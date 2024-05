Návrat krále. Peter Jackson a původní filmaři točí nového Pána prstenů, bude o Glumovi a uvidíte ho už brzy

Uložit 0

Pán prstenů se vrací na filmová plátna. Už je to třiadvacet let, co se oblíbená adaptace eposu spisovatele J. R. R. Tolkiena objevila v kinech. Režisér Peter Jackson splnil sen snad každého fanouška fantasy. Následoval i zfilmovaný Hobit, poté seriál Prsteny moci. Nyní se Jackson a původní filmaři k Tolkienově dílu vracejí – a točí snímek The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Měla to být prezentace pro investory společnosti Warner Bros. Discovery. Místo toho je to zapálený maják volající do zbraně všechny milovníky Pána prstenů. Šéf WBD David Zaslav oznámil, že jeho firma ve spolupráci s produkční společností New Line Cinema pracuje na dvou nových filmech z Tolkienova fantasy světa. A dočkat se prvního snímku máme již brzy: „Očekáváme vydání v roce 2026.“

„Scénář je v rané fázi vývoje. Novinka prozkoumá příběhové linky, které jsme ještě neodvyprávěli,“ uvedl Zaslav. První novinka má nést název The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, tedy zřejmě Pán prstenů: Hon na Gluma. A právě představitel filmového Gluma Andy Serkis je jednou z osobností původních snímků, které se nyní vracejí.

Serkis se má ujmout nejen hlavní role, ale bude film i režírovat. Všestranného herce, dabéra i režiséra ale doplní ještě známější jména. Podle Zaslava budou do tvorby filmu zapojeni i režisér původní trilogie a následného Hobita Peter Jackson, který se postaví i do role producenta, na scénáři budou spolupracovat Fran Walshová a Philippa Boyensová.

„Je to pro nás čest a výsada se opět vydat do Středozemě s naším přítelem a kolegou Andym Serkisem, který má s Glumem nevyřízené účty,“ uvedli Jackson, Boyensová a Walshová. „Jako dlouholetí fanoušci mytologie profesora Tolkiena jsme hrdí, že se po boku Warner Bros. můžeme vydat na další dobrodružství!“

„Pán prstenů je jednou z nejúspěšnějších a nejuctívanějších značek v dějinách. Pro náš filmový byznys představuje významnou příležitost,“ dodal s poněkud méně fanouškovským zabarvením Zaslav, jehož podřízení na nových Pánech prstenů pracují něco málo přes rok.

Původní trilogie Pán prstenů patří k nejvýdělečnějším (téměř tři miliardy dolarů v tržbách) a nejlépe hodnoceným filmům v dějinách. Její vyvrcholení s podtitulem Návrat krále patří spolu se snímky Ben Hur a Titanic do exkluzivní společnosti vítězů jedenácti Oscarů. Právě v Titaniku a Pánovi prstenů se jako vůbec jediný herec na světě ve dvou nejoscarovějších filmech objevil před pár dny zesnulý Bernard Hill, představitel krále Théodena.

Po oceňované trilogii přišla stále úspěšná, ale už více kritizovaná trojdílná adaptace Tolkienovy knihy Hobit. V současnosti diváci čekají na další řadu nejvěrnějšími fanoušky rozporuplně přijaté, ale jinak skvěle sledované série Prsteny moci od Amazonu. Kromě toho už delší dobu vzniká animovaný film The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (Válka Rohirů).