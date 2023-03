Konec podivným rukám. Nová verze obrazového generátoru Midjourney ohromí svými schopnostmi

Může to znít jako maličkost, že počítačový program konečně dokáže přesvědčivěji zobrazit lidskou ruku. Tato schopnost však poměrně dlouho obrazovým generátorům, jako je Midjourney, unikala, a většina snímků vytvořených s jejich pomocí tak poskytovala jednoduché vodítko k rozpoznání, jestli je to opravdová fotografie, nebo obraz od umělé inteligence. Stačilo se podívat na ruce, kde tu prst chyběl, tu zase přebýval, jak je ostatně patrné i z našeho obrázku výše. Nejnovější verze generátoru Midjourney to však, zdá se, umí daleko lépe a zlepšila se i v dalších oblastech.

Pátá verze obrazového generátoru Midjourney je sice dostupná zdarma, ale zatím jen platícím uživatelům na komunikační platformě Discord, kde jsou k dispozici i ostatní verze. Pro přístup je potřeba mít na platformě účet. Jak si ho můžete založit a jak lze obrazový generátor spustit, její tvůrci přehledně píší v návodu na svém webu.

Pátou verzi v Midjourney trénovali zhruba pět měsíců. Podle vývojářů i uživatelů, kteří se svými výtvory chlubí na sociálních sítích, má opět o poznání lepší schopnosti. Textové zadání dokáže přeměnit v ještě realističtější obrazy, než jaké uměly vytvořit předchozí varianty.

Jestli v souvislosti s obrazovými generátory byl dlouhodobě znatelný nějaký nedostatek, byla to jejich (ne)schopnost věrohodně zachytit lidské ruce. „Tyto generátory nemají žádnou představu o trojrozměrné geometrii něčeho, jako je ruka. Mají o ní obecnou představu – má dlaň, prsty a nehty, ale žádný z těchto modelů ve skutečnosti nechápe, co je celek,“ upozornil pro BBC Science Focus odborník na výpočetní techniku Peter Bentley z University College London.

Některé obrazy od páté verze Midjourney lze jen stěží rozeznat od opravdové fotografie. Podle umělkyně Julie Wieland jsou zlepšení patrná v realističtějších texturách pleti, rysech obličeje, realističtějším osvětlení nebo lepších světelných odrazech, odlescích a stínech, uvedla pro server Ars Technica. Chcete třeba snímek Elona Muska, jak ve smokingu prochází na veřejné události kolem kamer? Žádný problém.

Midjourney v5 has pushed into photorealism, a goal which has eluded the computer graphics industry for decades (!) 🤯

Insane progression, and all that by 11 people with a shared dream.

🧵 Let’s explore what these breakthrough in Generative AI mean for 3D & VFX as we know it… pic.twitter.com/GlycHcPQqA

— Bilawal Sidhu (@bilawalsidhu) March 25, 2023