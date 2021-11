Danu Roosovi, někdejšímu řediteli Centra dopravních studií na MIT, prošly pod rukama tisíce studentů. Jen málokdo z nich mu ale utkvěl v paměti tak pevně jako Robert Scaringe. „Řekl, že vybuduje automobilovou značku. Když slyšíte od studenta něco takového, je to podobné, jako když někdo prohlásí, že změní svět. Zní to pěkně, ale nepravděpodobně. On byl ale už tehdy mimořádně soustředěný a rozhodnutý,“ vzpomíná profesor pro deník v The New York Times.

S odstupem dvaceti let se ale dá říct, že se to Scaringovi povedlo: před pár dny vstoupila za mimořádného zájmu na newyorskou burzu Nasdaq automobilka Rivian, kterou založil, vede ji a která je s ním tak úzce propojená, že do oficiálních burzovních dokumentů dokonce napsala, že její budoucnost stojí a padá právě s ním.

„Jsme vysoce závislí na službách a reputaci Roberta J. Scaringe, našeho zakladatele a generálního ředitele. Dr. Scaringe má zásadní vliv na náš byznysový plán. Pokud by Dr. Scaringe měl přestat u nás působit kvůli smrti, postižení nebo jinému důvodu, nebo pokud by jeho osobní renomé bylo poškozeno jeho vlastními kroky, chybami či dalšími událostmi, ať už v jeho moci, nebo externími, byla by to pro nás zásadní nevýhoda,“ stojí ve výčtu potenciálních rizik, které musí každá společnost, jež vstupuje na burzu, sestavit.

Úzké propojení firmy s postavou jejího zakladatele není u výrobců elektromobilů nijak výjimečné, nejznámější jsou dva příběhy – jeden pozitivní a jeden negativní. Tím prvním je Elon Musk, protože z velké části právě díky němu má dnes Tesla hodnotu přesahující bilion dolarů. A negativní příklad? Trevor Milton a Nikola. Když se ukázalo, že tato automobilka pouštěla svůj vodíkový kamion z kopce, aby vůbec jel, a že její zakladatel v minulosti opakovaně lhal, z burzovní hvězdy se loni stal propadák roku.

R. J. Scaringe, zakladatel automobilky Rivian Foto: Rivian

Scaringe by nepochybně šel raději Muskovou cestou. Rivian založil v roce 2009 a původně se jmenoval Mainstream Motors, pak Avera Motors – až v roce 2011 se název ustálil na Rivian. Jde o odkaz na Indian River, což je laguna na Floridě, poblíž které Scaringe vyrůstal. Má to symbolizovat určitou divokost, neboť firma vyrábí elektrické SUV R1S a elektrický pick-up R1T. Původně přitom Scaringe plánoval elektrický supersport, postupně ale pochopil, že lepší šance bude mít s gigantickými vozy estetikou připomínajícími Range Rovery.

Pro úspěch jakéhokoli startupu a jeho zakladatele je důležité, aby měl silný příběh, který bude pokud možno bez velkých výkyvů a změn opakovat. Přesně to se Scaringovi daří: už několik let média pravidelně informují o tom, že k autům si našel cestu jako malé dítě, že sousedovi na Floridě pomáhal opravovat ještě jako teenager stará Porsche, že šel cíleně na MIT, aby mohl vystudovat na elitní Sloanově fakultě strojírenství, a že toužil mít vlastní automobilovou značku. V jednu chvíli si uvědomil, jaká je to škoda, že kvůli autům, které má tak rád, se špiní ovzduší, ohřívá planeta a lidé trpí respiračními chorobami.

„Je to zklamání, když najednou zjistíte, že věci, které máte fakt rádi, zároveň znečišťují vzduch kolem vás a způsobují celou řadu dalších ne zrovna pozitivních věcí – geopolitickými konflikty počínaje a změnami klimatu konče,“ vyprávěl například zkraje roku 2019 v magazínu Forbes. Ačkoli byl tehdy Rivian už deset let starý projekt, veřejnost se s ním a jeho tvůrcem teprve seznamovala, protože Scaringe dlouho operoval v utajeném módu a své modely představil až na autosalonu v Los Angeles v listopadu 2018. Tam ovšem působivým designem i slibem, že ujedou přes 600 kilometrů, vyvolaly poprask. Rivian i díky tomu postupně nasbíral přes 50 tisíc rezervací.

S Jeffem Bezosem na palubě

Investorský zájem vycítil už dříve. Před svým vstupem na burzu, kde se hodnota Rivianu, jenž začal vozy dodávat prvním zákazníkům teprve letos na podzim, vyšplhala nad 100 miliard dolarů, do něj majetkově vstoupili byznysoví obři. Pětina patří Amazonu, jehož šéf Jeff Bezos si byl fabriku Rivianu ve městě Normal v Illinois osobně prohlédnout. Více než deset procent v podniku vlastní i Ford, slavný investiční fond T. Rowe Price nebo saúdskoarabský Global Oryx. Celkem podle databáze Crunchbase dostal Rivian od investorů 10,7 miliardy dolarů.

