Na první dobrou vás prodejna na rohu ulic Podskalská a U Sv. Markéty v jihočeských Strakonicích nejspíš nezaujme. Do oka možná trkne pronikavá oranžová barva, která značí, že tu vládne COOP. Právě malý strakonický obchod, kam místní chodí zejména na rychlé nákupy, se ovšem nyní stal symbolem budoucnosti nakupování. COOP z něj totiž udělal první automatickou prodejnu v Česku, která pro svůj provoz nepotřebuje žádnou obsluhu. A my jsme si vyzkoušeli, jak se v ní nakupuje. Půjde to klidně ve tři hodiny ráno.

V Praze a Brně prodejny potravin COOP nenajdeme. V regionech jsou jich však rozesety téměř dva a půl tisíce a historie celé družstevní sítě sahá až do roku 1847. Jejich hlavním smyslem zůstává nabídnout zákazníkům potraviny, avšak mění se forma. V rámci modernizace svého fungování COOP postupně spouští online nákupy, rozvoz do domácností nebo chlazené výdejní boxy a teď se jako první u nás pustil do zcela automatizované prodejny, kde není žádný prodavač, ale jen několik kamer, čtečky QR kódů a samoobslužná pokladna.

Ve všední dny má ve Strakonicích oblíbený COOP Tuty v Podskalské ulici otevřeno od 6.30 do 17.30, v sobotu v dopoledních hodinách od 7 do 12. Nově v něm ale budou moci lidé nakoupit potraviny i mimo tuto otevírací dobu. Díky technologiím zajišťujícím bezobslužný režim totiž bude prodejna fungovat nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu. Když v obchodě nebude personál, musí si zákazník stáhnout mobilní aplikaci, přihlásit se do ní pomocí bankovní identity a po naskenování QR kódu se mu otevřou dveře.

Musí to být ekonomicky udržitelné

Právě vpuštění do prodejny přes ověření identity a mobilní aplikaci je z pohledu zákazníka de facto jedinou zásadnější změnou při nákupu. Následně se totiž ocitnete v klasické prodejně, kde si zboží vložíte do košíku, při odchodu si ho namarkujete u samoobslužné kasy, která funguje stejně jako v řadě jiných supermarketů, a jakmile zaplatíte, opět se přes naskenování QR kódu v aplikaci dostanete ven. Celý prostor hlídají kamery a systém je pro zajištění bezpečnosti i řešení krizových situací napojen na pult centrální ochrany, zákazníka to ale při nákupu nijak neruší.

„Koncept automatické prodejny jsme připravovali zhruba rok a i kvůli pandemii jsme ho urychlili. Určitá skupina našich zákazníků chce nakoupit i po otevírací době, avšak není rentabilní mít v takovou chvíli v prodejně zaměstnance. Díky této technologii jsme schopní obsloužit zákazníky i mimo standardní pracovní dobu,“ vysvětluje hlavní myšlenky za novým konceptem automatických prodejen Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP. Již v červnu má firma v plánu otevřít druhou takovou prodejnu, tentokrát v Českém Krumlově, a další mají přibývat.

Zatímco ve Strakonicích se jedná o velmi malý obchod, v Českém Krumlově bude zhruba třikrát větší. COOP si chce nové technologie vyzkoušet v různých scénářích a formátech, aby mohl fungování automatických prodejen vyhodnotit a rozhodnout o další expanzi. Ve Strakonicích prošla prodejna v posledních měsících kompletní rekonstrukcí, která stála ke dvěma milionům korun. Nejdražší položkou přitom nebyl nový automatický systém, ale především samotná rekonstrukce včetně modernizace vybavení či chladicích systémů.

Automatická prodejna COOP nepotřebuje prodavače Foto: COOP

Pro CzechCrunch Lukáš Němčík prozradil, že samotná technologie pro strakonickou prodejnu vyšla řádově na stovky tisíc korun. Další desítky tisíc pak stojí měsíční provoz. Za technickým řešením celého konceptu stojí jihočeská agentura Knowinstore, která se specializuje na digitalizaci kamenného obchodu. Náklady na provoz automatizovaných systémů jsou pro COOP klíčové, protože jedna z důležitých motivací, proč se do projektu pouští, je dosažení životaschopného byznys modelu u prodejen, které mají být otevřené mimo standardní pracovní dobu nebo třeba neuživí tolik zaměstnanců.

Šéf rozvoje tuzemské maloobchodní sítě prodejen zdůrazňuje, že jeho společnost neplánuje automatickými pokladnami plošně nahrazovat své zaměstnance, kteří nadále zůstanou důležitou součástí obchodů. I proto, že jde na mnoha místech o důležitý sociální prvek pro místní obyvatele. Modernizace prodejen je však umožní provozovat flexibilněji a efektivněji. „V ideálním případě by měla být zhruba do roka od otevření,“ odpověděl Němčík na dotaz ohledně plánované návratnosti investice, byť teprve teď bude s kolegy vše bedlivě sledovat a počítat.

Nejsme Amazon

Automatizovaná prodejna ve Strakonicích je s takovou technologií u nás první, a tak se v propočtech ani nebylo příliš kde inspirovat. Pro CzechCrunch nicméně Lukáš Němčík prozradil, že měsíční poplatky za provoz celé prodejny jsou aktuálně nižší než plat jednoho zaměstnance – a právě to by mělo být pro rentabilitu provozu do budoucna klíčové. Zejména v menších obcích, kde není vytíženost prodejen taková, se s jejich ekonomickou udržitelností často bojuje a COOP věří, že automatizované prodejny mohou nabídnout jedno z možných řešení.

