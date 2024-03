Nahý wrestler, rozkošný pes Messi a růžový Ryan Gosling aneb Kdo ukradl show na Oscarech

Uložit 0

Na letošních Oscarech dominoval Oppenheimer, který třináct nominací proměnil v sedm sošek, čímž jeho tvůrce Christopher Nolan potvrdil, že je jedním z nejlepších žijících režisérů. Jenže slavnostní předávání filmových cen není vždy jen o seriózních momentech, ale i dobré show. Takové, že v ní filmoví hosté roztleskali rozkošného psa v ochozech, svlékli nejslavnějšího wrestlera a rozdováděli Ryana Goslinga.

Jestli už máte přečtený náš článek o úspěších na 96. ročníku udílení Cen Akademie, můžete pokračovat. Vybrali jsme ty nejzajímavější momenty z Oscarů s virálním potenciálem, které by vám neměly uniknout. Některé jsou vtipné, některé divoké, některé vlastně trochu smutné. Ale své favority si určitě najdete.

Od Barbie se čekalo mnohé, ale že by z osmi nominací proměnila jen jednu – tu za Nejlepší původní píseň od zpěvačky Billie Eilish –, si snad ani nezasloužila. Nezapomenutelný moment z celé akce ale zajistil Ken, respektive jeho filmový představitel, do růžova oblečený Ryan Gosling, který se vytasil s působivým vystoupením na hit I’m Just Ken.

Sedmiletá border kolie z filmu Anatomie pádu jménem Messi je tak velkou (zvířecí) ikonou, že na Oscarech měla své vlastní místo v hledišti. Pochopitelně ale musela nasadit motýlka, aby mezi společensky oděné hosty zapadla. A když se tleskalo Robertu Downeymu Jr. za proslov, hned se s aplausem přidala. Nic hezčího dnes neuvidíte. Ani zítra.

„And his name is John Cena!“ Fanoušci profesionálního wrestlingu moc dobře vědí, co za hlášku toto je. A právě slavný John Cena, který si už zahrál i v nejednom filmu, se ukázal na galavečeru. Ukázání je myšleno doslovně. Cenu za Nejlepší kostýmy, kterou obdrželi Chudáčci, oznámil úplně nahý. Přesněji řečeno s obálkou před svým přirozením. I moderátor Jimmy Kimmel byl v úžasu.

Ryan Gosling je hvězdou Barbie, Emily Blunt má zase roli v Oppenheimerovi. A oba teď budou hrát hlavní postavy v očekávaném Kaskadérovi. Tak co kdyby se „udobřili“ a zapomněli na soutěžení, které vyvolalo uvedení prvních dvou zmíněných filmů ve stejný den loni v červenci? Dobrý plán, ale potrápili se. V živém přenosu.

Co by to bylo za filmovou show, kdyby se v ní neobjevil mocný Arnold! Bývalí padouši z Batmanů Arnold Schwarzenegger (Mr. Freeze) a Danny DeVito (The Penguin) se spojili, aby na předávání Oscarů dali křižákovi v kápi zabrat. Někdejší netopýří muž Michael Keaton to od nich pořádně schytal.

Arnold Schwarzenegger and Danny DeVito berate Michael Keaton on beating them up as Batman.

Letošních Oscarů se zúčastnil i bývalý tenista Roger Federer, který na červeném koberci představil své nové sluneční brýle od značky Oliver Peoples, čímž rozšířil svůj byznysový záběr. Už několik let je jméno hvězdného sportovce skloňováno kvůli teniskám On, do kterých investoval. Teď se zdá, že bude propagovat právě i Oliver Peoples.

Toto se moc nepovedlo. Když Mstyslav Černov, režisér 20 dní v Mariupolu, přebíral cenu za Nejlepší celovečerní dokument, po dojemném proslovu o ukrajinském národu a jeho neutuchajícímu vzdoru ruským silám se pustila písnička… I’m Just Ken. Není proto divu, že to na sociálních sítích ve fanoušcích nevyvolalo zrovna pozitivní reakce.

„Probably I will be the first director on this stage who will say I wish I never made this film.“

Mstyslav Chernov, Michelle Mizner and Raney Aronson-Rath accept the Oscar for Best Documentary Feature Film for „20 Days in Mariupol.“#Oscars#Oscars2024https://t.co/X7unxQW0XY pic.twitter.com/RRuTIn1pYT

