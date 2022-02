Itálie je zemí plnou slunce, přesto se nad jednou z jejích největších automobilek v poslední době stahují mračna. Alfa Romeo začala před více než sto lety plnit svou historii řadou závodních i výrobních úspěchů, které však střídala i méně šťastná období. V jednom takovém se automobilka nachází i nyní. Její modely nemají očekávané prodejní úspěchy, celou situaci by ovšem mohlo změnit SUV Tonale. To nabízí elektrický pohled do budoucnosti značky, která nezapomíná na své kořeny.

Vyšlo to Astonu, Lamborghini, Bentley i Rolls-Roycu, tak proč by to nemělo klapnout i u Alfy Romeo? Řeč je o SUV, která patří v Evropě mezi nejžádanější segment osobních automobilů. Alfa navíc vůbec poprvé přihazuje i elektrifikovanou verzi, a tak se jí do rukou dostává silný trumf, kterým by mohla změnit dosavadní průběh hry.

Alfě však chvilku trvalo, než ho ze svého rukávu vyklepala. Koncept SUV Tonale se představil již před třemi roky, ale pandemická situace a snahy přivést na trh co možná nejlepší produkt příchod jeho produkční verze výrazně zpomalily.

Po premiéře však máme jasno, jak záchranný kruh, který Alfa háže sama sobě, vlastně vypadá. SUV má na délku 4,53 metru, je 1,84 metru široké a 1,6 metru vysoké, což jsou parametry podobné nedávno odhalenému elektrickému modelu Enyaq Coupé od Škodovky.

Tonale sází na technologii budoucnosti, nezapomíná však ani na svou minulost Foto: Alfa Romeo

Základem automobilu je platforma skupiny Stellantis, do které se Alfa Romeo dostala coby součást koncernu Fiat Chrysler. Jedná se o platformu, kterou využívá například i Jeep Compass. Ovšem je přepracovaná tak, aby co nejlépe odpovídala potřebám italského šviháka.

Elektrifikovaný model přivádí Alfa Romeo na trh poprvé. Prozatím je Tonale k dispozici jako plug-in hybrid či 48V mild-hybrid kombinující benzínovou patnáctistovku s elektromotorem o výkonu 15 kW. Kombinovaný výkon je pak naladěný buď na 96, nebo 118 kW.

V případě plug-in hybridu se jedná kombinaci třináctistovky párované s elektromotorem, které dohromady nabízejí výkon 202 kW. Plug-in hybridní verze jako jediná nabízí pohon všech kol, přičemž zrychlení z 0 na 100 km/h udává automobilka v čase 6,2 sekundy. Pouze na elektřinu je vůz schopen díky baterii o kapacitě 15,5 kWh ujet mezi 60 a 80 kilometry.

Kromě elektrifikovaných verzí se mohou zákazníci těšit také na turbodiesel o výkonu 96 kW určený pro Evropu. Do Spojených států pak poputuje benzínový dvoulitr s výkonem 188 kW a pohonem všech kol. V současné době není vyloučen ani příchod plně elektrické varianty, vše ale bude záležet na přijetí zákazníků.

NFT servisní kniha

Vizuálně hraje Tonale na notu tradičních tvarů pro automobilku tak charakteristických. Světlomety dělené do tří segmentů doplňují nasupený výraz přední masky, která je rozeklána známým trojúhelníkový klínem.

Od přídě se táhne výrazná profilová linie, která se vlévá až do zádě vozu nabízející obdobně segmentované zadní lampy jako v případě světlometů. Světelný podpis zadních partií pak doplňuje linka propojující obě zadní světla.

Pohled na interiér vozu Foto: Alfa Romeo

Pokud nahlédneme do kabiny vozu, čeká na nás spíše mainstreamový interiér s 12,3palcovým displejem přístrojové desky, který doplňuje volně stojící 10,2 palce velká obrazovka multimediálního systému. Nechybí připojení k internetu či hlasová asistentka Alexa.

Co ovšem nenajdeme uvnitř vozu, ani nikde jinde, a přesto je jeho součástí, je jedinečný NFT token. Do vlaku této moderní technologie naskakuje i Alfa, nečekejte však žádné specifické opičí podobizny vyražené do karoserie. Pokud s tím bude zákazník souhlasit, automobilka vygeneruje NFT certifikát.

Ten lze později využít jako záruku celkového stavu automobilu, prokázat jím nájezd či zůstatkovou hodnotu. V podstatě se tak jedná o jakousi online servisní knihu, jejíž praktické využití se ukáže až v budoucnu. Přesto má automobilka v úmyslu tuto technologii implementovat i do ostatních modelů.

I boční linie odkazují na historické závodní speciály značky Foto: Alfa Romeo

Určitý krok vstříc zítřku představuje i rozhodnutí zaměřit se mimo prodej skrze klasické showroomy i na online. Alfa Romeo do Tonale totiž vkládá nemalé naděje a již nyní hovoří o tom, že by měl tento model představovat víc než polovinu z celkových prodejů.

Novinka by měla vstoupit na trh začátkem letošního června, přičemž automobilka prozatím neřekla přesnou cenu. Podle odhadů by však Tonale mělo přijít na 800 tisíc až milion korun na základě zvolené výbavy. Pokud bychom měli opět srovnávat s elektrickým Enyaqem ve verzi Coupé, tak čistě elektrická novinka dostala ve své nejvyšší verzi čerstvou cenovku 1 559 900 korun.

V následujících letech má pak Alfa Romeo s pravidelnou roční kadencí přivádět na trh nový model. Je přitom dost pravděpodobné, že se bude jednat o vozy poháněné elektřinou, vzhledem k plánům automobilky stát se do roku 2027 plně elektrickým výrobcem.