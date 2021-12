James Bond je prototyp výrazně maskulinního muže, který se s nikým a ničím nepáře. Dlouho platilo, že má specifický vzhled i vztah ke svému okolí a po boku má krásnou „bond girl“. V několika posledních bondovkách se ale tato charakteristika posunula směrem ke komplexnějšímu, méně stereotypnímu hrdinovi. Podle hlavní producentky franšízy by změny mohly v budoucnu zajít ještě dál, třeba až k hrdinovi s nebinárním pohlavím.

Není čas zemřít v dosud nejdražším a nejdelším filmu o agentovi 007 uzavřelo ságu s Danielem Craigem, v závěrečných titulcích se ale přesto objevila klasická fráze „James Bond se vrátí“. Aby také ne – nejnovější bondovka v příjmech z kin sice ani zdaleka nedosáhla na pár předchozích, je ovšem nejvýdělečnějším anglicky mluveným snímkem letošního roku. Celosvětově její příjmy činí aktuálně 771 milionů dolarů (19,6 miliardy korun), téměř padesát milionů navíc oproti Rychle a zběsile 9 na druhé příčce.

Už déle probíhající diskuze o Craigově následovníkovi proto s vydáním filmu ještě posílily. Mezi nejčastěji zmiňované adepty patří například Idris Elba, ale zazněly také úvahy, zda by se „Jamesem Bondem“ nemohla stát žena. Roli agenta 007 ostatně už v Není čas zemřít s přehledem zastala herečka Lashana Lynch.

Jak jsme zmínili v minulém vydání newsletteru CC Watch, hlavní producentka franšízy Barbara Broccoli je proti takové možnosti. „Nemyslím, že by Jamese Bonda měla hrát žena,“ řekla v rozhovoru pro magazín The Hollywood Reporter. „Věřím ve vytváření ženských postav místo toho, aby ženy hrály mužské postavy,“ dodala s tím, že Bondem může být Brit jakékoliv rasy nebo etnicity.

V Není čas zemřít se v roli agentky 007 poprvé objevuje i žena, ztvárněná Lashanou Lynchovou Foto: Forum Film

V nedávném podcastu Girls On Film, který citoval server Deadline, ale Broccoli otevřela jinou možnost. Na otázku, zda by slavný agent mohl používat zájmena „oni/ony“ (they/them) místo on (he), odpověděla: „Kdo ví, myslím, že je to otevřené. Musíme jen najít správného herce.“ To by znamenalo, že Bond by nadále zůstal primárně mužem, jen by nesplňoval mnohá očekávání spojená s mužskými stereotypy.

Důležité je zmínit, že tato diskuze se týká sociálního genderu, ne biologického pohlaví postavy. Sociální gender je společenský konstrukt vytvořený z jistých typických znaků chování nebo vzhledu. Nebinární James Bond by tak v tomto kontextu mohl procházet přirozeným vývojem postavy, jak jsme mohli vidět v Není čas zemřít.

Sám Craig už ostatně dříve řekl, že se spolu s tvůrci v jeho bondovkách snažil rozvrátit všechny jejich stereotypy. Třeba tu, že bezohledný agent střídá velice často partnerky a nenavazuje romantické vztahy. To se výrazně změnilo už v Casino Royale, prvním snímku s Craigem, kdy se nový Bond zamiloval do své osudové ženy a trauma či vzpomínky na tento vztah ho provázely až do konce. (Následuje spoiler) Nemluvě o tom, že v Není čas zemřít, byť ne zcela záměrně, s jinou partnerkou založil rodinu.

Studio MGM, kterému patří práva na natáčení filmů s agentem Jejího Veličenstva, nedávno za 8,5 miliardy dolarů koupil Amazon. Neznamená to ale, že bude mít možnost další bondovky zásadně ovlivňovat. Všechna kreativní i distribuční rozhodnutí schvaluje nezávislá britská produkční společnost Eon Productions, vedená právě Barbarou Broccoli a jejím polovičním bratrem Michaelem G. Wilsonem.

Aktuální diskuze a návrhy nejspíš neznamenají, že Craigův nástupce odhodí mužnou klasifikaci a radikálně se změní. Takový posun by byl pro diváky příliš rychlý a mohl by mít za následek úpadek franšízy. Bond, jako nejdéle běžící filmová série vůbec, se nicméně postupně vyvíjí stejně jako celá kinematografie a třeba postava Seana Conneryho, byť kvalitně zahraná, dnes už působí zastarale. Pokud filmy o nejslavnějším anglickém agentovi nemají ztratit na relevanci i zajímavosti, musí se posouvat kupředu.