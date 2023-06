Zavřel lidi do krychlí a nalákal je na miliony korun. S neobvyklým počinem chce zaujmout i Netflix

Před měsícem oslavil pětadvacáté narozeniny – a před necelým rokem Forbes odhadl jeho bohatství na půl miliardy dolarů. Zastává ale myšlenku skromného života, proto se párkrát nechal slyšet, že všechen svůj majetek do smrti rozdá. Třeba i ve formě odměn za produkčně propracované a na první pohled bláznivé sociální hry. Ta poslední, s níž Jimmy Donaldson alias MrBeast vyrazil na YouTube, se stala nesmírně úspěšnou. Dokonce natolik, že chce s konceptem netradiční reality show zaujmout i obry na poli streamovacích služeb.

MrBeast má jeden z nejsledovanějších kanálů na YouTube. Respektive ten vůbec nejsledovanější, co se samostatných tvůrců týče. Jeho fanouškovská základna jen na populární videoplatformě čítá přes 157 milionů odběratelů a není výjimkou, že jeho videa dosahují vyšších desítek, ne-li stovek milionů zhlédnutí. Na YouTube prakticky nemá konkurenci – ostatně aby také měl, když pro celý svět tvoří obsah, na který by si troufl jen málokdo. Ať už kvůli času, náročnosti produkce, nebo penězům, které stojí.

S týmem se totiž zaměřuje hlavně na různé sociální hry, možná lépe řečeno výzvy (takzvané challenges), kdy zpracuje nějaké téma, vymyslí mu příběhovou a herní linku a zpravidla vše završí odměnou, finanční nebo materiální. Začínal přitom s videy o tom, jak hraje počítačové hry. Postupem let ale své zaměření změnil a vrhl se do oblastí, které mnohým účastníkům mohou změnit život. Podobně si ostatně MrBeast počínal i teď, kdy na YouTube vypustil klání, jež se vzdáleně podobá konceptu seriálu Hra na oliheň.

V jeho hře samozřejmě lidé neumírají, jak se to dělo ve zmíněném jihokorejském hitu od Netflixu, myšlenka je ale podobná. MrBeast zavřel přesně sto lidí do separátních průhledných krychlí, v nichž musí plnit různé výzvy. Pokud selžou, ze hry vypadávají. A tak to jde dál až do posledního hráče, pro kterého je slíbená odměna půl milionu dolarů, tedy zhruba jedenáct milionů korun. Zajímavý je na soutěži i výběr hráčů – zastoupeny jsou snad všechny věkové skupiny, od jednoho roku až do sta let. Aby ukázal, že se může účastnit úplně každý.

Video se automaticky stalo hitem. Za necelý týden jej vidělo už přes 95 milionů lidí a je jasné, že bude atakovat ta Bestova vůbec nejúspěšnější videa, která mají na YouTube výrazně nad 100 milionů zhlédnutí. MrBeast navíc uvedl, že se náklady na produkci novinky s názvem Ages 1 – 100 Fight For $500,000 pohybovaly v řádech milionů dolarů, přičemž přípravy trvaly měsíce. A po zhlédnutí snad každý usoudí, že se jedná o skutečně vrcholovou práci, minimálně z pozice někoho, kdo produkuje obsah na YouTube. Tam by to ale končit nemuselo.

Více než youtuber je MrBeast totiž především byznysmen, který pracuje na projektech i mimo službu, díky níž se proslavil. Má například vlastní síť hamburgeráren, podniká i v byznysu s čokoládovými pochutinami a provozuje i platformu pro výběr peněz na sázení stromů.

Proto se není čemu divit, když přemýšlí nad tím, jak své primární zaměření týkající se tvorby videí posunout na novou úroveň, například rovnou ve spolupráci s Netflixem nebo HBO. MrBeast na Twitteru napsal, že chce otestovat koncept videí, která dělá na YouTube, i na největších televizních streamovacích službách.

„Představte si desetidílnou sérii s deseti tisíci lidmi, kteří soutěží o největší výhru v historii zábavních herních pořadů,“ uvedl. A rovnou pod svým tweetem označil oficiální účty Netflixu, Max (dříve HBO Max), Disney+ a Peacocku s výzvou „kdo chce napsat dějiny?“ Jak daleko je něco takového od realizace, se zatím neví, MrBeast už ale loni naznačil, že má právě s Netflixem zájem udělat vlastní sérii.

Minimálně Netflix je různým typům reality show nakloněn, ať už jde o hity typu Too Hot To Handle, nebo Láska je slepá. A o tom, že lidé mají rádi zajímavé pořady se zábavním a mnohdy šokujícím přesahem, svědčí právě i Hra na oliheň, jejíž druhá sezóna má odstartovat koncem roku nebo v průběhu roku příštího. Netflix navíc s novou spoluprací může získat i nové předplatitele, kteří by se zaregistrovali hlavně proto, že bude mít vlastní pořad právě s MrBeastem.