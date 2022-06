Nad Novým Zélandem se objevila tajemná modrá spirála. Vytvořila ji raketa SpaceX

Vypadalo to, jako by se na noční obloze z ničeho nic zjevila úplně nová galaxie. Tak někteří Novozélanďané popisovali pohled, který se jim naskytl v neděli v přibližně v půl osmé večer. Nad jejich hlavami se totiž zformoval namodralý, spirálovitý útvar s bílým středem a rozjasnil noční oblohu.

Už za pár minut tak byly novozélandské sociální sítě plné fotografií i užaslých reakcí na úkaz, který byl viditelný po celém jižním ostrově země. Někteří přirozeně začali spekulovat o příletu mimozemské civilizace, formování černé díly, ale třeba i o nějaké formě marketingové akce.

Co víc, celý úkaz se po obloze pomalu pohyboval. Realita je však o něco méně zvláštní, než by se na první pohled mohlo zdát. Jak zjistil britský deník The Guardian, tyto plynaté mraky se někdy objevují při startu raket, které vynášejí náklad na oběžnou dráhu naší planety.

To, co tedy Novozélanďané sledovali, tak nebylo nic jiného než kombinace vody a oxidu uhličitého, jež pocházejí ze zplodin z raketového paliva, které v atmosféře osvítilo Slunce. Jenom tato kombinace však ještě k vytvoření působivého úkazu nestačí.

„Jde o proces vypouštění paliva z rakety, kdy palivo krystalizuje a otáčející se raketa vytvoří kolem sebe v atmosféře takovouto spirálu. Následně ale záleží i na počasí a úhlu pozorovatele. V tomto případě byly podmínky ideální,“ komentuje pro CzechCrunch Jan Spratek ze společnosti Planetum, která sdružuje pražské planetárium a hvězdárnu.

V blízkosti místa pozorování ale v tu dobu žádná raketa nestartovala. S vysokou pravděpodobností se tak jednalo o zkrystalizované látky z rakety Falcon 9. Stroj společnosti SpaceX vynesl satelit z floridského Kennedyho vesmírného centra v rámci mise pro komunikační firmy Globalstar jen tři hodiny předtím, než Novozélanďané úkaz pozorovali.

Za tu dobu stihl mrak v v horních vrstvách atmosféry překonat přes 13 tisíc kilometrů. Navíc to není poprvé, co podobný úkaz bylo možné pozorovat. Jak upozornil The Guardian, podobný úkaz vytvořila v roce 2009 nad Norskem už ruská balistická raketa.