Naše formule nebudou nikdy elektrické, řekl šéf F1. Brzy je budou znovu pilotovat i ženy

Měly by monoposty F1 přejít na ryze elektrické motory a dát sbohem bohatému řevu, který závodům dodává na atraktivnosti? To je otázka, která se řeší už roky – a vlastně se dosud přesně nevědělo, jestli se vedení královské disciplíny motorsportu tlaku z vyšších pater podřídí, nebo ne. Teď je nejspíš jasno. Šéf F1 se vyjádřil, že k takové transformaci nikdy nedojde. Naopak se bude více soustředit na samotnou popularizaci závodů a zvažuje, že by se na okruhy mohly vrátit i ženy.

Elektromobilita je téma, které hýbe světem. A promítá se hlavně do práce výrobců aut, kteří ve velkém přecházejí od spalovacích motorů k těm elektrickým. Nejde ale jen o ně. Debaty ohledně přesunu k elektromotorům se vedou mimo jiné v F1, nejznámější soutěži formulí na světě. I ta totiž řeší, jak by mohla přispět k ochraně životního prostředí a omezit produkci emisí oxidu uhličitého, které se do ovzduší dostávají z jejích monopostů. A jednou z cest by bylo samozřejmě nahrazení spalovacích motorů těmi elektrickými.

Pro F1 nejsou elektromotory žádnou neznámou. Ostatně každý monopost je elektrickým motorem vybaven. Jde ovšem spíše o doplněk, na kterém výkon formule tolik nestojí – ten je i nadále generován 1,6litrovým šestiválcem přeplňovaným turbodmychadlem. V roce 2026, kdy Mezinárodní automobilová federace (FIA) uvede v platnost nová pravidla pro vývoj motorů, však má elektromotor mít větší roli – bude rozměrnější a spalovacímu motoru má dodávat až třikrát takový výkon, prý až 360 kilowatt.

I to byl důvod, proč se do F1 po více než dvaceti letech vrátí legendární americká automobilka Ford, která se stane technickým partnerem závodní stáje Red Bull Racing. Tam se bude starat především o vývoj motorů nové generace a navrhování systémů, v rámci nichž má být zajištěn větší balanc mezi spalovacím motorem a motorem elektrickým. Že by se ale formule 1 kompletně přetransformovala do závodů čistě na elektřinu, to nehrozí. Alespoň podle nových slov Stefana Domenicaliho.

Foto: F1 Stefano Domenicali, šéf F1

Šéf F1 a bývalý ředitel italské automobilky Lamborghini pro deník Il Sole 24 Ore zmínil, že „F1 na elektřinu nikdy nepřejde“. Nikomu z vedení však ochrana planety, kvůli které se elektromobilita hlavně prosazuje, nemá být lhostejná, proto přijde s vlastním řešením, a sice stoprocentně udržitelným benzinem. Ten prý žádné emise oxidu uhličitého produkovat nebude – a měl by být vhodný i pro jiné dopravní prostředky. Domenicali konkrétně zmiňuje letadla nebo různá pravidla.

Spolu s tím odmítl i údajně mylné přesvědčení, že přechod ze spalovacích na elektrické motory je jedinou cestou, jak nulové emise zajistit. Pomocí nového benzinu tak chce dokázat, že to jde i bez jakékoliv další výměny. „Máme závazek, který se týká dosažení nulových emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a zavedení udržitelných paliv o čtyři roky dříve, tedy v roce 2026,“ řekl před časem Domenicali.

Jestliže diváci chtějí čistě elektrický zážitek, je pro ně spíš určen relativně nový šampionát, takzvaná formule E, kde mezi sebou soupeří monoposty, které se na benzin vůbec nespoléhají. Nelze však očekávat, že půjde o stejnou, adrenalinem nabitou podívanou – vozy nemají takový výkon, je tam jiný systém závodění a především pak formule zní spíše jako autíčka na ovládání. Ostatně jsme se byli na takový závod sami podívat v Londýně. Formule 1 je pořád o pár úrovní výš.

Spolu s větším zapojením elektrických motorů do závodů F1 se zmiňuje i atraktivita soutěží. Panují názory, že pokud by monoposty takovou transformací prošly, může to vzbudit větší zájem u diváků, kteří mají k přírodě blíže než běžní fanoušci této disciplíny. Pak se ale objevují i názory, že by po přechodu na elektřinu vyšumělo ono kouzlo formule 1.

Dalším aspektem ke zvýšení atraktivity F1 má být mimo jiné snaha vrátit do závodů ženy. Ty v královské disciplíně motorsportu nikdy neměly řádné zastoupení – v historii soutěže jich soutěžilo jen pět, přičemž ta poslední, italská závodnice Lella Lombardi, jela naposledy v roce 1976. Proto se letos organizátoři chystají na spuštění speciálního tréninkového programu pro ženy, od kterého si slibují, že by se v dohledné době mohly na startu objevit alespoň dvě pilotky.

O to, aby se do formule 1 znovu dostaly ženy, se mimo jiné snaží známý český miliardář Karel Komárek. Ten loni spolu s legendárním závodníkem F1 Davidem Coulthardem rozjel iniciativu pod názvem More than Equal, v rámci které chtějí najít talentovanou pilotku, které pomohou stát se historicky první mistryní světa v této disciplíně. A nejsou na to sami – jejich tým má čítat několik skautů, fitness trenérů, psychologů, nutričních poradců a dalších profesí, které s tím mají pomáhat.

Domenicaliovým plánem je také pokračovat ve zvyšování relevance jeho soutěže ve Spojených státech, kde F1 nikdy neměla pořádnou fanouškovskou základnu. To se ale vcelku výrazně změnilo s dokumentární sérií F1: Touha po vítězství, s níž přišel Netflix – a teď dostane už pátou řadu, kde bude i aktuální šampion Max Verstappen. Právě díky mnohdy zajímavým pohledům do dění se diváci více ztotožnili s jezdci a chtěli je blíže sledovat. Byť se teda objevují slova o tom, že je seriál často přitažený za vlasy.