Odkaz Kanyeho Westa se rozpadá. Twitter ho znovu zablokoval a čelí odsouzení za výroky o Hitlerovi

Kanye West, nyní oficiálně Ye, byl zpátky na Twitteru přesně dvanáct dnů. Sociální síť jeho účet opět zablokovala poté, co sdílel fotku obsahující Davidovu hvězdu a hákový kříž. Slavný rapper a módní návrhář ale internet v posledních dnech šokoval také klipy z podcastu, v němž řekl, že miluje Hitlera a nacisty. V říjnu Ye v reakci na zablokování účtů na Twitteru a Instagramu oznámil záměr koupit alternativní sociální síť Parler, nyní však od tohoto záměru odstoupil.

Ještě donedávna byl jeden z nejznámějších mužských umělců na světě spojován především s inovativní, často velkolepou a mnohdy introspektivní hudbou nebo s velice úspěšnými kolekcemi tenisek a jiného oblečení. Zejména v posledních dvou měsících ale jeho fanoušci zvažují věčnou otázku, zda lze oddělit umění od jeho autora, když ten šíří další a další antisemitské výroky a dává hlas extrémní pravici.

V říjnu Ye přišel o přístup k Twitteru i Instagramu, když zde nejdříve rappera Diddyho označil za područíka Židů a poté napsal, že vůči Židům vyhlásí DEFCON 3 (DEFCON je stupnice amerických ozbrojených sil označující úroveň nebezpečí). Pak přišel s oznámením, že má záměr koupit sociální síť Parler. Ta funguje velice podobně jako Twitter, má ale zcela minimální míru moderace obsahu a je populární mezi pravicovými, libertariánskými a ultrapravicovými uživateli.

„Ve světě, kde jsou konzervativní názory považované za kontroverzní, musíme zajistit, že máme právo se svobodně vyjadřovat,“ uvedl tehdy umělec v oficiálním vyjádření k oznámení akvizice. Parler měl koupit od firmy Parlement Technologies, přičemž transakce měla být dokončená do konce roku. Částka není známá, podle insiderů ale byla pravděpodobně výrazně přestřelená vzhledem k tomu, že sociální síť nemá žádný spolehlivý model pro vydělávání – a navíc má velice malou uživatelskou základnu v řádu desítek tisíc aktivních účtů.

O necelé dva měsíce později teď od Yeho a Parlement Technologies přišlo nové oznámení, podle něhož obchod nakonec neproběhne. Obě strany se prý dohodly, že v jejich nejlepším zájmu bude transakci nakonec neprovést, bližší zdůvodnění ale nebylo uvedeno.

Rapper mezitím šokoval sérií dalších skandálních antisemitských prohlášení a rozešli se s ním všichni významnější partneři, včetně jeho banky. Postupně tak Ye přišel o spolupráci s velkým hudebním vydavatelem Def Jam, sportovním gigantem Adidas a luxusní značkou oblečení Balenciaga. Spolu s tím ztratil také status dolarového miliardáře – aktuálně magazín Forbes hodnotu jeho jmění odhaduje na 400 milionů dolarů.

Před necelými dvěma týdny se nicméně Yemu vrátil přístup k alespoň k jedné z velkých platforem, kde ho sledují vyšší jednotky milionů lidí. Elon Musk, samozvaný zastánce „absolutismu svobody vyjadřování“, se rozhodl velice kontroverzní osobnosti 21. listopadu obnovit účet na Twitteru. Ne ovšem na dlouho. Ye totiž včera sdílel obrázek kombinující Davidovu hvězdu, židovský symbol, se svastikou a komentářem „Ye24 miluje všechny.“ (Ye24 odkazuje na rapperův záměr stát se americkým prezidentem).

Musk na Twitteru napsal: „Snažil jsem se, co jsem mohl. Přesto ale znovu porušil naše pravidlo proti vyzývání k násilí. Jeho účet bude dočasně zablokovaný.“ Jak upozornil deník The Guardian, Ye pak na sociální síti Truth Social, další alternativě Twitteru založené Donaldem Trumpem, sdílel textovou konverzaci s Muskem. Miliardář se v ní umělce pokoušel přesvědčit, ten ale nebyl ochotný ustoupit.

Pár dnů předtím byl Ye na večeři s bývalým americkým prezidentem Dolandem Trumpem, kam s sebou vzal i známého antisemitu a bílého supremacistu. Pro Trumpa se z původně privátní večeře stala PR noční můra, když se informace o návštěvě dostala do médií a ostře se proti němu vymezili i jeho republikánští spojenci. Bývalý prezident před týdnem oznámil, že se chce v roce 2024 opět ucházet o pozici hlavy státu.

Dosud největší skandál kolem Yeho proběhl nedlouho po večeři s Trumpem. Vydal se totiž natočit několikahodinový podcast s konspiračním teoretikem a dezinformátorem Alexem Jonesem. V pořadu zveřejněném ve čtvrtek znovu opakoval mnoho antisemitských či jiných ultrapravicových názorů – a neváhal se zastat ani diktátora nacistického Německa. „Je hodně věcí, které mám na Hitlerovi rád. Mnoho věcí,“ řekl Ye. Když na to zaskočený Jones reagoval odsouzením nacistů, rapper zdůraznil, že miluje jak Židy, tak nacisty. Prý tím následuje svoji křesťanskou víru.

Podcast na internetu vyvolal další vlnu pozdvižení a odsudků z mnoha stran. K situaci se na Twitteru vyjádřil dokonce stávající americký prezident Joe Biden. Napsal: „Chci jen ujasnit pár věcí: Holokaust se stal. Hitler byl démonická osobnost. A naši političtí představitelé by místo toho, aby mu poskytovali platformu, měli upozorňovat a odsuzovat antisemitismus, kdekoliv se skrývá. Mlčení znamená spoluzodpovědnost.“

I just want to make a few things clear:

The Holocaust happened.

Hitler was a demonic figure.

And instead of giving it a platform, our political leaders should be calling out and rejecting antisemitism wherever it hides.

Silence is complicity.

— President Biden (@POTUS) December 2, 2022