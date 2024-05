Bernard Hill byl Théoden z Pána prstenů i kapitán z Titaniku. Jako jediný hrál ve dvou nejoscarovějších filmech

Uložit 0

Jenom tři filmy v dějinách kinematografie získaly jedenáct Oscarů. A jen jediný člověk hrál ve dvou z nich – Bernard Hill. Anglický herec v neděli ráno zemřel ve věku 79 let, zanechal po sobě partnerku Alison a syna Gabriela. Svou kariéru začal už v sedmdesátých letech a pro britské publikum byl známou tváří, pro české a světové diváky nicméně nejvíc zůstane králem Théodenem z Pána prstenů.

Ani jedna z jeho nejvýraznějších rolí nebyla hlavní. Jako kapitán titulní lodi v Titaniku byl jen jednou z mnoha postav v pozadí lovestory Leonarda DiCapria a Kate Winsletové. Coby král Rohanu v Pánovi prstenů ve dvou filmech epické fantasy trilogie už před kamerou trávil mnohem více času, přesto byla jeho role vedlejší. I tak ale byl Bernard Hill hereckým unikátem. Titanik i Pán prstenů: Návrat krále získaly jedenáct Oscarů. Jen historický velkofilm Ben Hur z padesátých let se jim rovná.

Hill měl o víkendu připomenout svou královskou roli na liverpoolském Comic Conu, akci pro fanoušky všeho fantastického. Kromě setkání s příznivci by to pro něj bylo i setkání s kolegy z Pána prstenů. Místo toho však na něj mohli na pódiu jen vzpomínat. „Ztratili jsme člena naší rodiny. V neděli ráno nás opustil Bernard Hill. Také tu měl dnes vystupovat. Měli jsme ho rádi. Byl vtipný, byl nevrlý, byl prchlivý, byl úžasný,“ vzkázal Sean Astin, jenž v trilogii režiséra Petera Jacksona hrál Samvěda Křepelku.

„Nikdo Tolkienova slova nedokázal přednést tak skvěle jako Bernard. Kdykoliv jsem ho na plátně viděl, chytilo mě to za srdce. Byl to úžasný člověk. Bude nám obrovsky chybět,“ dodal viditelně dojatý Billy Boyd, filmový Pipin. Hilla s nimi na pódiu připomněli i další dva představitelé hobitů Dominic Monaghan a Elijah Wood alias Smíšek a Frodo.

So long to our friend, our king, Bernard Hill. We will never forget you. “For he was a gentle heart and a great king and kept his oaths; and he rose out of the shadows to a last fair morning.” photo by Viggo pic.twitter.com/lxjepm5rUZ — Elijah Wood (@elijahwood) May 5, 2024

Právě Wood věnoval Hillovi také vzpomínku na sociální síti X, kde k fotografii pořízené Viggem Mortensenem, jenž v Pánovi prstenů hrál postavu Aragorna, připojil citaci z Tolkienovy knihy: „Měl ušlechtilé srdce a byl to velký král a dodržoval přísahy, ze stínu povstal k poslednímu krásnému ránu.“

Svá slova přidal i režisér filmové adaptace Peter Jackson: „Je těžké si představit svět bez Bernarda Hilla. Byl to jeden z nejvtipnějších a nejbystřejších lidí, se kterými jsem měl to štěstí pracovat. Jako krále Théodena ho milují miliony lidí a jeho role je důkazem jeho vynikajících hereckých kvalit. Ale my si ho budeme pamatovat jako nesmírně věrného a milujícího přítele. Soucítíme s jeho partnerkou Alison a synem Gabrielem. Jménem všech lidí, kteří na Pánovi prstenů pracovali – budeš nám opravdu moc chybět.“

Svým ztvárněním Théodena, nejdřív temnotou zakletého a zesláblého, ale poté hrdinského vladaře říše Rohan se Bernard Hill zapsal do paměti fanoušků po celém světě zdaleka nejvíc. Však Théodenovi patří jeden z vrcholů příběhu z pera spisovatele J. R. R. Tolkiena, kdy v čele svých jezdců dorazí na pomoc obráncům města Minas Tirith v obležení přisluhovačů zla: „Kupředu! Nebojte se žádné tmy. Vzhůru, vzhůru, jezdci Théodenovi! Kopí se budou třást, štíty budou praskat. Je den mečů, den rudý. Než slunko vstane. Do boje! Jeďte do zkázy a do zániku světa!“

A zatímco v Liverpoolu na svého přítele herci z Pána prstenů vzpomínali, s přístavním městem byla spojená i role, kterou se Hill poprvé výrazně zapsal u britských diváků a za níž byl nominován na cenu BAFTA. V osmdesátých letech v oceňovaném televizním filmu The Black Stuff a navazujícím seriálu Boys from the Blackstuff z produkce BBC ztvárnil muže krutě zasaženého radikálními ekonomickými změnami vysoce kontroverzní ministerské předsedkyně Margaret Thatcherové.