Spolupráce s Amazonem a Fordem je pak pro Rivian zásadní: ten první si u něj už objednal 100 tisíc elektrických dodávek, které mu mají pomoci snížit uhlíkovou stopu, ten druhý by mohl i ve svých modelových řadách použít podvozkovou platformu s integrovanou baterií, kterou Scaringe se svým týmem vyvinul. Pro Rivian mají být v budoucnu právě takové spolupráce významnou částí byznysu.

Thank you to our incredible team for all your hard work, passion and energy. I am excited for our path ahead as a public company! pic.twitter.com/k4DhDpH1Ji — RJ Scaringe (@RJScaringe) November 10, 2021

Paradoxní je, že Rivian, který dosud v podstatě nic neutržil a vyrábět teprve začíná, už má dvojnásobnou valuaci oproti Fordu, který je jeho významným akcionářem. „Jenomže byznysový fundament není to, co pohání aktuální mánii po akciích elektromobilních výrobců,“ poznamenal komentátor stanice CNBC Ari Levy. Rivian není jediný, kdo z investiční víry, že další firmy zopakují úspěch Tesly, těží – daří se i akciím čínské automobilky Nio nebo americké společnosti Lucid Motors.

Ačkoli Scaringe není zdaleka takový showman jako Elon Musk, s padesátiletým nejbohatším mužem světa ho několik věcí spojuje. Například posedlost kontrolou nad svou firmou. Na první pohled je akciový podíl Scaringe v Rivianu droboučký, patří mu necelá dvě procenta akcií.

Jenže firma má dva typy akcií – A a B. A těch béčkových drží zakladatel 100 procent, přičemž každá z nich má při hlasováních valné hromady desetinásobnou sílu oproti těm áčkovým. Takže má v podstatě desetinový podíl. A to není vše. Pokud by někdo chtěl změnit nejvyšší vedení firmy nebo upravovat její klíčové dokumenty a směřování, musí získat podporu alespoň 80 procent držitelů akcií typu B, které všechny vlastní Scaringe.

Jako Elon Musk

Další podobnost s Muskem se týká akciových opcí. Na rozdíl od zakladatele Tesly pobírá Scaringe v Rivianu plat, a to 650 tisíc dolarů ročně. Kromě toho mu ale náleží také hodně lukrativní balíček, což je dost podobné Muskovi. V lednu představenstvo Rivianu schválilo plán, podle kterého má šéf firmy možnost získat dohromady až 27 milionů akcií, k nimž se ale váže několik podmínek.

Některé jsou vázané na to, že ve firmě zůstane do roku 2030, jiné na hodnotu akcií, která by měla vystoupat až k 295 dolarům. Podle propočtů agentury Bloomberg by to znamenalo dramatický nárůst Scaringeova jmění – z nynějších zhruba dvou miliard dolarů až na 14 miliard.

Ačkoli jde Muskovi svým způsobem byznysově po krku a dlouho tvrdil, že nechce opakovat jeho chyby, stejně se jich Scaringe dopustil. Ještě v roce 2019 říkal, že Rivian co nevidět začne vyrábět auta a že v roce 2021 jich na trh pošle pár desítek tisíc. Nestalo se, byť zpoždění je pouze rok.

Šéf Tesly a SpaceX je v nedodržováním vlastních termínů větší sekáč. Například elektrický tahač Tesla Semi měl být na trhu už předloni, supersportovní model Roadster loni a pancéřovaný Cybertruck letos. Ani jeden ještě u zákazníků není. A o moc lepší to nebylo ani s Modelem S, trojkou či X.

Elektrický pick-up Rivian R1T Foto: Rivian

Robert Scaringe, který si se svým otcem vzal na rozjezd podnikání druhou hypotéku a s nejužším týmem svého času žil ve společném domě, je velký milovník outdoorových sportů, rád vyráží do hor na kolo a jeho oblíbenou barvou oblečení je modrá, nejlépe se prý cítí ve flanelových košilích. Čas od času, upozornil deník The New York Times, se zaměstnanci obléknou jako on a vyhlásí si „den, kdy se oblékáme jako RJ“. Ve firmě má totiž až mýtickou pozici. Koho to jenom připomíná?

Co na pozornost, kterou se Rivianu a Scaringovi podařilo vyvolat, říká mistr tohoto řemesla Musk? „Doufám, že se jim podaří dosáhnout na vysokou produkci a vyrovnané cash flow. To je ten skutečný test,“ napsal, jak jinak, na Twitter.