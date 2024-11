Naučil nás všechno o kapitalismu a roztomilých vláčcích. Teď Transport Tycoon slaví 30 let a baví ještě víc

Uložit 0

Právě vám v hlavě hraje soundtrack Transport Tycoonu. Pohodový jazzík, do kterého si sem a tam jezdí vláčky a autobusy. Připomíná vám milé chvilky, kdy jste přes půlku země natáhli železniční koleje, abyste spojili uhelný důl a elektrárnu. A vaše barvené vagónky vám přivážely penízky, abyste mohli kupovat ještě lepší mašinky, autobusy, letadla i lodě. Tahle čirá videoherní radost dnes slaví 30 let od vydání.

Všechno, co potřebuju vědět o podnikání, půjčkách a dotacích, jsem se naučil v Transport Tycoonu.

Chcete vydělat víc peněz? Počkejte si, až nějaké město vyhlásí dotace na konkrétní druh přepravy, postavte ho – a po vypršení klidně zrušte.

Nelíbí se vám konkurenční autobusové spojení? Prostě přes silnici postavte koleje a vypusťte na ně svůj zcela odbržděný busovražedný vlak.

Došly peníze? Stačí kliknout na tlačítko BORROW a objeví se na účtu!

Pravda, tomu dětskému já nedocházely etické důsledky takového jednání. Natož koncept splátek a úroků. Ale základ znalostí využitelných v prostředí kapitalismu jsem dostal víc než solidní. Co ale bylo přece jen solidnější, to byl úspěch samotného Transport Tycoonu. Hry, která 15. listopadu 1994 světu pořádně představila génia Chrise Sawyera.

O tomhle britském programátorovi jsme na CzechCrunchi psali relativně nedávno. Pětadvacet let od premiéry totiž letos oslavil neméně kultovní RollerCoaster Tycoon. Právě těmihle dvěma sériemi tycoonů – byznysových a stavitelských simulátorů – se Sawyer proslavil. Jak už to u géniů bývá, budoval na základech jiných legendárních vývojářů.

„Opravdu hodně mě bavil Sid Meier’s Railroad Tycoon. A říkal jsem si, že bych ho mohl ještě o něco vylepšit,“ vzpomínal už při příležitosti dvacátého výročí své hry Sawyer. A připomněl při tom herního tvůrce, kterého hráči dobře znají coby otce slavné strategické série Civilization (a úchvatné sci-fi odbočky Alpha Centauri). Mimochodem, sedmý díl Civilization vyjde už v únoru. Ale zpět k tycoonům.

„Railroad Tycoon se ale hrál na ploché mapě. A já tehdy pracoval s izometrickým zobrazením videoher, tak jsem si řekl, že bych s tím mohl spojit téma dopravní hry a přidat i další druhy dopravy. Nejdřív to vůbec nebyl Transport Tycoon, ale prostě projekt, na kterém jsem postupně pracoval ve volném čase a bavilo mě ho hrát,“ popsal pohodový zrod své neméně pohodové hry.

Co z toho vzniklo, to ví snad každý hráč, jehož věk začíná číslicí 3. A nejspíš i spousta dvacátníků. Transport Tycoon vzal spíš dietní simulaci dopravního byznysu, kde jste vydělávali přepravou zboží i osob, a velice návykové stavění železničních tratí i dalších spojení. V téhle kombinaci vás nechal budovat logistické impérium… a taky překombinované kolejové konstrukce, za které by vás ze Správy železnic okamžitě vyhodili.

Tohle všechno mimochodem Sawyer dokázal v takzvaném assembleru. Co to znamená? Že nevzal nějaký hotový programovací jazyk, který by mu možná i usnadnil práci, ale šel prakticky na nejzákladnější úroveň tvorby softwaru. Asi jako by někdo místo autodílů koupil plechy, šroubky a trubky a auto si z nich postavil sám. „Bavilo mě to, byla to pro mě výzva. A díky tomu jste z tehdejšího hardwaru mohli dostat maximum,“ popsal svůj přístup Sawyer.

Tenhle nevídaný proces mimochodem vývojář zopakoval i u RollerCoaster Tycoonu, který shodou okolností původně vznikal jako možné pokračování Transport Tycoonu. Přímého pokračování se hra nedočkala, pouze o rok později vyšla vylepšená – a mezi hráči nejznámější – verze Transport Tycoon Deluxe, ale nástupců byl nespočet.

Inspirace pro české Mashinky a fenomén OpenTTD

Sám Chris Sawyer stvořil mašinkové dílo Locomotion, napodobitelé přišli třeba v podobě titulů Transport Giant, Traffic Giant, Simutrans nebo série Transport Fever. Dále tu bylo Railway Empire nebo Cargo Company… Každá z nich původní nápad táhla jiným směrem, třeba větším zaměřením na byznysovou simulaci nebo detailnějším řešením městské hromadné dopravy, ale žádná v čiré zábavnosti nedojela tak daleko jako Transport Tycoon.

Ale i mezi tituly, které tahle ikona inspirovala, najdeme výjimečný kousek. A to rovnou od českého vývojáře. Mashinky a jejich autor Jan Zelený svou inspiraci Chrisem Sawyerem nijak neskrývají (tady se můžete podívat na diskuzi, ve které Zelený své dílo tycoonovským fanouškům představuje) – a velice pozitivní ohlasy sklízí už sedm let. Český tvůrce do nich totiž láduje nový obsah jako topič uhlí do kotle lokomotivy. Mimochodem, teprve nedávno vyšlo demo Mashinek na Steamu.

A když je řeč o novém obsahu, je naprosto nutné zmínit ještě jeden projekt, díky kterému Transport Tycoon žije i dnes, třicet let od vydání. Vlastně popravdě řečeno ještě mnohem víc než tehdy! Nese název OpenTTD a je to opensourcový projekt, jenž kód hry otevřel nadšencům a fanouškům, kteří do něj za ty roky nacpali víc novinek, než mají České dráhy za rok zpožděných spojů.

OpenTTD už tak skvělou hru vylepšuje po všech stránkách. Usnadňuje hraní na velkých monitorech. Činí ji uživatelsky přívětivější. Dává vám možnosti vypnout či zapnout všechny možné a nemožné prvky hratelnosti. Zdokonaluje umělou inteligenci. A hlavně se díky němu můžou v Transport Tycoonu prohánět nejrozmanitější vozidla. Ano, včetně českých autobusů a vlaků.

To nejlepší jsme ale nechali až na konečnou zastávku. OpenTTD je totiž úplně zadarmo (a česky). Tak stahujte a instalujte, ať vám neujede vlak!