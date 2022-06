Nejdražší metr čtvereční v Praze má Josefov, vyjde na 200 tisíc. Nejlevněji pořídíte byt v Satalicích

Po někdejším židovském ghettu nezbyly ani památky. Však taky nevyhovující domy podlehly na přelomu devatenáctého a dvacátého století asanaci. Dnes je všechno jinak a v Josefově jsou nejdražší byty v Praze. Dokonce jde o jedinou čtvrť, kde cena za metr čtvereční přesáhla dvě stě tisíc korun.

Za novým vyčíslením cen stojí společnost PriceHubble. Ta pracuje s daty z průzkumů trhu a odhadů cen nemovitostí. Používá k tomu přitom stovky faktorů. Mezi nimi jsou například i historické a socioekonomické údaje, přehled konkurence, stav infrastruktury nebo to, jak se mění poptávka. Tato data přitom nesbírá ručně, ale s pomocí digitálního nástroje.

V první pětce nejdražších čtvrtí v metropoli je po Josefově s průměrnou cenou 204 272 korun za metr čtvereční Staré Město, kde se platí 193 731 korun. Dále je Nové Město, kde metr vyjde na 168 146 a Malá Strana, kde metr čtvereční stojí o zhruba deset tisíc korun méně. Pětici uzavírají Vinohrady, kde se platí 152 609 korun.

K dražším lokalitám se řadí i další čtvrti jako Hradčany, Vyšehrad, Bubeneč, Karlín, Dejvice a Holešovice. Cena za čtvereční metr se tu pohybuje mezi 140 a 149 tisíci. O deset tisíc méně, tedy mezi 130 a 139 tisíc, zájemci zaplatí na Smíchově, Břevnově, Veleslavíně, Žižkově, ve Vokovicích a Vršovicích.

Obecně platí, že průměrná cena jednoho metru čtverečního v Praze vyjde na 120 tisíc korun. Kolem této částky se pohybuje cena třeba v Košířích, Troji, Nuslích, Braníku nebo Velké Chuchli.

Ceny bytů v Praze patří dlouhodobě k těm nejvyšším. Důvodů je hned několik. Například lidé, kteří přicházejí do metropole bydlet, i když nové byty přibývají jen velmi pomalu. V hlavním městě se každý rok stavělo méně bytů, než jaká byla poptávka. A to o několik tisíc.

V Praze je podle odborníků potřeba stavět kolem deseti tisíc bytů ročně. „My jsme přitom pořád na polovině. A to máme za sebou dobrý rok. Problém se každý rok zvětšuje, kdyby se teď na trhu objevilo dvacet tisíc bytů, zapráší se po nich. Ideálně bychom tedy měli nějakou dobu stavět patnáct tisíc bytů ročně, pak by problém mohl zmizet a mohlo by se to podepsat i na ceně,“ uvedl pro CzechCrunch ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Foto: PriceHubble Cena za metr čtvereční v Praze

Byty přitom pravděpodobně nezlevní, ale mohlo by dojít ke srovnání růstu platů a cen nemovitostí. „To, že se jedno od druhého utrhlo, je to zásadní,“ doplňuje Boháč. A tak zatímco v Německu je na pořízení bytu potřeba šest ročních platů, v Česku je to víc než dvojnásobek.

Důvod, proč nové byty přibývají pomalu, je především táhlé stavební řízení, kdy povolovací procesy v Česku leckdy vyjdou i na několik let. Podle údajů Světové banky trvá v tuzemsku umístit stavbu klidně až osm let. Většinu přitom zabere právě chození po úřadech.

Pod sto tisíc ani ťuk

Výsledek je, že pod sto tisíc za metr cena v metropoli neklesne. Nejčastěji nyní lidé za metr čtvereční bytu v Praze zaplatí mezi 110 a 119 tisíci. Tolik stojí podle PriceHubble nemovitost v necelé polovině lokalit. Jde výběrem o Hloubětín, Suchdol, Ďáblice, Stodůlky, Bohnice či Letňany.

V průměru nejlevněji vyjde metr čtvereční v Komořanech, a to na 104 tisíc, v Petrovicích na 103 tisíc, na Černém Mostě, kde čtvereční metr vyjde na 102 tisíc. Čtyřku nejlevnějších lokalit uzavírají nejvýhodnější Satalice. Metr tu stojí 100 845 korun. To znamená, že mezi nejdražší a nejlevnější čtvrtí je rozdíl ceny i více než sto tisíc korun.

PriceHubble ceny určuje na základě typického standardního bytu, což je 2kk o 64 metrech, bez balkonu, zato udržovaný v dobrém stavu. Švýcarská společnost využívá digitálních dat v realitách ve Francii, Německu, Rakousku, Japonsku, Nizozemsku, Belgii, Česku a na Slovensku.