Nejdelší visutá lávka na světě přitahuje turisty do Dolní Moravy. Za měsíc ji přešlo 45 tisíc lidí

Ne každý by se odvážil otevřít nejdelší visutý most pro pěší na světě v pátek třináctého. V Dolní Moravě to však před měsícem učinili a teď si rozhodnutí pochvalují. Návštěvnost nové atrakce zvané Sky Bridge 721 totiž překonává očekávání investora. Během prvních čtyř týdnů se po lávce prošlo 45 tisíc lidí, tedy v průměru 1 500 návštěvníků denně. Přijíždějí přitom nejen domácí, ale také turisté z celého světa.

„Kromě češtiny a polštiny, která tady před covidovou dobou byla naprosto normální, se nyní přidala nizozemština, němčina, angličtina. Jsou tu auta z Belgie, Nizozemska, Francie, Velké Británie, je tady také hodně Japonců. Má to skutečně světový přesah,“ uvedl pro ČTK marketingový manažer skicentra Sněžník v Dolní Moravě Tomáš Drápal. Podle něj turisté, kteří v Česku navštěvují nejznámější památky v Praze či Kutné Hoře, neváhají ani s výletem do Dolní Moravy.

Most se otevřel 13. května a z hlavního města to je k němu autem zhruba dvě stě kilometrů. Ve výšce 95 metrů překlenuje údolí Mlýnského potoka z horského hřebene Slamník na hřeben Chlum. S délkou 721 metrů překonává dosud nejdelší visutou pěší lávku, která je v Portugalsku nedaleko města Arouca na sever od Lisabonu. Tamní most měří 516 metrů a přemosťuje 175 metrů hluboké údolí řeky Paiva, otevřen byl loni v dubnu. Lávka je v lokalitě, která je na seznamu geologických parků UNESCO.

Podle Drápala má Sky Bridge rovněž synergický efekt na další turistické atraktivity v oblasti. Zvyšuje se zájem o vyhlídkovou věž Stezka v oblacích v areálu střediska, kterou v minulosti navštívilo i 300 tisíc lidí ročně, turisté míří ke klášteru na Hoře Matky Boží u blízkého městečka Králíky nebo do objektů Muzea československého opevnění v králické pevnostní oblasti.

Nová atrakce zatím nezpůsobila v turistickém centru větší komplikace. Podle Drápala je připraven dostatek parkovacích míst, zahlcení brání i nutnost koupit si vstupenku předem na vymezené časové intervaly. Lidé tak nemusí na vstup na most čekat.

V Portugalsku se za procházku po lávce se platí mýtné 12 eur (necelých 300 korun). Místní mají snížený poplatek na pět eur (asi 122 korun). V Dolní Moravě stojí vstupné pro dospělého 390 korun na místě či 350 korun při koupi na e-shopu. Děti od tří do 15 let platí 270 korun, respektive 245 korun.

Foto: Sky Bridge 721 Lávka Sky Bridge 721 se nachází poblíž Stezky v oblacích

S přispěním ČTK.