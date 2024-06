Nový trailer Kingdom Come 2, famfrpál i odhalení Civilization 7. Herní festival ukázal super novinky

Uložit 0

Když definitivně skončila konference E3, nejspíš ta největší událost herního průmyslu, co se představování novinek týče, hráči i vývojáři tak trochu tápali, co ji nahradí. Nakonec roli velkého zásobovače trailerů převzala převážně online akce Summer Game Fest. Co si přichystala tentokrát? České hráče zaujme hlavně další upoutávka na Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios, ale opomenout byste neměli ani nové Star Wars. Nebo famfrpál.

Nový trailer na Kingdom Come 2 je plný hříchu

Jestli jste si mysleli, že pokračování středověké hry od českých Warhorse Studios bude idylickým příběhem nevinného Jindřicha, nová ukázka vás vyvede z omylu. Zabíjí se v něm, souloží, nadává – je to prostě jedna velká legrace, která ukazuje, že pan Ptáček je stále pěkný ptáček! A ano, vrací se i nejhříšnější farář všech dob Bohuta.

Kdy vyjde? Koncem roku. Na konzole i na PC.

Jsi čaroděj profesionální hráč famfrpálu, Harry!

Kouzelný svět Harryho Pottera dává hromadu důvodů k tomu, abychom se do něj chtěli doopravdy dostat. Jenže zatím se nám to na nástupišti 9 a 3/4 nepovedlo, tak si musíme vystačit s videohrami. Milovníky čarování loni uchvátilo veleúspěšné dobrodružství Hogwarts Legacy, ale pro ty, kdo se vždycky chtěli stát hráčem famfrpálu neboli quidditche, je tu Harry Potter: Quidditch Champions.

Kdy vyjde? Už 3. září a na všechny platformy.

Kostky LEGO + robodinosauři z Horizonu = zábava

Titulů spojujících značku LEGO a nějakou slavnou herní či filmovou sérii je hromada. Teď k nim přibude LEGO Horizon Adventures. Robotická dinosauří apokalypsa ještě nikdy nevypadala tak zábavně!

Kdy vyjde? Letos na Vánoce – na PlayStation, Nintendo Switch i PC.

Na trůn usedne nástupkyně královny všech strategií, Civilization VII

Vývojář Sid Meier je génius, který z nás všech udělal budovatele těch nejmocnějších impérií (a z Gándhího atomovkami posedlého sociopata). Na Summer Game Festu odhalil sedmý díl veleslavné strategické série Civilization, ale na plnohodnotný trailer si počkáme.

Kdy přijde opravdický trailer? V srpnu.

Krádeže, dostihy, honičky a Lando Calrissian v nových Star Wars

Že Ubisoft chystá Star Wars: Outlaws, není žádná novinka. Ale letní festival ukázal nový teaser nabitý starwarsovskou atmosférou, kde nechybí ani milovaný pašerák Lando. A jestli vám to nestačí, už v pondělí mají vydat další upoutávku. V mezičase si na Disney+ pusťte seriál Star Wars: Akolytka, nejen pro fanoušky to je solidní podívaná.

Kdy vyjde? Nový trailer v pondělí 10. června. Hra jako taková 30. srpna na Xbox, PS i PC.

Co kdyby se nenarodil Paul Atreides?

Duna byla vzorem pro skvělé hry před už víc než třiceti lety –legendární Dune 2 je dodnes uznávaná jako prababička všech strategií. Dune: Awakening se pokusí uspět na poli masivně-multiplayerových her. Ale příběhový trailer ukazující alternativní historii sci-fi světa v nás skoro vyvolává dojem, jestli by skvělý singleplayerový zážitek nebyl lepší…

Kdy vývojáři ukážou víc? 20. června.

Triceratops! Šavlozubý tygr! Tyranosaurus! MORFUJEME!

Pamatujete Strážce vesmíru neboli Power Rangers? Tahle japonská značka obsahuje asi bambilión seriálů a jiných adaptací, u nás se ale proslavila hlavně legračně laciná devadesátková série – a na retro vlně se veze i novinka Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind, která kromě mlátičky jak z automatů přináší i (samozřejmě devadesátkově vypadající) animované filmečky. Už se těšíme, až spojíme sílu Megazordu!

Kdy vyjde? Prý ještě letos, a to na všechny platformy.

Čím ještě Summer Game Fest zaujal?

Tak třeba odhalením nového rozšíření pro mystický horor Alan Wake 2 s podtitulem Night Springs. Taky se ukázal nový Batman: Arkham Shadow, akorát že pro virtuální realitu. Fanoušky do military stříleček mohla oslovit Delta Force: Black Hawk Down, která je videoherní adaptací filmu Ridleyho Scotta Černý jestřáb sestřelen. Na příznivce anime zase mířil Dragonball Z: Sparking! Zero.

Milovníci cyberpunku a looter shooterů pak mohli zbystřit při odhalení data vydání akce The First Descendant. Zajímavě stylizovaná Enotria: The Last Song zase dává vzpomenout na náročnou výzvu souls her. O zdolávání nejen horských vrcholů půjde v působivě vypadajícím titulu Cairn. A kdo má rád asijskou mytologii i akční fantasy hry, může se těšit na opičího krále v Black Myth: Wukong.

Každopádně jestli nevíte, co s asi třemi hodinami času, pusťte si záznam celého Summer Game Festu s komentářem uznávaného videoherního novináře (a pořadatele akce) Geoffa Keighleyo. Po velkých představeních totiž následoval Day of the Devs, přehlídka menších, nezávislých, ale o to zajímavějších her a hříček.