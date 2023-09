Nejdřív pivo ze vzduchu, teď s umělou inteligencí. V Plzni spojili ChatGPT, český ležák a styl NEIPA

Kdo nepoužívá umělou inteligenci, snad jako by ani nebyl. V technologických odvětvích to nepřekvapí, když se ale do použití AI pustí sládci, je to neobvyklé. Na stále ještě trendy vlně se nově svezl i Plzeňský Prazdroj, který během září nabízí speciál, na němž se podílela právě umělá inteligence. A to nejen při vaření.

„ChatGPT, chovej se jako sládek a udělej mi recept na pivo kombinující český ležák a styl New England IPA.“ Prý přesně takhle se zrodilo nové pivo Cybeer – pojmenované kombinací vcelku jasných anglických slov cybernetic a beer – od Plzeňského Prazdroje. Pracovníci pivovaru nacpali do oblíbeného AI nástroje zadání, a po pěti kolech komunikace mezi sládky a umělou inteligencí vznikla finální várka. Ta by v ještě stále horkých zářijových dnech mohla zájemcům chutnat.

Cybeer je lehký, ne úplně hořký, lehce ovocný, ne příliš sladký. Ale pozor, má pět procent alkoholu „Zakalený džusový vzhled a hezkou vůni si bere z NEIPA. Z českého ležáku zase plnost chuti a pitelnost,“ popsal pivo sládek Tomáš Pokorný. AI navrhla recept, živí sládci ho uvařili, pak si přes klávesnici popovídali, poprosili ChatGPT třeba o změnu receptu pro dosažení jiné sladkosti nebo barvy, až bylo hotovo. „Překvapivě i my i umělá inteligence jsme docházeli ke stejným závěrům, jak pivo upravovat,“ dodal.

Podle Tomáše Drahoňovského, jenž má v Plzeňském Prazdroji na starosti pivní speciály, je výsledek prvním pivem v Česku, u něhož se umělá inteligence zapojila prakticky do celého procesu přípravy. Kromě spolupráce na receptu se totiž AI používá i pro tvorbu reklamních vizuálů a textů. A to i pro výběr názvu, který také vzešel z několika návrhů ChatGPT. Cybeer je mimochodem už druhý neobvyklý počin plzeňské pivovarnické skupiny za krátkou dobu. Nedávno dokonce vzniklo pivo ze vzduchu.

To uvařil pivovar Radegast ve snaze upozornit na hospodaření s vodou. Pivo nazvané Futur nicméně bylo jen velice limitovanou záležitostí. Využívalo přístroj pro získávání vody ze vzdušné vlhkosti od vědců z ČVUT. „Takové pivo je pro nás vlastně symbol, jak to nedělat. Je to takové varování o důležitosti vody. Doufáme, že takhle se vařit nebude,“ říkali tehdy zástupci Radegastu. Český vynález je totiž určený pro provoz v nejnáročnějších podmínkách, ne jako běžný zdroj vody. Pivo Futur by tak v běžném prodeji vyšlo na tisícovky korun.

Zato další futuristickou novinku s plzeňským podpisem bude moci ochutnat i veřejnost. Cybeer totiž vznikl v rámci takzvané Volby sládků, v níž Prazdroj každý měsíc prezentuje piva různého střihu. „Všechny spolupráce u Volby sládků jsou obohacující, i tady to bylo podobné, ačkoliv vývoj byl trochu zdlouhavý a dlouho se nám nedařilo splnit všechny podmínky,“ popsal sládek Pokorný. Ne snad, že by první pokusy nechutnaly, údajně už první recept od umělé inteligence byl pitelný. Větším problémem ale bylo dosažení toho správného vzhledu.

Cybeer totiž vznikl z lehce inovativní, ale přece jen opatrně korporátní snahy Prazdroje ukázat něco nového. „Máme rádi, když se ve velkém pivovaru vaří pivo, které se od něj úplně nečeká. Ale zároveň nechceme zklamat zákazníky, kteří by novinku nemuseli přijmout. Proto náročný styl NEIPA, který je hodně populární ve Spojených státech a který malé pivovary dovedly k řemeslné dokonalosti, spojujeme s tím, co mají lidé rádi. Tedy s českým ležákem,“ popsal Drahoňovský.

Jak zástupce Prazdroje dodal, prvnímu zadání o vytvoření receptu od ChatGPT proto předcházela konverzace na téma toho, jaké pivo by mohlo přece jen konzervativnějším českým zákazníkům chutnat. Ležáky totiž u domácích pivařů vládnou, neležáková piva tvoří jen jednotky procent trhu. Zapojení umělé inteligence se nicméně neobešlo bez zádrhelů.

„Párkrát mě překvapilo, že i když umělé inteligenci jasně nastavíte parametry a mantinely, tak její výstup je stejně překročí. Takže na dokonalejší použití té technologie si budeme muset počkat,“ dodal Drahoňovský. Pokud ale chcete ochutnat, jak se neobvyklé spojení – ať už ležáku a NEIPA, nebo piva a AI – povedlo, tak byste čekat neměli. Cybeer ochutnáte pouze v září, pak umělá inteligence uvolní místo tradičnějšímu pivu.