje vlastní zkušenosti z náročných tréninků a zvedání stovek kil zátěže a nachází paralely s mentální námahou. V obou případech je podle něj nutné konfrontovat svoje vlastní fyzické i psychické neduhy, překonávat bolest z toho pramenící a ve výsledku se stát silnějším, lepším.