Nadělíte Spartě finále Ligy mistrů, nebo radši búra? Je tu nový Czech Soccer Manager, kde dokážete oboje

V tomhle složení a s přispěním testerů vznikla hra, která za tři dny od svého pátečního vydání nasbírala už 14 tisíc stažení. Což neznamená nutně stejný počet skutečných hráčů, nicméně i tak je to solidní číslo, které určitě ještě poroste. Dá se totiž očekávat, že naváže na historické úspěchy značky. Czech Soccer Manager 22 měl kolem padesáti tisíc stažení, takzvaná Final Edition titulu CSM 2002 jich za osmnáct let nasbírala přes 400 tisíc. „Ale i když se to nerovná počtu unikátních hráčů, na druhou stranu obzvlášť starší verze hry se často šířily po různých CD, takže tyto instalace naopak v číslech nemáme,“ připomíná Vašíček.

Při takovém počtu stažení i při pohledu na objem práce, který vývojáři Czech Soccer Manageru museli věnovat, se nutně na mysl dere otázka na monetizaci bezplatné hry. „Možnosti by tu určitě byly i bez přímého prodeje, například přes merch nebo příspěvky. Nese to s sebou ale mnohá úskalí a nejsem přesvědčen, že to za to zkrátka stojí,“ odpovídá Vašíček. „Především je tu otázka licencí, které pochopitelně na těch 236 ligových soutěží nevlastníme. To, že hra negeneruje zisky, sice negarantuje možnost použití licencovaných prvků, ale rozhodně to pomáhá a přibližuje hru ‚fair use‘ pravidlu v oblasti autorských práv,“ vysvětluje programátor.

Stejný důvod také stojí za rozhodnutím hru vydávat čistě v češtině. Aby takříkajíc nelezla do zelí titulům, jako je světový fenomén Football Manager, který má zakoupené licence na videoherní použití skutečných klubů a hráčů. A když je řeč o skutečných hráčích, tak stejně jako už dříve v minulosti i aktuální díl Czech Soccer Manageru se může pochlubit spoluprací s profi fotbalistou. Na virtuálním obalu hry najdete Daniela Holzera, hráče Baníku Ostrava – a dlouholetého fanouška série.

„A víme i o dalších,“ prozrazuje hlavní vývojář. „Tímhle odkryji jeden malý ‚easter egg‘ v CSM 25. Někteří fotbalisté mají na kartě hráče vlastní pozadí se svou fotkou. Jsou to jednak nejlepší fotbalisté světa jako Haaland či Rodri, ale dali jsme ji i hráčům, o kterých víme, že CSM hrají nebo alespoň hráli, protože s nimi v minulých letech proběhl nějaký kontakt. Bohužel zatím nevíme o žádném prvoligovém trenérovi, ten by se nám na obal hodil. Tak možná do příště,“ uzavírá Petr Vašíček s úsměvem. Tak na co čekáte? Liga mistrů volá!