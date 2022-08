Nafukovací inlajny se přiblížily k prvním zákazníkům. Nejen ony získaly statisíce od Průši

Ty brusle nepřehlédnete. Jejich sytá barva na nich ale není to nejzajímavější. To, proč připoutaly pozornost budoucích zákazníků i investorů, je skutečnost, že jdou vyfouknout, složit a pohodlně umístit do tašky nebo batohu, aniž by zabíraly příliš mnoho místa. Jsou dopravním prostředkem určeným na takzvanou poslední míli, tedy na pár set metrů do školy, práce nebo domů třeba po výstupu z hromadné dopravy. A podle toho také získaly své jméno. Last Miles teď zároveň dostaly statisíce korun v akcelerátoru PrusaLab.

Jsou jednou ze tří vybraných mladých firem, které kromě toho, že svůj rozvoj můžou opřít o nové peníze, od května zároveň úzce spolupracují s technologickými experty na rozvoji svého řešení. Projekty dostaly 300 tisíc korun na materiál a externí služby, na další řádově statisíce PrusaLab vyčísluje využití zázemí, strojů a poradenství.

Pro samotné Last Miles to znamená rychlejší cílovou rovinku. V crowdfundingové kampani si už ověřily, že o skládací brusle mají zákazníci zájem. Místo požadovaných 200 tisíc korun vybrali bezmála dvojnásobek. Když do akcelerátoru vstupovaly, tým ještě analyzoval a plánoval. Teď dokončuje vývoj nafukovacího mechanismu.

„Záměrem našeho pobytu v akcelerátoru je nyní dokončení vývoje finálního produktu a výroba sta kusů, které doručíme prvním zákazníkům,“ slibuje spoluzakladatel Last Miles Tibor Kučera. V kampani tým slíbil, že brusle odešle do půl roku od jejího uzavření, tedy od května.

Projekt PrusaLab, jehož je CzechCrunch mediálním partnerem, se zaměřuje na hardwarové projekty. Ty bývají v akcelerátorech v menšině a je to prý pro firmy velkým lákadlem. Jde už o druhý běh podpory vybraných projektů.

„Úspěch pilotního ročníku, který vyústil v patnáctimilionovou investici ze strany Prusa Research, potvrdil kapacitu akcelerátoru posunout nápad z nákresu až do fáze funkčního prototypu,“ říká manažer projektu Ondřej Kašpárek. Mluví o finanční podpoře projektu Posedla, na 3D tiskárně na míru vytvářených sedel na kolo.

Letošní výzva PrusaLab kladla důraz na udržitelnost, která se promítla ve všech třech podpořených projektech. Druhým z nich se stal studentský startup FlockLock, který hodlá vybavit dobytek chytrými známkami, jež dokážou sledovat polohu, aktivitu a zdravotní stav zvířat. A zároveň upozorňovat chovatele na případná rizika jako krádež, sníženou aktivitu nebo zaběhnutí.

FlockLock posílá informace o pastevním skotu do mobilní aplikace

FlockLock počítá s tím, že informace ze známky propojí s mobilní aplikací, která tak nabídne vzdálenou kontrolu chovu. „Koncept jsme si naostro ověřili už v rámci bakalářské práce. Cílem pro akcelerační program je proto vývoj prototypu vhodného k hromadnému testování na několika stádech,“ říká spoluzakladatel Daniel Rychlý.

Třetím podpořeným projektem se stal Goboline. Ten chce změnit světelnou projekci – hodlá převést standardní kruhové svícení projektorů na liniové, což by mělo znamenat velké energetické – a tedy i finanční – úspory. Hlavně v průmyslových prostorech, kde firmy používají světelnou projekci k podlahovému značení.

„Celý systém je navíc propojený. Například řidiči vysokozdvižného vozíku dokáže podlahové značení interaktivně ukazovat, kam odvézt náklad,“ přibližuje spoluzakladatel Matyáš Kavan. I Goboline se v PrusaLabu zaměří na vývoj funkčního prototypu.

Prototyp optické lavice Goboline

PrusaLab je prototypová dílna fungující pod křídly Josefa Průši a společnosti Prusa Research od roku 2018. Soustředí se na 3D tisk, prototypování, vývoj a podporu inovativních projektů.

Akcelerátor funguje od loňska. Podpořil dohromady šest projektů a proinvestoval osmnáct milionů korun. V loňském kole poslal 450 tisíc korun do projektů Vanilla Robotics, který vyvíjí vlastní autonomní roboty určené pro logistiku, a do zmíněných Posedel, kam směřoval patnáct milionů korun. Umělecký grant pak udělil projektu elektromagnetického zrcadla, které jako médium využívá magnetickou kapalinu.

Pro zakladatele 3D tiskařské firmy není akcelerátor jediným způsobem, jak podporuje startupy. Josef Průša společně se spolumajitelem a kolegou Ondřejem Průšou (shoda příjmení je náhodná) investoval deset milionů korun do startupu Worldee. Samotná firma Prusa Research pak vložila jedenáct milionů korun do chytrých zámků Pealock.