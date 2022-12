Krycí jména přeskočila Minecraft. Mobilní verze české deskovky je nejprodávanější na iOS i Androidu

Ve stolní hře Krycí jména musíte propojit co nejvíce slov pomocí krátké nápovědy

Před týdnem se hra Krycí jména vydala z kartonových kartiček na obrazovky telefonů – a hned vystřelila v žebříčcích oblíbenosti. Mobilní předělávka světového deskoherního hitu vydavatelství Czech Games Edition se drží na špici nejprodávanějších aplikací v Česku a navázala tak na pohádkový úspěch své stolní předlohy.

Krycí jména jsou prostě hit. Česká hra z roku 2015 to v roce následujícím potvrdila ziskem deskoherního Oscara, od vydání se jí i díky překladu do 46 jazyků prodalo přes dvanáct milionů kusů. Tím konkuruje – a drtivou většinu jich překonává – dokonce i jinak také nesmírně úspěšným domácím videohrám. Nyní v digitálním světě zažívá úspěch i dílo světově uznávaného designéra Vládi Chvátila.

Od svého vydání na iOS i Android hra opanovala na obou systémech žebříček nejprodávanějších aplikací za uplynulý týden v Česku. Tedy na jediném trhu, kde je prozatím dostupná, v neobvyklém kroku se totiž vydavatelství Czech Games Edition rozhodlo vydat hru nejprve v češtině. Světový start a angličtina jsou až druzí v pořadí. Krycí jména dokonce v úvodním týdnu sebrala titul nejprodávanější mobilní hry fenomenálnímu Minecraftu.

„Mám velkou radost nejen z toho, kolik lidí si hru už stáhlo, ale především ze zpětné vazby, které se nám dostává,“ okomentoval povedený start Krycích jmen Chvátil. „A to nejen formou příznivých hodnocení nebo vzkazů, ale i přímo v aplikaci –⁠ většina lidí z našeho týmu totiž Krycí jména sama aktivně hraje, a tak z první ruky vidíme, jak si hráči hru užívají. A třeba si o tom s nimi popovídáme v chatu po partii,“ dodal.

Foto: Czech Games Edition Takto vypadají Krycí jména na stole. Teď se kartičky přesunou do vašeho telefonu

Ke snovému startu hry přispívá i velice příznivá cena 25 korun, zmiňovaný Minecraft vyjde na 190 korun. „Šli jsme cestou placené, i když levné aplikace. Díky tomu pak ve hře nemusí být žádné reklamy ani takzvané pay-to-win mechaniky, které se objevují u některých jiných her a spočívají v tom, že si hráči mohou koupit výhody pro snadnější postup hrou,“ zmínil Chvátil, kterého mohou hraví čtenáři znát také coby tvůrce Galaxy Truckera nebo Through the Ages.

Úspěšný přesun ze stolů na telefony se nicméně neobešel bez porodních bolestí. „První dva dny byly pro servery kritické. S tak obrovským zájmem lidí jsme ani nepočítali. Od soboty jsme server museli připravit na desetinásobek jeho původní předpokládané kapacity,“ přiblížil objem zájmu domácích deskoherních nadšenců šéf vývojářského týmu Daniel Musil. Však i původní termín vydání byl o týden posunutý.

Krycí jména baví už sedm let slovními asociacemi. Hráči musí pomocí jednoslovné nápovědy propojit další slova z hracího plánu. Což se v případě kosmonauta a rakety jeví jako snadný úkol, ale vymyslet jedno slovo, jímž spojíte třeba les, vrtulník a kočku, to už je náročnější (a zábavnější) zadání. Na stejném principu funguje i aplikace, ta navíc přidává nejen mobilním hráčům známé výzvy a získávání bodů a ocenění.

V nedávné minulosti dokonce stolní hra pomáhala překonávat komunikační bariéry mezi ukrajinskými uprchlíky a českými hráči. Její speciální dvojjazyčná edice, kterou autoři nabídli Ukrajincům, školám nebo dětským skupinám, obsahovala kartičky s českými i ukrajinskými slovy. Hravou formou se tak lidé mohli naučit užitečná slova. Anebo i zábavná, třeba co to znamená kačkodzob.