Jedna z nejbezpečnějších škol v Česku. Cizí se dovnitř nedostane, studenty ochrání dveře třídy

Zaznívá to po každém incidentu, naposledy po střelbě na pražské filozofické fakultě, kde střelec zabil čtrnáct lidí a dalších 25 zranil. České školy nejsou proti něčemu podobnému dostatečně chráněné. Tedy až na jednu. Gymnázium v Brně má po rekonstrukci systém, který z ní dělá jednu z nejzabezpečnějších škol v Česku.

Unikátní síť je založená na turniketech, kamerách, interkomech a bezpečnostních dveřích. Do gymnázia se zaměřením na chemii, které je součástí Střední průmyslové školy chemické, ji nainstalovala společnost 2N Telekomunikace. Ta má zkušenosti se zabezpečením škol ze Spojených států, nedávno například vyhrála zakázku na systém pro školy ve státě New York, pracovala ale také třeba na zabezpečení kampusu v Německu.

„Turnikety jsou napojené na databázi školy, mají tedy informaci o zaměstnancích i studentech. To znamená, že správce školy díky tomu neustále ví, kolik je ve škole lidí, což je velmi důležitá informace v případě, že se něco stane,“ líčí pro CzechCrunch ředitel společnosti Michal Kratochvíl. Lidé se přes turnikety dostanou buď s přístupovou kartou, nebo s chytrým telefonem.

Chráněné jsou ale v od základu rekonstruované budově všechny vstupy. Ty škola využívá i komerčně, protože pronajímá tělocvičnu. Přístup je tak možné udělit člověku jen do tělocvičny, to znamená, že se nedostane po budově nikam jinam. Lze také vymezit konkrétní čas. Každé dveře jsou pak opatřené interkomem. Kdokoli, kdo sem přijde, musí zazvonit, bez toho se do dovnitř nedostane. Zaměstnanec školy z kanceláře díky videotelefonu na interkomu vyhodnotí, zda danou osobu pustit, či ne.

„Není tu vchod, kde by nebylo nainstalované naše zařízení,“ říká ředitel 2N Telekomunikace, která vznikla v Česku, koupila ji ale švédská společnost Axis. Zároveň jsou speciálně zabezpečené také některé učebny, zejména ty chemické. Dovnitř se dostanou jen lidé s uděleným přístupem. To všechno je přitom možné ovládat i vzdáleně.

Ochrana funguje i uvnitř školy. Důležité jsou v tomto případě dveře. Jsou vybavené panikovým kováním. Pokud se dostane dovnitř do budovy někdo nepovolaný a spustí se krizový scénář, dveře se uzavřou pro příchozí zvenčí. Otevřít je bude možné jen zevnitř. Pokud by se potřeboval ukrýt do bezpečí někdo z chodby, pak se skrze bezpečnostní koridory vydá ven z budovy. To všechno zároveň umí reagovat na to, když se spustí požární poplach. Tehdy se všechny turnikety sklopí, aby lidé mohli proudit ven.

„Navrhli jsme systém, který efektivně chrání takzvané měkké cíle a umožňuje v rámci mimořádných situací, jako je například ozbrojený útok, okamžité zabezpečení studentů uvnitř tříd. Takhle dokážeme ztížit pohyb nepovolaných osob po objektu a současně zvýšit bezpečnou evakuaci studentů a zaměstnanců,“ uvádí Kratochvíl.

V USA jsou podle Kratochvíla dokonce progresivnější a standardně se před vstupem žáka do školy používá až trojí individuální kontrola. Výjimkou nejsou dveře s kováním a neprůstřelné sklo. Platí ale zároveň, že v tamních školách je obecně vícero dveří, ale také jiné konstrukce budov a jiná legislativa.

I tak je ale nový bezpečnostní systém v Brně ojedinělý. „Zatímco v zahraničí jsou takové technologie standardem, u nás jde o inovativní přístup, který podstatně zvyšuje úroveň zabezpečení školy,“ dodává Kratochvíl.

Společnost 2N Telekomuniace je schopná bezpečnostní systém instalovat nejen do nových budov, ale i do těch starých, byť v jejich případě je to složitější. „Je potřeba mít elektřinu dovedenou ke všem dveřím, interkomy jsou pak napojené na eternetový kabel a ten míří do serverovny, je tedy potřeba i ta. Infrastruktura je to náročná, ale dělá se to i ve starých domech, zvládne to tedy i škola,“ dodává Kratochvíl.