Nákupy bez jednorázových obalů v hledáčku obchodů. Český startup na ně z Evropy získal 120 milionů

Vypadají prostě jako velké plastové nádoby. Kapsle, se kterými se firma Miwa Technologies dostává do evropských supermarketů, v sobě ale skrývají taky chytré řešení. Co je ale důležitější – pro obchody je především pohodlné. Zařízení umožňuje zákazníkům nakupovat do vlastních obalů, do omyvatelných nádob nebo třeba do papírových sáčků. Dostalo se do řetězců v Česku, Británii, Nizozemsku i třeba Portugalsku. Teď navíc firma hlásí další velký úspěch. Jako jedna z mála českých zaujala v akceleračním programu Evropské rady pro inovace, a to natolik, že lucemburský EIC Fond do ní rovnou i investoval.

Celkem v akcelerační a investiční části firma získala přes pět milionů eur, tedy asi 120 milionů korun. A s nimi hodlá expandovat do dalších evropských zemí a přejít na sériovou výrobu. „Rok 2021 jsme uzavírali s instalací našeho řešení v prvním velkém supermarketu, rok 2022 s devíti. Plánem na letošek jsou instalace ve stovce nových obchodů v Evropě s tím, že v tuto chvíli máme potvrzené instalace pro padesát lokací převážně v německy mluvícím regionu,“ říká Ivana Sobolíková, která má ve společnosti mimo jiné na starosti investice.

Systém Miwa v Česku používá řetězec Albert na Chodově, v ostravské Nové Karolině, v pražských Nových Butovicích, k dispozici je i v kavárně Minimum Waste v Praze. Mezi dodavateli úzce spolupracuje s Biopekárnou Zemanka a s dalšími osmi značkami výrobců.

V zahraničí je portfolio obchodů širší. Ve Velké Británii Miwu využívá v pilotním provozu v novém ekologickém supermarketu řetězec Aldi, v Nizozemsku největší tamní řetězec supermarketů Albert Hein pro obchody v Amsterodamu, Rotterdamu a Leidschendamu, v Portugalsku řetězec Continente pro obchody v Portu a v Lisabonu. Firma spolupracuje s šesti globálními brandy, kvůli smluvním závazkům ale nemůže říct s jakými. A vedle toho připravuje projekty instalace do kanceláří na snídaně nebo svačiny.

Systém schovaný za nádobami

Působí to velmi jednoduše. Ony kapsle, které Miwa nabízí, jsou podlouhlé nádoby zavěšené v obchodech naplněné různými potravinami – čočkou, rýží, kuskusem, ale třeba taky těstovinami nebo sušenkami. Kdo chce, využije nabízenou nádobu nebo třeba vlastní obal. Rychle si odměří, kolik toho chce koupit, na chytrém displeji zjistí podrobnosti i konkrétní cenu za dané množství a během pár vteřin pokračuje v nákupu.

Miwa umožňuje lidem, aby se obsloužili sami

Za jednoduchým vzezřením je ale složitý systém, kdy každá nádoba „ví“, co je uvnitř ní, protože o tom, čím ji naplnili, jí lidé dali vědět. Každá je totiž osazena čipem, na který lze nahrát detailní informace o produktu. Všechny informace pak celý systém skladuje na cloudu. Takže dodavatelé i obchody mají při naskladnění i vyskladnění hned přehled o pohybech zboží. Navíc nádoby neustále kolují mezi výrobcem, obchodem a mycím centrem, díky čipům mají všichni přehled o tom, kde právě jsou.

Za dobu, kdy Miwa funguje, proběhlo ze systému téměř 100 tisíc nákupů. Startup poněkud zpomalila doba, kdy aktivitu zákazníků a jejich zájem o znovupoužitelné obaly značně snižoval covid. Zato už za svou existenci získal investici od fondu Tilia Impact Ventures. A teď věří, že s rozšiřováním do dalších supermarketů – a právě i s tím, že na něj upozornil evropský program a investice – čísla útěšně porostou.

Na velké plány firmy jsou ale potřeba investice ještě poněkud vyšší, než kolik peněz má teď startup k dispozici. Aktuálně 30členná společnost si představuje, že od investorů vybere dalších pět milionů eur, a doufá, že reference, že peníze získala právě od přísného evropského fondu, jí v tom pomůže.

Miwa se totiž chlubí, že se stala první českou firmou, která u Evropské rady pro inovace uspěla jak v dotační části programu, tak i v části investiční. Každý rok podávají žádosti tisíce projektů, ale uspějí jen zhruba čtyři procenta, popisuje. A české projekty zatím příliš úspěšné nebyly, už proto, že podávají méně žádostí než ty z jiných zemí, ale zřejmě i proto, že o programech jednoduše neví. A pokud ano, neumí se dobře připravit, popisuje Miwa.

To, že zrovna jí se to podařilo, připisuje kromě přípravy taky aktuálnímu zájmu o zelené technologie. „De facto jsme na počátku zcela zásadní transformace celého odvětví obalů, jak o tom svědčí právě probíhající revize Evropské směrnice o obalech a obalových odpadech nebo například legislativa na úrovni jednotlivých členských států, jako je Německo nebo Francie. Právě ve Francii musí například v nejbližších letech řetězce vyhradit pro prodej nebaleného zboží celou pětinu své prodejní plochy,“ říká Sobolíková s tím, že právě to může startupu pomoct.

Zatím je ale trh znovupoužitelných obalů v počátcích, popisuje. A tak se firma svými obraty nechlubí a raději pozornost obrací k tomu, s kým vlastně spolupracuje. „Dnes máme spolupráci s šesti velkými retailery v Evropě a šesti globálními brandy a i dalšími menšími výrobci,“ uvádí Sobolíková s přesvědčením, že je to pro Miwu dobré vykročení.