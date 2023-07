Nájmy nejčastěji zdražily o šest procent. V porovnání se splátkou hypotéky jsou ale stále dostupnější

Měsíční nájem v bytě o dispozici 2+kk v Praze aktuálně v průměru vyjde na 18 525 korun, v Brně o tři a půl tisíce levněji. V obou případech jde o meziroční zdražení o pět procent. Nájmy se v průběhu posledního roku zvedly o jednotky procent také v dalších velkých městech, v posledních měsících došlo ale spíše ke stagnaci cen. Vyplývá to z dat, která má k dispozici společnost UlovDomov.cz. Realitní trh však nyní očekává impulzy, které mohou cenový vývoj výrazně ovlivnit. V nadcházejících měsících půjde především o poptávku po studentském bydlení a také dění v segmentu hypoték.

Meziroční vývoj cen nájmů ukazuje, že domácnosti si nyní v Česku pronajmou byt o 3 až 11 procent dráž v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Cena bytu o dispozici 2+kk v Praze vyrostla v průměru o zmíněných pět procent, v případě větší rodinné dispozice 3+kk došlo dokonce k 11procentnímu nárůstu, průměrně tak vyjde na 25 742 korun.

Nájmy zdražily i v dalších městech. V Brně nejvýrazněji dispozice 3+1, jejíž cena je nyní v meziročním srovnání o 11 procent vyšší, stejně tak i byt 1+kk – za ten v průměru nájemníci zaplatí 11 711 korun. „Prostor pro meziroční růst cen nájmů u většiny dispozic napříč krajskými městy je důsledkem stavu trhu s bydlením. Ceny vlastního bydlení se dostaly na takové hodnoty, že domácnosti hledaly bydlení v pronájmech,“ říká Michal Hrbatý, CEO společnosti UlovDomov.cz.

V některých krajských městech však došlo i k poklesu výše nájmů, zejména u dispozic, které nejsou tak žádané. V Plzni došlo dokonce k 22procentnímu propadu, a to v případě bytů 3+kk, které se zde nyní pronajímají v průměru za 14 556 korun. Jen pro porovnání: za tuto částku si lze aktuálně v Praze pronajmout jedině garsonku. V Olomouci došlo ke snížení nájmu rovněž u dispozic 3+1 a 3+kk. Nejčastěji se výše nájmů zvedla o šest procent.

Foto: UlovDomov.cz Ceny nájemního bydlení ve velkých městech za 2. čtvrtletí 2023

Od února se s růstem cen zvedl také podíl neplatících nájemníků v rámci 2 500 nemovitostí, o které se v UlovDomov.cz starají prostřednictvím služby Ideální nájemce. „Definice neplatiče je taková, že dluží déle než třicet dní a více než tisíc korun. K největšímu nárůstu neplatičů došlo v období od ledna do února, kde byl meziroční nárůst 22 procent. Za červen evidujeme meziroční nárůst neplatičů o 16 procent,“ dodává tiskový mluvčí společnosti Robert Johnson.

Ten, kdo si kvůli neustále rostoucím cenám takřka všeho, na co se podívá, už rve vlasy, se může alespoň trochu uklidnit při pohledu na srovnání kvartální změny cen nájmů. V tomto případě se totiž růst spíše zastavil. V Praze se nájmy zvedly zpravidla o jedno procento, což jsou v přepočtu nižší stovky korun. Například u dispozice 2+kk se průměrná cena dokonce snížila o 673 korun. V ostatních městech panovala obdobná situace.

„Současný stav se dá označit jako stagnace, kdy trh čeká na nové impulzy. Těmi můžou být třeba poptávka studentů, kteří začnou hledat na nový podzimní semestr bydlení, nebo změna prodejních cen bytů či výše úroků hypoték. Aktuálně sledujeme snahy rozhýbat hypoteční trh zrušením limitu porovnávajícího úhrn splátek úvěru s příjmy, výše úroků hypoték kolem šesti procent však stále zůstává pro většinu rodin či jedinců vysoká,“ dodává Michal Hrbatý.

Podle Roberta Johnsona lze na trhu pozorovat zvýšený zájem o nový pronájem pravidelně od května – v porovnání se začátkem roku jde zhruba o nárůst o 100 procent. Vrcholí začátkem srpna, kde je nárůst vyšší dokonce pětinásobně. A z velké části je nárůst poptávky tažený právě studenty.

Společnost UlovDomov.cz rovněž ve svém indexu srovnává měsíční platby za nájem se splátkami hypotéky při aktuálních sazbách a cenách za metr čtvereční. V případě, že by si člověk koupil v Praze nikoliv novostavbu, ale byt 2+kk po rekonstrukci, za metr čtvereční by nyní podle dat společnosti Valuo zaplatil přibližně 117 tisíc korun. Měsíční splátka 90procentní hypotéky sjednané na 30 let při aktuální průměrné nabídkové úrokové sazbě 6,53 procenta ročně by u bytu o rozloze 60 metrů čtverečních vycházela asi na 40 tisíc korun.

Foto: UlovDomov.cz Index UlovDomov.cz – poměr měsíční splátky hypotéky vůči měsíční platbě nájmu

Na základě indexu UlovDomov.cz by tak v případě takového bytu aktuálně platba za nájem stále vycházela 2,2krát levněji než splátka úvěru bytu koupeného na hypoteční úvěr. Stejná situace panuje i v dalších krajských městech. V Brně nájemné za totožnou dispozici vychází 2,1krát levněji, v Plzni 1,7krát a v Olomouci 1,8krát levněji. Index však nezohledňuje vstupní náklady na úvěr ani fakt, že při bydlení v nájmu si člověk neukládá peníze do vlastního aktiva, které se může v čase zhodnocovat.

To, že změna výše úroku hypoték může být impulzem pro změnu na realitním trhu, potvrzuje i průzkumu Index prosperity a finančního zdraví, který vznikl pod taktovkou Sociologického ústavu Akademie věd ČR, České spořitelny a projektu Evropa v datech. Vyplynulo z něj, že více než polovina lidí bydlících v nájmu chce do vlastního. Při současném růstu cen nájemného by se mohla poptávka z nájemního segmentu do toho vlastnického překlopit v době, kdy se hypoteční sazby přiblíží ke třem procentům. Právě tehdy se totiž výše měsíčních splátek hypotéky srovná s výší nájemného. K tomu by podle analýz ekonomů mohlo dojít již na přelomu let 2024 a 2025.