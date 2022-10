Ktož jsú boží bojovníci… Česká hra o husitech vyrazila na spanilou jízdu a už sklízí vysoké známky

Vítejte ve středověku, ve kterém vás kromě palcátů bude ohrožovat i černá magie. Právě do něj vás zavede nová česká hra 1428: Shadows over Silesia od jednočlenného studia Kubi Games. Příběhovou inspiraci si bere od autora Zaklínače i ze Hry o trůny, tu herní zase ze známých přemýšlivých, plíživých i akčnějších videoher z devadesátých let. A podle prvních recenzí se jí to daří.

Nad Slezskem se stahují mračna husitských válek. Ale také stíny věcí nadpřirozených. Nebezpečné, ale lákavé a ne úplně obvyklé spojení okusíte na vlastní kroužkovou košili v nové české hře 1428: Shadows over Silesia. Titul, který vábí nejen kombinací temného fantasy a středověkých reálií, ale i na propojení akce a hádanek, právě vyšel na Steamu, kde ho pořídíte za třicet euro, tedy zhruba 730 korun. A to i s českým dabingem.

1428: Shadows over Silesia je dílem Kubi Games, což je krycí název pro sólo vývojáře Petra Kubíčka, který na hře tři roky pracoval jen s občasným zapojením externích pomocníků. Jejímu vydání loni předcházela úspěšná kampaň na Hithitu, jež o sto tisíc korun překonala půlmilionový cíl. Mohla tak vzniknout videohra, která si podle slov svého tvůrce bere to nejlepší z oblíbených devadesátkových titulů.

„Vzhledem to možná trochu připomíná Diablo a Fallout, ale hratelností je 1428: Shadows over Silesia mnohem blíže k druhému zmíněnému. Významnou část hry tvoří hádanky a dialogy třeba ve stylu adventur Broken Sword. A může tam být podobnost se sérií Metal Gear nebo Commandos,“ zmínil pro CzechCrunch Kubíček. Jeho hra totiž staví na třech pilířích, které rostou z různorodého mixu zmíněných známých jmen.

Kromě řešení hlavolamů nebo snahy vymámit informace z méně i více přátelských postav Stíny nad Slezskem sázejí také na plížení potemnělými chodbami (výrazná stylizace působivému vizuálu světel a stínů na půvabu rozhodně neubírá), které samozřejmě doplňují souboje. Ale v duchu zasazení do skutečného tažení na Slezsko nečekejte kosení nepřátel po tuctech. Boje mají být náročné a smrtící, ne závod v usekání hlav každým kliknutím myši.

Proklamované kvality 1428: Shadows over Silesia přinejmenším podle prvních domácích recenzí prokazuje. Servery Hrej a Games.cz hře oba udělily sedmičku, Bonusweb šel ještě výš a titul ocenil 85 procenty. Nejčastější výtkou jsou některé nedostatky v technickém zpracování či krkolomnější ovládání, recenzenti se nicméně shodují na parádním příběhu, atmosféře a scénáři.

Úvodní verdikty jsou tak opatrně příznivým příslibem při plnění cíle, kterého by Petr Kubíček se svým dílem rád dosáhl. „Chtěl bych hlavně vydělat dost na další projekt a splnit si sen stát se herním vývojářem. Za úspěch budu považovat deset tisíc prodaných kusů,“ prozradil pro CzechCrunch jediný člen studia Kubi Games, který až do kampaně na Hithitu vše financoval z vlastní kapsy při současné práci programátora.

Zmíněné historické zasazení hry Kubíček řádně okořenil také dávkou temného fantasy – a zřejmě velmi úspěšně. Však se nijak netajil inspirací trojicí husitských románů od Andrzeje Sapkowského, autora slavného Zaklínače. Ve své o něco méně známé tvorbě se polský spisovatel podíval na středověký konflikt optikou románu s fantasy nádechem, byť ani v knihách, ani v Kubíčkově hře na zástupy magických příšer a všemocných čarodějů nenarazíte.

Koneckonců obdobný přístup volil i další Kubíčkem přiznaný zdroj nápadů, seriálová adaptace Písně ledu a ohně od G. R. R. Martina, která navzdory fantastickému světu z větší části pletichami a zápletkami připomíná spíš historické dílo. „Celý nápad na Shadows over Silesia vznikl, když jsem dočetl husitskou trilogii od Sapkowského. A tou dobou se vysílala i Hra o trůny,“ zmínil pro CzechCrunch už dříve tvůrce hry.

Foto: Xzone Xzone.cz nabídne 1428: Shadows over Silesia ve sběratelské edici

Příběh 1428: Shadows over Silesia budete prozkoumávat v roli dvou hlavních hrdinů, hráči vystřídají role husitského hejtmana Hynka a johanitského rytíře Lothara. A i když se během svých cest setkají s nadpřirozenem a Kubíčkova hra nemá ambice být tak věrným zpracováním středověku jako třeba jiný český počin Kingdom Come: Deliverance, učitelé dějepisu by nad ní hůl lámat rozhodně nemuseli.

„Snažím se například držet tehdejšího prostředí a architektury. Kopírují reálné půdorysy měst a hradů, jak jen to jde. Znalci by měli reálná místa poznat,“ přiblížil míru autentičnosti během tvorby hry Kubíček. Ten při vývoji navíc myslel nejen na co nejpovedenější příběhový zážitek, ale třeba i na to, aby si ho mohlo vychutnat co nejvíce hráčů.

Shadows over Silesia tak jsou první českou – a jednou z velmi mála vůbec – videohrou, kterou si budou moci díky rozsáhlým možnostem přístupnosti, jako je předčítání textu nebo navigační sonar, zahrát i zrakově postižené osoby. S Kubíčkem na tomto aspektu hry spolupracoval nevidomý programátor Lukáš Hosnedl, který se o svých zkušenostech ze specifické a neobvyklé činnosti nejen při herním vývoji nedávno rozpovídal i pro CzechCrunch.

Husitská hra bude k dispozici i ve speciální fyzické edici od herního obchodu Xzone. Ta za 799 korun zájemcům nabídne exkluzivní obsah v podobě artbooku a mapy, ale i méně obvyklé bonusy jako pražský groš, nálepky nebo velice zábavný přídavek v podobě vystřihovánky pro nejhravější sběratele. A pokud snad nechcete unáhleným nákupem riskovat pocity táboritů po bitvě Lipan a raději byste se ujistili, že vás hra bude bavit, celou první kapitolu 1428: Shadows over Silesia si můžete vyzkoušet v demu.