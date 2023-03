Ne, papež František si nehraje na Kanyeho Westa. Jeho fotku v bílé bundě vytvořila umělá inteligence

Jestliže nějaká fotka během víkendu bourala internet, pak to byl záběr papeže Františka, který si vykračuje městem v luxusní bílé péřové bundě. V očích některých možná hlava katolické církve stoupla, protože ukázala, že i v 86 letech drží krok s módní dobou, jiné tento projev zhýralosti spíš pobouřil. Jenže po důkladném zkoumání lidí, kteří se dokáží orientovat ve světě soudobých technologií, se ukázalo, že jde o fotku vygenerovanou programem Midjourney.

Jak informuje americký magazín Forbes, fotka papeže Františka se nejprve objevila na fóru Reddit, poté se začala šířit na Twitteru a dalších sociálních sítích. Spousta lidí domnívala, že jde o skutečný záběr, a tak začali tipovat, jak by se mohla jmenovat módní značka, kterou by papež založil. Třeba Big Popa, Pontiflex nebo Pontigonia. Jiní psali, že nejspíš žijeme v simulaci, protože papež přece nemůže být takto „laciný“.

Ti pozornější ale byli o krok napřed a rovnou se zaměřili na Achillovu patu programu, který umí vytvářet obrázky a fotky všeho druhu na povel – ruce. Ty mu totiž ještě donedávna příliš nešly. A i když František vypadá ve svém sebevědomém kráčení velice realisticky, jeho pravá ruka, ve které třímá neurčitý předmět, už tolik ne.

Jenže vývojáři Midjourney si byli tohoto nedostatku vědomi a jeho poslední verzi tak testovali pět měsíců na to, aby si dokázala poradit i s tímto neduhem. Dosavadním problémem bylo rozpoznání trojrozměrné geometrie něčeho, jako je právě ruka. Programy typu Midjourney nebo DALL·E si o ní totiž udělají jen obecnou představu a nechápou ji jako celek. Umělá inteligence se ale rychle zlepšuje a její výsledky jsou stále fotorealističtější.

Při bližším zkoumání fotky papeže Františka je navíc patrné, že i obličej je zvláštně barevně zkreslený, barvy jsou příliš kontrastní a tvář vypadá spíše animovaně než skutečně. Jenže někomu stačí pro utvoření názoru jen letmý pohled na snímek v malém rozlišení, takže se pak dezinformační lavina začíná šířit velmi rychle.

I když se tak najdou tací, kdo budou ochotní věnovat čas důkladnému zkoumání virálních fotek, velká část společnosti spíše podlehne kouzlu prvního dojmu. Ale právě příklad s papežem Františkem dobře ilustruje, že když je pozorovatel krapet pozornější, může nad umělou inteligencí vyzrát. Otázkou je, jak dlouho to vzhledem k pokrokům, které se v této oblasti dějí, bude možné.

Just a heads-up – Midjourney’s AI can now do hands correctly. Be extra critical of any political imagery (especially photography) you see online that is trying to incite a reaction. pic.twitter.com/ebEagrQAQq

— Del Walker (@TheCartelDel) March 16, 2023