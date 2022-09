Zásah, posunuto. NASA úspěšně trefila asteroid, chystá se tak na planetární obranu

V noci na úterý mohli vesmírní nadšenci sledovat vyvrcholení mise, která v historii nemá obdoby. Do asteroidu Dimorfos vzdáleného asi 11 milionů kilometrů totiž narazila zcela cíleně družice DART. Sonda byla ve skutečnosti takzvaný kinetický impaktor – v podstatě pěkný název pro půltunový projektil z produkce NASA, který má za cíl vychýlit alespoň trochu dráhu svého cíle.

S asteroidem Dimorfos, který v roce 2003 objevil český astronom Petr Pravec, se srazil v 1:14 středoevropského času. Při narázu o rychlosti 6,6 kilometru za sekundu (téměř 24 tisíc kilometrů v hodině) se družice kompletně vypařila, vytvořila ve 160 metrů dlouhém tělese kráter a vymrštila oblak horniny. Dimorfos obíhá kolem své mateřské – asi čtyřikrát větší – planetky Didymos.

Mise má primárně za cíl zjistit, o kolik se dá asteroid podobným způsobem posunout, ovšem na vyhodnocení nárazu si budeme muset pár týdnů počkat. Aktuální doba orbitu Dimorfu kolem Didymu činí necelých dvanáct hodin. Nejmenší změna, kterou by vědci mohli ze Země pozorovat, je zpomalení orbitu o 73 sekund.

ABSOLUTE BULLSEYE!!!! HUGE congrats @NASA on hitting Dimorphos SMACK in the middle!!! Now we wait to see the LICIAcube video to come back!!! Best of all, because Dimorphos is orbiting Didymos, they can precisely track its orbital change! The data from this will be incredible! pic.twitter.com/SFIbORHEsp