Už od sedmdesátých let byste ale jeho jméno v televizních titulcích občas spatřili – třeba i v adaptaci historického románu Já, Claudius nebo v několika shakespearovských příbězích. Následovala řada rolí v britských seriálech a filmech i v divadle, zahrál si v Macbethovi nebo Johna Lennona v biografickém snímku A Journey in the Life. Filmových štací začalo přibývat, menší roli dostal například v oscarovém snímku Gándhí. Po boku Mela Gibsona a Anthonyho Hopkinse se Hill ukázal ve snímku Bounty o slavné vzpouře proti lodnímu kapitánovi.

Do role kapitána – ačkoliv mnohem méně neoblíbeného – se herec vžil také v roce 1997 v blockbusteru Titanic. Bernard Hill se ve filmu Jamese Camerona proměnil ve skutečného kapitána Edwarda Smithe, jenž šel ke dnu i se svou lodí. I svým malým dílem Hill přispěl k tomu, že romance Jacka a Rose v podání Leonarda DiCapria a Kate Winsletové si z vyhlašování filmových Cen Akademie odnesla jedenáct Oscarů. Proměnila tak čtrnáct nominací, oceňovaných kategorií přitom bylo jen sedmnáct.

Účast na jednom z nejúspěšnějších filmů historie měl však Bernard Hill zažít i o šest let později. V roce 2003 v Návratu krále už opakoval svou roli krále Théodena Rohanského z předešlého snímku Pán prstenů: Dvě věže. Charismatický vládce, kterého sužovaly strasti jeho země i pochybnosti o tom, jestli jim jako stárnoucí král dokáže vzdorovat, se ve filmu nabitém sympatickými hrdiny stal mezi fanoušky jedním z nejoblíbenějších. A i pro Hilla bylo natáčení zážitkem.

„Miloval jsem každý okamžik každého dne, kdy jsem na Pánovi prstenů pracoval. Nálada při natáčení byla jako u nízkorozpočtového filmu, byli jsme skoro jako rodina,“ vzpomínal v dřívějším rozhovoru rodák z Manchesteru (kterému mimochodem ve fotbale fandil – tedy konkrétně rudým United). „Myslím, že to byla Liv Tylerová, která prohlásila, že to je ten nejdražší nízkorozpočtový film, který kdy dělala. A všichni jsme jí rozuměli, protože i když měl obrovský rozpočet, měl tuhle atmosféru,“ dodal Hill.

Vyvrcholení trilogie Petera Jacksona bylo na Oscarech nominováno v uvozovkách jen v jedenácti kategoriích – ale všechny nominace proměnilo. Pán prstenů: Návrat krále vyrovnal rekord Titaniku a také historického eposu Ben Hur z roku 1959 s Charltonem Hestonem. Jak Titanic, tak Návrat krále získaly nominace americké herecké odborové organizace Screen Actors Guild za výjimečný výkon celého hereckého obsazení.

S Pánem prstenů zůstal Hill spojený i dlouhé roky po premiéře. Účastnil se fanouškovských akcí, jako měla být i ta v Liverpoolu, okomentoval dokonce i zfilmování Hobita nebo seriálové Prsteny moci. „Už s Hobitem to bylo na hraně. Je to tenká knížečka. Natáhli ji, ale věci nejdou natahovat donekonečna. Ale u Hobita to ještě zvládli,“ prohlásil před lety. Zato na sérii z produkce Amazonu byl mnohem přísnější: „Jde jim jen o peníze a nemám zájem se na to dívat ani na tom spolupracovat. Přeju jim hodně štěstí, ale není to ten pravý Pán prstenů.“

V posledních letech se herec objevoval spíš v menších a nezávislých snímcích, širšímu publiku se ale ukázal v historické sérii Wolf Hall nebo kriminálce Unforgotten. Před dvěma lety zamířil také do Česka, kde vystoupil na Comic-Conu Prague. Jen několik hodin po Hillově smrti měla na BBC premiéru druhá řada seriálu Respondér, v níž se objeví v roli otce hlavního hrdiny ztvárněného Martinem Freemanem – mimochodem představitelem Bilba Pytlíka z filmového Hobita.