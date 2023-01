Nech doma SUV, jeď radši MHD. Ventolin v hitu k propagaci městské dopravy použil i houkačky a brzdy

David Doubek je poněkud bizarním výhonkem české hudební scény, ale co na tom, když mu to skvěle funguje. Bývalý člen post-punkové kapely Kazety a diskžokej, kterému neřekne nikdo jinak než Ventolin, teď do éteru vypustil další písničku, v níž tentokrát propaguje městskou hromadnou dopravu. A opět způsobem, který chytne a nepustí. Ostatně tak, jak to všichni od Ventolina mají rádi.

„Loni na přelomu září a října mi zavolal můj manažer s tím, že existuje Sdružení dopravních podniků a že by si ode mne přálo píseň na podporu MHD ze zvuků autobusů, tramvají a tak. Připadalo mi to neuvěřitelné, praštěné a milé,“ popisuje David Koubek alias Ventolin moment, který ho motivoval k tomu, aby nahrál další ze svých potenciálních hitů. Nazván byl jednoduše MHD.

Za použití zvuků brzd, houkaček nebo zprávy se statistikami vymyslel zhruba tříminutovou skladbu, kterou se prolíná poselství o využívání služeb městské hromadné dopravy na úkor aut. „Chvíli jsem váhal, jak z tabulek udělat písňový text, poté mě napadlo, že to chce zkratku a drama. MHD jsou tři písmena, ultimátní protivník SUV jsou také tři písmena. Pak to šlo samo,“ komentuje Ventolin.

Na nové písničce se podílelo jak Sdružení dopravních podniků, tak agentura EventHouse, která zajistila její produkci. Ta původně chtěla, aby šlo o prostou veselou vánoční skladbu složenou z autentických zvuků tramvají, autobusů, trolejbusů nebo hlášení ve stanicích. Pak ale svou myšlenku rozšířila o mnohem širší škálu typických městských tónů, protože věděla, že je Ventolin uchopí tak jako nikdo jiný.

„Ventolin byl pro nás nejlepší volbou pro spolupráci, protože tuto formu dopravy opravdu aktivně využívá, ale zároveň je podle našeho názoru jedním z nejlepších hudebníků, kteří dokážou pracovat s podobnou škálou zvuků,“ přiblížil proces vzniku písně Jiří Nevečeřal z EventHousu, který má na svědomí hlavní myšlenku projektu, scénář i režii videoklipu.

Ano, song MHD má samozřejmě i vizuální zpracování, pěkně „po ventolinovsku“. Ve videoklipu lze vidět mnohdy bláznivě střižené záběry z prostředků městské hromadné dopravy, ale také samotného Ventolina, který znovu vsadil na sílu takzvaného green screenu a na obrazovce se objevuje vlevo, vpravo, s klávesami, s bubny, při tancování – a někdy dokonce se svými klony.

„Zjistil jsem, že znělky, pípáky a hlášení znějí velmi melancholicky a romanticky, takže z nich vznikla taková vesele romanticko-melancholická píseň o tom, co mi na MHD připadá hezké. Navíc s naučným sloganem shrnujícím dodané grafy,“ dodává Ventolin, mimo jiné autor díla Disco Science, které má na YouTube už přes 2,2 milionu zhlédnutí. A také soupeř rappera Jamese Colea v AZ Kvízu.

„Jedním z poslání Sdružení dopravních podniků České republiky je propagace veřejné dopravy. Taková propagace může mít různé podoby a my jsme tentokrát šli trochu netradiční cestou. Cílíme tím nejen na mladší publikum, ale na všechny, kteří pochopí nadsázku a humor. Hlavní poselství písničky je jasné – jeď radši MHD,“ řekl předseda marketingové skupiny SDP ČR Slavoj Dolejš.

K tomuto momentu má MHD na YouTube přes osmnáct tisíc zhlédnutí, venku je přitom necelé tři dny. Pokud na tento článek narazíte za rok, je velmi pravděpodobné, že se budeme pohybovat v milionech. A ne, na Spotify ještě (bohužel) není.