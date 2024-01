Návrat Prince of Persia po 14 letech se povedl skvěle. The Lost Crown vrací slavnou sérii ke 2D kořenům

Uložit 0

Kdo by neznal Prince of Persia. Původně dvourozměrnou kostičkovanou plošinovku, ze které se stala série trojrozměrných akčních her, a dokonce podle ní vznikl i film. Nyní se známá videoherní značka vrací s právě vydaným titulem Prince of Persia: The Lost Crown. Na návrat se čekalo dlouho – a podle prvních recenzí opravdu stojí za to.

Trvalo to čtrnáct let. Naposledy velký titul pod názvem Prince of Persia vyšel v roce 2010. Po hře s podtitulem The Forgotten Sands následovaly jen mobilní předělávky starších kousků. Tuhle časovou díru ale nyní zaceluje Prince of Persia: The Lost Crown od společnosti Ubisoft, který vychází tento čtvrtek na PC, PlayStation, Xbox i Switch.

Původní Prince of Persia z roku 1989 je dodnes milovanou retro záležitostí, v níž jste v roli bezejmenného hrdiny museli překonat nebezpečné pasti (vzpomínáte na zubaté překážky nebo ze země vyjíždějící bodáky?) a v soubojích porazit pohůnky zlotřilého vizíra, abyste zachránili sultánovu dceru. Pokračování z roku 1993 také ještě sázelo na pixelovitou 2D grafiku, už třetí díl slavného jména ale vše přenesl do tří rozměrů, ve kterých hlavní hry série až dosud zůstávaly.

Prince of Persia: The Lost Crown se ale tak trochu vrací k historickým kořenům. Hra je sice vyvedená ve stylizované a pohledné 3D grafice, ale jinak je to z boku viděná plošinovka. Samozřejmě s mnohem modernějším pojetím hratelnosti. Budete v ní skákat přes propasti, vyhýbat se pastem s ostrými čepelemi, šermovat s nepřáteli (nebo po nich střílet z luku) včetně silných bossů, řešit hádanky a pobíhat velmi rozsáhlými úrovněmi.

Výraznou novinkou je žánrové zasazení do stylu takzvané metroidvanie. Tedy zjednodušeně řečeno výměna přímočarých levelů za větší herní svět, který budete s nově získanými schopnostmi postupně odemykat, různě se v něm vracet a prozkoumávat jeho tajemství. Třeba i ve snaze vylepšit nadpřirozené schopnosti hlavního hrdiny Sargona, který se v kulisách perské mytologie vydává k hoře Qáf zachránit uneseného prince Ghassana.

Podle všeho je to velice povedený mix. Pětatřicet let od prvního Prince vznikla hra, která dokonce nadchla tvůrce původních titulů Jordana Mechnera. „Na The Lost Crown jsem přímo nespolupracoval, ale díky tomu si hru můžu užít jako hráč. Vývojáře z Ubisoftu dobře znám a tohle je ten Prince of Persia, jakého jsem si sám přál,“ uvedl na svých stránkách tvůrce, kterého si videoherní pamětníci mohou spojit i s titulem Karateka.

Nový Prince of Persia každopádně kromě otce slavné série nadchl i herní média. Na recenze sbírajícím serveru Metacritic posbírala The Lost Crown velice úctyhodné skóre 86 bodů ze sta. Jedinou větší výtkou v zahraničních prvních dojmech byly občasné technické problémy, které by však měla vyřešit urychleně vydaná aktualizace. V podobně štědrém bodování se nesou i české recenze.

„Prince of Persia: The Lost Crown nedělá ostudu slavnému jménu, které dlouho žilo jen ve vzpomínkách,“ zní verdikt Games.cz se známkou 8 z 10. „Mix průzkumu, skákání, boje a hádanek je zdařilý díky výborně zpracovanému pohybu, zajímavě vystavěnému světu a jednoduchému, a přesto zábavnému soubojovému systému,“ hlásá stejně hodnotící Vortex. A taktéž osmičku hře udělil i magazín Zing: „Hra vás pořádně potrápí, a to po stránce hádanek, soubojů i plošinových pasáží, ale až na velké skoky v obtížnosti si ji určitě užijete.“