Zdá se, že Lidi z Baru, kreativní uskupení, které už deset let hýbe brněnskou gastronomickou scénou, nikdy nespí. Při vymýšlení nových menu do svých barů, letních popupů v podobě barové zahrady pod Špilasem a stánku na brněnské Riviéře nebo projektů v podobě vlastní pražírny kávy či energetického nápoje si řekli, že toho mají málo a že by mohli uspořádat večírek. Velkolepý večírek. Nazvali ho Nebál a slibují, že půjde o mejdan, jaký Brno ještě nezažilo.

Nápad na Nebál vznikl tak, že si Jan Vlachynský, spolumajitel brněnských podniků, které pod Lidi z Baru spadají, společně se svým týmem řekl, jak by vypadal večírek uspořádaný Ludvíkem XIV. přenesený do dnešní doby. Na mysl začaly přicházet představy v podobě bezmezné dekadence, oparu absurdna, víru barev a neomezených možností zábavy.

„Na jeden jediný večer vytvoříme úplně jiný svět v podobě unikátního koncentrovaného zážitku, který se už nikdy nebude opakovat – nanejvýš při druhém ročníku Nebálu. Znamená to pro nás velkou výzvu. Lidi z Baru sice už mnoho let budují podniky oplývající unikátním konceptem a nezaměnitelnou atmosférou, až dosud však nikdy nešlo o jednorázovou záležitost trvající několik hodin,“ popisuje marketingová manažerka Lidí z Baru Veronika Kučerová.

„Kdybych měla přípravy popsat jedním slovem, bude to rozhodně – intenzivní. Je pro nás velkou výzvou proměnit doteď zcela prázdnou industriální halu v náš nebálový absurdní svět. A jelikož jde o první ročník, zatím máme všechno jen v představách a na papíře. Ale neustále pracujeme na tom, aby vše dopadlo skvěle a každý návštěvník si večer užil na maximum,“ dodává.

Foto: Tomáš Gál Na velkolepý mejdan zbývá už pouhých 300 lístků

Program Nebálu bude rozprostřen do několika sálů v hale Industra v areálu Nové Zbrojovky, v nichž se uskuteční hned několik performancí. Svým pohybovým repertoárem zaujme například Mr. Kriss, mimořádně talentovaný český tanečník a ilustrátor, jehož americký Huffington Post zařadil do žebříčku 20 nejnadanějších inovátorů světa mladších 20 let.

Jana Podzimková předvede uhrančivou akrobacii na šálách a houslistka Jana Procházka svede hudební souboj s brněnským DJ Tomem Holičem, přičemž tuto bitvu doprovodí baletky z Národního divadla Brno. O hudební část večera se na dvou stagích postarají elektropopová kapela MYDY, deep-popová zpěvačka Giudi, drag queen performer Miss Petty, ale také DJs. Kromě zmíněného Toma Holiče ještě KEWU, Joshek, Marie Pravda, Alan Wood a DJky z Brna.

Celý program je přitom pečlivě promyšlen tak, aby hosty naprosto vtáhnul, mohli se nechat bez omezení unést a na každém místě zažili něco nečekaného. „Chceme vytvořit takové prostředí, v němž se budete cítit absolutně svobodně, a zároveň si uvědomíte propojení s ostatními účastníky ve smyslu tady a teď. Na takovou akci se přímo vybízí dorazit v tom nejvíc extravagantním kousku, jaký váš šatník nabízí, a podílet se tak na utváření jedinečné snové atmosféry večera,“ říká projektová manažerka Nebálu Eva Gerych.

Veronika Kučerová hostům doporučuje, aby se nebáli experimentů. „Nebojte se vyjádřit se, nebojte se odvázat, nebojte se to prožít. Zároveň se ale nikdo nemusí bát, že když si nevezme něco crazy, bude nedostatečně originální. Ať už je dress code jaký chce, hlavní je cítit se v ten večer co nejvíc příjemně a užít si noc.“

Díky tomuto pojetí se bude moci každý host stát akterém hry. Nikdo tak dopředu neví, kam se bude večírek ubírat, jelikož každý může přispět svou dávkou kreativity do ničím nesvázaného dění. A když z toho přispívání do vývoje večírku na hosty padne únava a budou potřebovat doplnit energii, občerstvení na ně bude čekat u 17 barů.

O jídlo a pití se kromě podniků Lidí z Baru postará také bistro Franz, Nett’s BBQ, Kobliha Brno, Barrio Gotico, Ocean48, Industra Coffee nebo Future Sailors. Půjde tak zároveň o vytříbený gastronomický zážitek. „Kobliha Brno bude na místě nabízet také speciální Nebálovou koblihu. U občerstvovacích barů dostanete opravdu vše možné, na co si jen vzpomenete,“ doplňuje tiskový mluvčí Lidí z Baru Michael Lapčík, který na Nebál dorazí v kroji.

Foto: Tomáš Gál O občerstvení se postará 17 barů a celá plejáda brněnských podniků

A navnadit se na atmosféru Nebálu je možné už nyní, jelikož v podnicích Lidí z Baru barmani vytvořili signature Nebálový drink. Jde o twist na Cosmopolitan, který obsahuje agricole rum, mandarinkový likér na bázi koňaku a brusinkový džus. Jde o limitovaný koktejl, který je k dostání pouze do konání velkolepého večírku.

Nebál má celkovou kapacitu 1500 hostů a v současnosti zbývá pořadatelům posledních 300 lístků. K dostání jsou přímo na webu Nebálu. Vstup zdarma mají držitelé NFT tokenu Cryptomošt, který Lidi z Baru vydali loni po vládním zákazu vánočních trhů. Token Cryptomošt se prodával za tisíc korun a měl sloužit jako podpora gastronomické skupině v nastalé komplikované situaci.