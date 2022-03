Foto: Armand de Brignac/ The Come Up Show/Flickr

Být rapperem už neznamená být pouze hudebníkem. Dnes už jsou z těch nejlepších ostřílení byznysmeni, kteří si většinu peněz vydělávají bočními projekty – ať už jde o módu, alkohol nebo technologie. Stejně jako každý rok i letos se hudební novinář Zack O’Malley Greenburg podíval pod pokličku jejich výdělků, aby zjistil, komu se rok 2021 finančně vydařil nejlépe. A není divu, že se králem stal legendární Jay-Z.

Jay-Z si měl loni vydělat 450 milionů dolarů, respektive 10,6 miliardy korun. Značnou měrou se na této sumě podepsal jeho alkoholový byznys, ve kterém slavný rapper už několik let podniká. Konkrétně jde o značku prémiového šampaňského Armand de Brignac, kterou v roce 2014 převzal od americké skupiny Sovereign Brands. Loni v únoru totiž její polovinu prodal luxusnímu módnímu domu Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH).

I když dosud nebyly zveřejněny finanční podmínky, za které LVMH akvizici padesáti procent Armand de Brignac sjednal, odhaduje se, že řádově šlo o vyšší desítky milionů dolarů. Celebritám se tak podnikání v alkoholovém byznysu vyplácí – nejde totiž jen o hudebníky, kteří v něm jsou dobří. Například Leonardo DiCaprio nedávno investoval do organického šampaňského a Dwayne „The Rock“ Johnson rychle roste se svou tequilou.

Na vrchol žebříčku rapových králů se ale Jay-Z dostal hlavně díky své hudební streamovací službě Tidal, která se profiluje jako mecenáš hudebních umělců a dlouhodobě nabízí bezztrátový formát poslechu. Její část loni v březnu koupil Square, firma zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho. Za dominantní – blíže nespecifikovaný – podíl dala skoro 300 milionů dolarů, v aktuálním přepočtu zhruba sedm miliard korun.

Zabodoval i Kanye West, překvapila Doja Cat

Na druhém místě v žebříčku nejlépe vydělávajících rapperů roku 2021 se umístil Kanye West, dnes oficiálně známý jako Ye. Americký rapper, který baví celý šoubyznys svými kontroverzními kroky, si měl loni přijít na 250 milionů dolarů (5,8 miliardy korun). Jak novinář Zack O’Malley Greenburg podotýká, většina z této sumy pochází z jeho módního projektu Yeezy, který produkuje hlavně proslulé tenisky ve spolupráci s Adidasem.

Módní značka Yeezy se ovšem v souvislosti s Yem v posledních týdnech příliš neskloňuje. Ikona americké rapové scény se do povědomí veřejnosti zapisuje jinak, konkrétně prostřednictvím svého alba Donda 2, které nevyšlo na žádné streamovací službě, ale naopak na speciálním hudebním přehrávači, který Ye sám navrhuje. Umělec to udělal proto, že hudební průmysl „okrádá interprety“ – a on do toho nechce přispívat.

Třetí místo obsadil Diddy (75 milionů dolarů), který má mimo jiné svou vlastní vodku Cîroc. Na čtvrtém místě skončil Drake (50 milionů dolarů), následovaný Wizem Khalifou (45 milionů dolarů), tragickým koncertem silně ovlivněným Travisem Scottem (38 milionů dolarů), DJ Khaledem (35 milionů dolarů), Eminemem (28 milionů dolarů), J. Colem (27 milionů dolarů) a Birdmanem (25 milionů dolarů).

V desítce nejvýdělečnějších rapperů se umístila i žena – Amala Ratna Zandile Dlamini, známá jako Doja Cat, která si měla vydělat stejně jako Birdman. Děkovat za to může partnerstvím se značkami jako Pepsi nebo CandyCrush, ale samozřejmě i svým chytlavým hitům, jež čítají miliony zhlédnutí a poslechů na YouTube a streamovacích službách. Na 25 milionů dolarů si přišel i rapper Tech N9ne.