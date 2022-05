Návrat k Operaci Flashpoint. Bohemia Interactive vydává novou válečnou hru a ohlašuje Armu 4

Největší české herní studio Bohemia Interactive posiluje svůj arzenál válečných videoher hned dvěma novinkami. Hráčům už teď přináší překvapení v podobě vydání menšího multiplayerového titulu Arma Reforger, který dává vzpomenout na slavnou Operaci Flashpoint. Dost možná ještě víc ale fanoušky potěšilo oznámením pokračování úspěšné série vojenských simulátorů Arma 4.

„Bohemka“ vyslyšela přání všech virtuálních vojínů, kteří už devět let volají po dalším díle Army, a po dlouhotrvajících spekulacích skutečně potvrdila očekávaný vývoj Army 4. Ještě předtím, než k ní budou hráči moci usednout, však vydává jiný projekt se známým jménem. Už nyní totiž do světa napochodovala Arma Reforger. Ta je k dispozici v režimu předběžného přístupu na Steamu za 30 euro, tedy přibližně 750 korun.

Víc než plnohodnotným přírůstkem do série Arma je však Reforger jakousi ochutnávkou novinek, které ji čekají. Multiplayerová hra pro PC a Xbox je především ukázkou toho, co dokáže nový herní engine Enfusion. Ten Bohemia Interactive představila na konci loňského roku. A když tak učinila, ukázala v působivé grafice vyvedený fiktivní ostrov Everon. Tedy místo, kde se odehrávala prvotina Bohemia Interactive, známá Operace Flashpoint.

Ta se dnes prezentuje pod názvem Arma: Cold War Assault, který ji pevně zasazuje na místo zakladatele vojenských stříleček Arma. A právě Reforger se k Operaci Flashpoint vrací. V enginu Enfusion totiž pro svou novinku Bohemia Interactive reprodukovala 52 kilometrů čtverečních ostrova Everon a opět nabídne střet západních a východních armád v konfliktu, který rozehřívá jinak studenou válku.

Everon ve Flashpointu v roce 2001 nadchl především české hráče zpracováním neexistujícího místa, jež vizuálně přímo čerpalo z reálií Česka. Kulisami lokálního střetu vyvolaného vzpourou sovětského velitele, který napadne místní síly NATO, tak byly příroda, domy i auta jako vystřižené z výletu pár kilometrů za Prahu ke konci minulého století. I proto se Operace Flashpoint stala jednou z nejuznávanějších tuzemských her, jak ukázaly i loňské oslavy 20 let od vydání.

Arma Reforger se v ději posouvá o pět let dále do roku 1989 – a v reálu přichází s moderním enginem jednadvacátého století, ale český nádech jí zůstává. Včetně kadibudky se srdíčkem. Na rozdíl od Operace Flashpoint je však ryze multiplayerovým titulem, hru pro jednoho hráče nabízí jen ve výukové části. Stejně jako předchůdci však sází na realistický zážitek a víc než na rychlé reflexy dává důraz na taktickou souhru sovětských nebo amerických jednotek a autentický arzenál.

V online hře přináší Reforger klasické soupeření dvou týmů s postupným zabírání cílů na mapě, ale také hru v režii Game Mastera. Ten z pozice všemocného editora může v průběhu bitvy vytvářet neočekávané herní situace a v reálném čase reagovat na to, jak si s nimi hráči poradí. Absenci singleplayerové kampaně tak do jisté míry může nahradit třeba právě zkušený tvůrce, který by hráčům chystal nové a nečekané situace.

Právě podpora hráčské kreativity je u Reforgeru možná ještě důležitější než samotná hratelnost. Titul umožňuje tvorbu modů, tedy uživatelských úprav a doplňků, které do Army tradičně přináší nepřeberné množství nového obsahu a prodlužují její životnost. Bohemia Interactive dokonce hlásí, že nástroje pro autory z řad komunity jsou právě takové, jaké používali sami vývojáři pro naplnění hry obsahem.

Arma Reforger tedy nejspíš zůstane úzce zaměřeným titulem, který na napínavý příběh Operace Flashpoint nenaváže, nicméně i tak už v předběžném přístupu poskytuje pořádně horkou ochutnávku studené války. A hlavně ukázku toho, co všechno zvládne nový engine Enfusion – a tedy i příslib toho, co nabídne plnokrevná Arma 4.