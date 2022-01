Není to takové překvapení, jako když Škodovka představovala svůj první čistokrevný elektromobil, dravější kupé vycházející z původního Enyaqu však přesto zaujme. Na přídi má znovu krystalickou masku, a byť jde pořád o mohutný automobil, proti svému staršímu bratříčkovi nabízí dynamičtější design a sportovní linie. Poprvé elektrické auto s logem mladoboleslavské společnosti přijede také ve sportovní variantě RS s výkonem až 220 kW. Cenu prozatím automobilka neprozradila, ale původní Enyaq startuje kolem 1,2 milionu korun.

Bylo 1. září 2019, když Škoda Auto odhalila své první čistě elektrické SUV zvané Enyaq. Psali jsme tehdy o budoucnosti s křišťálovou přídí, a když jsme se loni očekávaným elektromobilem tuzemské výroby projeli, mohli jsme konstatovat, že tohle se mladoboleslavským inženýrům povedlo. Nešlo o žádné extravagantní šílenosti, ale elektromobil, který staví na tom, co Škodovku dlouhodobě zdobí, a přidává to nejlepší ze světa elektrických motorů. V loňském roce se po celém světě prodalo přes 44 tisíc těchto vozů a ve Škodě by na to rádi navázali i novým modelem.

Škoda Enyaq Coupé iV je – nepřekvapivě – zkrátka kupé. Oproti původnímu Enyaqu ho zdobí svažující se střešní linie, která pak vzadu přechází do pátých dveří s ostře lomenou hranou. Efektní je zatmavené prosklené panoramatické okno, které pokrývá celou střechu a navazuje právě na prosklení pátých dveří. Elektrické kupé díky tomu nepůsobí tak ohromně a buclatě jako jeho předchůdce. Škodovka mu i tak ponechala prostorný interiér a zavazadlový prostor s objemem 570 litrů.

Elektrická Škoda Enyaq Coupé iV RS Foto: Škoda Auto

Právě velkorysý prostor pro řidiče i spolujezdce a také velký kufr jsou prvky, které tradičně zdobí vozy s okřídleným šípem ve znaku, a ani elektrické kupé není výjimkou. Jeho zavazadlový prostor je i přes štíhlejší linii jen nepatrně menší proti „velkému“ Enyaqu. Své tvary využívá Enyaq Coupé při jízdě, kde má nižší součinitel odporu vzduchu a v režimu WLTP slibuje v závislosti na dané výbavě dojezd až 545 kilometrů. Původní model sliboval u nejvýkonnějších verzí 460 kilometrů.

Do škodovácké nabídky přijíždí Enyaq Coupé iV s pohonem zadních nebo všech kol a třemi výkonovými stupni. Základní výbava zvaná Enyaq Coupé iV 80 disponuje výkonem 150 kW, pohonem zadních kol a baterií s kapacitou 82 kWh (77 kWh netto). Stejnou baterii využívají také vyšší verze 80x a RS. Obě verze nabídnou díky druhému elektromotoru pohon všech kol a výkon 195 kW, respektive 220 kW ve vrcholném sportovním modelu RS. To vše s maximálním točivým momentem 460 Nm.

Jedná se o vůbec první čistě elektrický vůz RS, který Škodovka nabídne. Původní Enyaq totiž v nejvrcholnější verzi prozatím nedorazil, a tak má toto prvenství kupé. Vedle několika tradičních designových prvků, které odlišují model RS, nabídne nejvýkonnější Enyaq Coupé zrychlení z 0 na 100 kilometrů v hodině za 6,5 sekundy. Maximální rychlost dosahuje 180 km/h, což je o 20 km/h více než u slabších verzí. Nejvýraznějším odlišujícím prvkem sportovní verze je výrazný zelený lak zvaný Mamba a bez příplatku řidiči dostanou i Crystal Face, tedy přední masku se 131 LED diodami, které osvětlují vertikální lamely.

Stejně jako původní Enyaq iV je i jeho kupé verze vyráběna v hlavním závodě Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Celé vozidlo je stavěno na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB), která je využívána napříč celým koncernem Volkswagen, do něhož Škodovka patří. Enyaqy jsou však zatím jedinými modely v Evropě na této platformě, které nejsou vyráběny v Německu. Standardní je také umístění baterie, která se nachází v podlaze mezi přední a zadní nápravou. Díky absenci středového tunelu je pak více prostoru v interiéru.

Ani uvnitř vozu elektrické kupé příliš nepřekvapí. Prim hraje velký třináctipalcový displej umístěný uprostřed a také virtuální kokpit s více než pětipalcovým displejem – právě na těchto dvou obrazovkách se odehrává to nejdůležitější. V rámci doplňkové výbavy je k dispozici také head-up displej s rozšířenou realitou, díky kterému se promítají informace o jízdě včetně navigace v zorném poli řidiče přímo před ním.

Interiér elektrické Škody Enyaq Coupé iV RS Foto: Škoda Auto