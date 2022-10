Náraz družice do asteroidu byl úspěšný. NASA vychýlila jeho dráhu třikrát víc, než čekala

Vesmírem putovala sonda DART deset měsíců, než se střemhlav setkala se svým cílem, malým asteroidem Dimorofos. Neměla přitom za úkol ho nějak zvlášť zkoumat (byť fotky zpět na Zemi poslala), ale zkrátka ho vychýlit z dráhy. Americká agentura NASA teď oznámila, že první experiment svého druhu byl úspěšný, dokonce výrazně víc, než se čekalo.

Sto šedesát metrů dlouhý Dimorofos obíhá kolem svého mateřského asteroidu Didymos. Před nárazem činila jeho doba oběhu 11 hodin a 55 minut. Nově, po nárazu, je ale přibližně 11 hodin a 23 minut. Za úspěch by přitom vědci považovali změnu nejméně o 73 sekund, nejvýše počítali se zkrácením orbitu o 10 minut.

„Vzhledem k tomu, že každý den přicházejí nová data, budou astronomové schopni lépe posoudit, zda a jak by mise jako DART mohla být v budoucnu využita k ochraně Země před srážkou s asteroidem, pokud někdy nějaký objeví a zamíří k nám,“ uvedla Lori Glazeová, ředitelka oddělení planetárních věd NASA v ústředí agentury ve Washingtonu.

Foto: NASA Srážka DART a Dimorfu pohledem teleskopu v Chile

DART byl první misí svého druhu v historii zkoumání vesmíru a také prvním skutečným experimentem v rámci planetární obrany. Soustava Didymu a Dimofru nijak Zemi neohrožuje, ale pokud by se nějaký asteroid objevil na kolizní dráze se Zemí, lidstvo v současné době nemá mnoho prostředků, jak srážce zabránit.

Srážku v rychlosti přes 22 000 km/h sledovala celá řada pozemních i vesmírných kamer teleskopů, včetně Hubbleova a Webbova. Vědci už dostali také záběry z malé sondy LICIACube, jež DART ze svých útrob vypustil, aby zdokumentovala náraz. Na dostupných záběrech je vidět hlavně zásadní oblak prachu a kamení, které náraz vypustil do prostoru.

„Všichni máme povinnost chránit naši domovskou planetu. Koneckonců je to jediná planeta, kterou máme. Tato mise ukazuje, že se NASA snaží být připravena na vše, co nám vesmír přichystá. Dokázali jsem, že to jako obránci planety myslíme vážně,“ řekl šéf NASA Bill Nelson

Astronomové budou pokračovat ve studiu snímků, aby mohli přibližně určit hmotnost a tvar planetky. Zhruba za čtyři roky se plánuje také projekt Hera Evropské kosmické agentury, který provede podrobný průzkum Dimorfu i Didymu, přičemž se zaměří zejména na kráter po srážce s DARTem a přesné měření hmotnosti Dimorfu.