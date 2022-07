Nejdražší šampaňské světa. Unikátní lahev obalená NFT se prodala za 60 milionů

Investovat se dá v dnešní době takřka do čehokoliv – včetně alkoholu. Především pak ten prémiový může mít v budoucnu násobně větší hodnotu, než za jakou byl původně pořízen. Navíc když má na etiketě obrázky, které vychází z kryptofenoménu NFT. Právě o takové unikátní šampaňské se postaral jeden francouzský producent, který lahev obalenou známými NFT postavičkami prodal za rekordních 2,5 milionu dolarů. Podle deníku The Wall Street Journal má jít o nejdražší šampaňské na světě.

Hodnota šampaňského se odvíjí primárně od tekutiny, kterou je lahev naplněna – čím speciálnější odrůda, tím dražší. V případě těchto bublinek za v přepočtu 60,5 milionu korun má ale paradoxně největší hodnotu etiketa, na které je vytištěno pět ilustrací obličejů symbolizujících NFT, respektive digitální nezaměnitelné tokeny ze světa kryptoměn, které člověk po zakoupení výhradně vlastní a může s nimi nadále obchodovat.

Na lahvi šampaňského se tak vyskytuje i „znuděná opice“ z populární NFT edice Bored Ape Yacht Club, která patří mezi nejhodnotnější na světě. Vedle ní se pak objevuje také upír z kolekce Sneaky Vampire Syndicate nebo poletující netopýři. V digitálním světě má těchto pět obrázků na etiketě hodnotu okolo 28 tisíc dolarů (680 tisíc korun). V přepočtu na kryptoměnu ethereum jde o sumu 26,22 ETH.

Nicméně zatímco obrázky vytištěné na lahvi v pravém slova smyslu cenné nejsou, jejich digitální podoba ano. A proto francouzský producent Champagne Avenue Foch, který za těmito bublinkami stojí, a autor designu lahve Shammi Shinh uvedli, že kupující kromě samotného šampaňského dostane i právě zmíněné postavičky ve formě NFT. Ty potěší rovnou dva nové majitele – italské podnikatele a sourozence Giovanniho a Piera Buonovy, kteří lahev s NFT za desítky milionů korun koupili.

„Nemám v plánu toto šampaňské pít – spíš si myslím, že to bude dobrá investice. Ve světě investic teď panuje velký zmatek, věci se geopoliticky velmi rychle mění. Bohatí lidé budou hledat místa, kde by na nějakou dobu uložili své bohatství – a to by mohlo být šampaňské s připojeným NFT,“ vysvětluje své rozhodnutí Giovanni Buono, který se kryptem jako takovým zabývá a vedle toho má i pár vlastních startupů.

Šampaňské se v posledních letech stalo investičně a byznysově zajímavým artiklem. Například známý americký hudební interpret Jay-Z se i díky své vlastní značce bublinek Armand de Brignac stal loni nejlépe vydělávajícím rapperem. V této alkoholové branži se angažuje i herec Leonardo DiCaprio, který v únoru investoval do francouzské firmy vyrábějící organické šampaňské.