Ne jako Hannah Montana, ale jako Miley Cyrus. Hvězda popu se vrací do Disney s novou deskou

Před zhruba patnácti lety si získala srdce mladých dospívajících slečen coby herečka jednoho z tehdy nejpopulárnějších seriálů z dílen Disney Hannah Montana. Od té doby ušla Miley Cyrus obrovský kus cesty, na které poznala vrcholy i dna, aby se teď – po třech letech – vrátila na hudební scénu s novým studiovým albem. A právě s ním na Disney+ chystá speciální hudební představení, které dopřeje jak poslech nových skladeb, tak umožní nahlédnout do jejího života.

Miley Cyrus je nesmírně populární zpěvačkou, kterou jen na Instagramu sleduje skoro 200 tisíc lidí. Ostatně zpěvu a herectví propadla už ve svých devíti letech, kdy ji její otec, známý country zpěvák Billy Ray Cyrus, vzal na inscenaci kultovního muzikálu Mamma Mia!. O několik let později se stala hvězdou televizního seriálu Hannah Montana, kde její postava vedla dvojí život – jeden jako běžná americká středoškolačka, druhý coby nejznámější zpěvačka Spojených států.

Postupem let se ale začala stávat spíše hudební umělkyní než herečkou, což se projevilo zejména s vydáním alba Can’t Be Tamed v roce 2010. Sláva, která nabrala sílu o tři roky později, kdy Cyrus vydala desku Bangerz, jí ale evidentně stoupla do hlavy, a začala se střetávat s jednou kontroverzí za druhou. Ať už šlo o místy nevhodné, sexuálně laděné vystupování, kouření marihuany na veřejnosti nebo únik jejích intimních fotek. V očích široké společnosti nebyla vnímána zrovna pozitivně.

Stejně jako řada jiných interpretů, kteří se se slávou vypořádávali po svém, i Cyrus ale byla vesměs uznávaná u hudebních kritiků, protože byla zkrátka kvalitní zpěvačkou. Není proto divu, že když ohlásila své osmé studiové album Endless Summer Vacation, nabyla znovu velké relevance. Koncem loňského roku k němu spustila kampaň, která ji vyzdvihovala jako „novou Miley“ a vydavatelství Columbia Records, k němuž se po osmi letech v RCA Records upsala, tušilo úspěch.

Endless Summer Vacation vyšlo dnes. Obsahuje třináct sklad a má stopáž okolo tři čtvrtě hodiny. Jeho součástí je i megahit Flowers, který byl vydán o měsíc dříve a během prvního i druhého týdne šlo o nejstreamovanější skladbu na Spotify. Debutoval i na vrcholu žebříčku Billboard Global 200 a dostal se na první místo ve více než pětatřiceti zemích světa včetně Spojených států a Velké Británie, tedy dvou nejzásadnějších trhů. Na YouTube má videoklip skoro 300 milionů zhlédnutí.

Že bude nová deska dobývat Spotify, Apple Music a další služby, je celkem očekávatelné. Silně tomu ale může pomoci i speciální hudební show, která se chystá na televizní streamovací platformu Disney+. Po zhruba patnácti letech se tak Cyrus vrací k firmě, která ji proslavila po celém světě. Jestli ale jde o jednorázovou spolupráci, nebo se bude chystat i další obsah, se zatím neví.

Na Disney+ v exkluzivním formátu představí (a zahraje) několik z nejzásadnějších hitů celé desky a fanouškům zprostředkuje i rozhovor v bytě, kde se její aktuální hit Flowers natáčel. Novinka je mimo jiné pokračováním úspěšné série Backyard Sessions, s níž Cyrus přišla už v roce 2012, aby si její fanoušci mohli užívat koncert v poněkud jiném formátu – s kapelou pod širým nebem.

Hudební speciál s názvem Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), ve kterém se objeví i textař Rufus Wainwright, bude dostupný také v Česku, a to od dnešních 19:00.