Ve světě je v rozvíjení konceptu obchodů, kde nejsou žádní zaměstnanci, nejdál Amazon. Ve Spojených státech má už přes dvě desítky prodejen Amazon Go a loni s nimi přišel do Evropy. Jeho řešení je ještě více prošpikováno technologiemi a kamerami, které snímají, jaké zboží si zákazníci dávají do košíků, a jakmile odchází, částka se jim automaticky strhne z účtu. Nemusí se zastavovat u pokladny ani nic skenovat. „Náš koncept je trochu jiný. Chtěli jsme řešení, které bude fungovat nejen marketingově, ale také v reálném provozu. Sám Amazon říká, že náklady na jeho prodejnu jsou vyšší než ideální ziskovost,“ uvedl šéf rozvoje sítě COOP.

COOP se ve spolupráci s Knowinstore a dalšími dodavateli rozhodl vsadit na mobilní aplikaci, kterou si zákazník spáruje s bankovní identitou, a jakmile se identifikuje, je pomocí unikátního QR kódu vpuštěn do obchodu. „Teď se ukáže, jaké budou praktické provozní zkušenosti. Nebyl žádný referenční rámec,“ přiznává Němčík. Zákazníci, kteří budou chtít ve strakonické prodejně nakoupit, si musí stáhnout aplikaci Contio. Za ní stojí táborská společnost ArrowSys a navazuje na její bezobslužnou pokladnu. Jedná se o ucelený ekosystém hardwaru a softwaru, který je propojen s dalšími částmi v prodejně včetně kamer a bezpečnostních prvků.

„Ve světě vznikají různé koncepty bezobslužných prodejen. Pečlivě sledujeme současné trendy v maloobchodu a ty nejlepší příklady ze zahraničí se snažíme přenášet do České republiky. V tomto případě jsme nasadili vlastní inovativní řešení, které je nejen efektivní, ale také finančně dostupné. Proto je dobře využitelné i v českých podmínkách,“ říká Pavel Kozler, výkonný ředitel dodavatele celého řešení, agentury Knowinstore. Amazon podle něj se svými prodejnami Go ukázal cestu, byť násobně dražší, po níž se teď různými způsoby vydávají obchodníci po celém světě.

Běžnou záležitostí jsou prodejny bez obsluhy v Jižní Koreji či v Číně. Ve skandinávských zemích či v západní Evropě se dosud nejvíce rozvíjejí takzvané kontejnerové, tedy zpravidla menší prodejny s omezenější nabídkou, které však rovněž nepotřebují k provozu žádné prodavače. Právě u sesterských družstev ve Skandinávii se ostatně inspiroval i tuzemský COOP. V Česku si již zákazníci zvykli zejména na bezobslužné pokladny v rámci větších supermarketů nebo na technologii Scan & Go, kdy můžete skenovat zboží přímo při nákupu a u pokladny jen zaplatit.

Právě tyto technologie se teď ukazují i ve strakonickém COOP Tuty, kde si zatím zákazníci musí zboží skenovat až na závěr nákupu u pokladny. Ale podle zástupců Knowinstore by měla přibýt i možnost skenování rovnou během vkládání zboží z regálu do košíku. Největší překážka na potenciální zákazníky tedy čeká zřejmě jen v potřebě využití bankovní identity, kterou COOP zvolil, protože nabízí možnost přesné identifikace zákazníka. Ta je pro obchodníka důležitá jednak z bezpečnostního hlediska, například při krádežích, ale také proto, že do obchodu v době bezobslužného provozu nevpustí osoby mladší 18 let – a může tak nabízet alkohol.

Na zákazníky čeká klasická bezobslužná pokladna Foto: COOP

„Přesnou identifikací zákazníka jsme chtěli minimalizovat riziko škody. V případě využití platební karty, kterou jsme pro vstup také zvažovali, nemusíte přesně vědět, kdo je její držitel. Banky v Česku bankovní identitu stále více promují, aktuálně máme v systému pět bank, v červnu přibudou další a do konce roku by to již měly být všechny banky,“ vysvětluje Němčík. Podle Marka Růžičky, výkonného ředitele společnosti Bankovní identita, jež služby bankovní identity v Česku poskytuje, za minulý rok využilo novou formu digitální identifikace přes 700 tisíc uživatelů a číslo dál roste.

Jediné omezení, které na zákazníky čeká v rámci výběru, je uzavření pultu s čerstvými krájenými uzeninami. Místo toho COOP rozšířil úsek balených uzenin, aby byla nabídka i v automatickém režimu co nejširší. A pokud nastane uvnitř prodejny – která vás nepustí ven, dokud nezaplatíte a opět se neprokážete QR kódem v telefonu – nějaký problém, jako například nefunkční platební karta či pokladna? Lukáš Němčík věří, že se mu s kolegy podařilo připravit na všechny možné scénáře. Navíc je celá prodejna nepřetržitě napojena na zmíněný pult centrální ochrany, který může v případě potřeby na dálku zakročit nebo přivolat policii.