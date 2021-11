Foto: Inspired by Iceland

Horké prameny, ve kterých můžete relaxovat. Vulkanické kameny, kterých se můžete dotknout. Fotogenické vodopády, u kterých můžete stát. I voda, která je doopravdy vlhká. Nejen to nabízí islandský virtuální vesmír Icelandverse, jenž se inspiruje nejnovějšími plány Marka Zuckerberga. Má to ale háček – vše je v něm skutečné. Na rozdíl od toho, co prezentuje tvůrce Facebooku. Kde se stala chyba?

Sociální sítě v posledních dnech dobývá vtipný reklamní spot od organizace Inspired by Iceland, která provozuje portál s tipy na výlety a dalšími zajímavostmi o Islandu. Jedná se o naprosto zřejmou (a velmi trefně pojatou) parodii na vystoupení Marka Zuckerberga během prezentování nových plánů jeho společnosti, která se přejmenovala na Meta. V hlavní roli je tak samozřejmě metaverse, respektive virtuální vesmír.

O virtuálním vesmíru pod taktovkou jednoho z nejbohatších lidí planety toho bylo napsáno už dost. I my jsme se věnovali tomu, proč Zuckerbergova představa o přesunutí ideálně všech lidí do jakéhosi digitálního prostoru, kde by spolu provozovali každodenní věci (od práce po zábavu), nemusí být zrovna šťastná. Přeci jen pořád existuje i skutečný svět, který má sice spoustu chyb, ale je… opravdový. Přítomný. Přirozený.

A zdaleka to není jen náš pohled. Protože ambiciózní plán z hlavy Marka Zuckerberga rezonoval napříč širokou veřejností, dostal se i například na Island, kde se ho chopil herec Jörundur Ragnarsson, který vdechl život takzvanému Zackovi Mossbergssonovi. Už z prvních vteřin je nad slunce jasné, že se snaží parodovat právě Marka Zuckerberga. A nutno podotknout, že je jeho výstup velmi „autentický“.

Zack Mossbergsson nás vtáhne do prostředí neznámého domu uprostřed majestátné islandské přírody, která překypuje skalnatými pahorky zasypanými sněhem, horkými prameny i velkými vodopády. Vzhledem k tomu, že podobné výhledy se nenabízí jen tak někde, je Island pro své okolí vyhlášený po celém světě. Svým způsobem tak žije také ve vlastním vesmíru. Rozhodně ne ale virtuálním.

V průběhu své dvouminutové přednášky, během které nám strojovým tónem (ostatně podobně jako opravdový Mark Zuckerberg) popisuje svou představu „islandského virtuálního vesmíru“, přechází z místností do místností, až skočí rovnou do termálních pramenů s opalovacím krémem na obličeji. Tam si povídá se skutečným člověkem, protože v takzvaném Icelandverse nejsou žádní digitální avataři.

„Jak tuto novou kapitolu lidského propojování nazýváme? Icelandverse. Vylepšenou, ale stále skutečnou realitu bez nutnosti nosit hloupě vypadající headsety,“ zmiňuje Mossbergsson a poukazuje na zjevnou limitaci všech virtuálních vesmírů (včetně toho, který provozuje český startup Somnium Space podpořený velkými investicemi) – bez brýlí pro virtuální realitu v nich totiž nepochodíte.

Zack Mossbergsson nám poté ukazuje řadu vychytávek, které v islandském metaverzu lze najít. Vedle horkých pramenů, ve kterých se dá koupat, i třeba mech, na který se dá z blízkosti dívat, vulkanické kameny, které si může kdokoliv potěžkat, nebo burácející vodopády, vedle nichž se dá stát. Jednou z funkcí je i možnost koukat na nebe s polárními zářemi, a to pomocí technologie staré jako lidstvo samo – opravdových očních bulev.

Nový reklamní spot od Inspired by Iceland za necelé tři dny nasbíral na YouTube téměř 700 tisíc zhlédnutí a neustále se sdílí napříč sociálními sítěmi. Dokonce se dostal také k samotnému Marku Zuckerbergovi, který parodickou reakci na svou vizi pochopil, řekl, že je „úžasná“, a slíbil, že „musí do Icelandverzu také zavítat. A je rád, že i tam se „maže opalovací krém“.

Ostatně se k Zuckerbergovi musely dostat tisíce nejrůznějších parodií, které v návaznosti na virtuální vesmír od Mety vznikají. A většinou je v hlavní roli záběr, kdy ukazuje na jednoduché logo po jeho pravici – slovo Meta se dá totiž poměrně snadno zparodovat. Například jako sýr Feta nebo hudební žánr Metal.