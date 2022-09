Nebudou si se mnou zahrávat. Kanye West ukončil spolupráci se značkou Gap, Adidas má být další

Jednu z nejlegendárnějších amerických módních značek měl dostat zpět na výsluní. Chtěl na to jít přes edici vlastního oblečení. Jenže to tak celé docela nevyšlo. V posledních měsících měl rapper a podnikatel Kanye West se společností Gap spory ohledně návrhů oblečení, což vyústilo až v to, že se s ní loučí. Se značkou definitivně ukončil spolupráci a módní komunita teď vyhlíží, jak to dopadne se zdánlivě neotřesitelnou spoluprací s Adidasem, která prý také visí na vlásku.

O tom, že by měl Kanye West, který je dnes známý už pod zkratkou Ye, ukončit dva roky trvající kontrakt s americkou módní firmou Gap, se spekulovalo několik týdnů. Ikoně hiphopové subkultury totiž vadilo, že Gap nevydává jeho návrhy oblečení tak, jak se původně obě strany domluvily, a také otálí s otevřením nových kamenných obchodů, kde by bylo v nabídce pouze oblečení, které Ye pomáhal navrhovat.

Velkým problémem mělo být i postupné vyškrtávání pětačtyřicetiletého rodáka z americké Atlanty z kreativních mítinků, kde se nové kousky do kolekce značky vymýšlely. O všech těchto skutečnostech Ye informoval na svém Instagramu, jak má ale ve zvyku, všechny příběhy možná až příliš rychle mazal. Na internetu se ale nachází snímky obrazovek prakticky ze všeho, co kdy na tuto sociální síť napsal.

Je otázkou, kolik je na celé této kauze pravdy, jedna věc je ovšem jistá – po četných prohlášeních o tom, že Ye s Gapem kvůli těmto důvodům ukončí spolupráci, se nakonec naplnily. Americký deník The Wall Street Journal informuje o tom, že jeho právníci dnes poslali do ústředí módní firmy dopis, který o konci partnerství pojednává. A vyjmenovává i zmíněné důvody.

Foto: Gap Jednoduchá černá mikina, na které Ye spolupracoval se značkou Gap

Dosavadní zboží, které Ye pomáhal pro Gap navrhovat (například jednoduché mikiny, kterých se mělo prodat v hodnotě stovek milionů dolarů), bude moci firma prodávat do té doby, než se formálně vyřadí název, pod kterým bylo vydáváno – Yeezy Gap. Právě slovo Yeezy je pro hudebníka a podnikatele naprosto ikonické – jmenuje se tak například i jeho edice prémiových tenisek, na kterých dělá s Adidasem.

Stejně tak se jeho rozhodnutí ukončit spolupráci nedotkne prodejů věcí, které Ye navrhoval s luxusní značkou Balenciaga – a které je také distribuováno prostřednictvím kanálů Gapu. Americká módní firma mimo jiné neměla dodržet ani dohodu o tom, že v kamenných prodejnách prodá v posledních dvou čtvrtletích loňského roku až 40 procent veškerého sortimentu Yeezy Gap. Na pobočkách zkrátka nebylo tolik k dostání.

Prosakují také informace, že Ye není spokojený s jednáním německé společnosti Adidas, která patří mezi největší výrobce sportovního oblečení a doplňků na světě. S ní má smlouvu, která platí až do roku 2026, přičemž zásadní jsou v celé spolupráci jeho velmi populární tenisky Yeezy. Adidas nicméně již několik měsíců čelí od Ye kritice ohledně údajných krádeží jeho návrhů značky Yeezy i neplnění dalších smluvních závazků.

„Nebudou si se mnou (Adidas a Gap – pozn. red) zahrávat… Až doposud jsem hrál slušně,“ zmínil Ye v jednom ze svých instagramových příběhů. Jak to nakonec dopadne s Adidasem, pro který je – dle slov šéfa firmy Kaspere Rørsteda – spolupráce s Ye jednou z těch nejdůležitějších, je zatím ve hvězdách. Rozuzlení ale lze očekávat v blízké době.