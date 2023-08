Zázrak, Češi proměnili vzduch na pivo. Vzniklo díky vynálezu z ČVUT a chutná dobře, ale stálo by tisíce korun

Ježíš prý proměnil vodu na víno. Odborníci z Českého vysokého učení technického a pivovar Radegast teď proměnili vzduch na pivo. Představili tím novou verzi technologie, která ale není primárně určená k hašení žízně štamgastů. Má sloužit jako nouzový zdroj vody. A pivo, ke kterému přispěla, zase slouží jako varování před úbytkem vody coby vzácné suroviny.

Venku je zrovna obří hic. Myšlenky na studené pivo se tak leckomu vkrádají na mysl. Ale zamysleli jste se někdy nad tím, kolik vody se při vaření piva spotřebuje? Čeští vědci a pivovarníci ano, a tak z jejich spolupráce vzešla neobvyklá várka. Pivo uvařené ze vzduchu. Jak chutná? Docela dobře, je to hořký ležák, dvanáctka a půl. Nepoznáte, že za ním stojí pokročilé technologie z ČVUT.

Uvařili ho v Radegastu a dali mu jméno Futur. Oné hořkosti má dokonce víc – 60 jednotek IBU – než jiné kousky této značky, která se hořkými pivy často prezentuje. A také tím, že na vaření piva používá méně vody, než je obvyklé. Právě na problematiku hospodaření s vodou má futuristické pivo upozorňovat.

Tohle pivo je symbol, jak to nedělat. Doufáme, že se takhle vařit nebude.

Pivo ze vzduchu samozřejmě jen tak neuděláte. Ale z vlhkosti, která ve vzduchu je a kterou na vodu proměníte, už ano. Výzkumníci z ČVUT v čele s Tomášem Matuškou k tomu využili novou generaci svého přístroje, který před pár lety začal jako projekt S.A.W.E.R. Na dubajskému Expu dokonce získal ocenění jako nejlepší inovace světové výstavy. Čeští vědci pokračovali menším modelem se jménem MAGDA . Nyní představili nejnovější zařízení nazvané EWA – z anglického emergency water from air, tedy trochu otrocky řečeno nouzová voda ze vzduchu.

EWA je primárně určená k získávání vody v extrémně suchých podmínkách. I ze vzduchu s mizivou vlhkostí, například při testování v Austrálii, vytáhne kondenzací za den třicet litrů vody. Pro pivní pokus se ale přesunula do přívětivějších podmínek, vodu na vzdušné pivo získávala u Buštěhradu, kde Matuška a jeho kolegové z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT sídlí. Ze získané vody pak v Radegastu uvařili pivo, které sice chutná, ale do obchodů a hospod ho rozhodně posílat nechtějí.

Foto: CzechCrunch Limitovaná edice piva Futur upozorňuje na klimatické problémy a nedostatek vody

„Tohle pivo je pro nás vlastně symbol, jak to nedělat. Ano, kdyby bylo nejhůř, dá se takto uvařit. Ale ve skutečnosti je to varování,“ uvedl při ochutnávce zástupce Radegastu Petr Klíma. „Toto není pro české pivovarnictví dobrá cesta. Doufáme, že takhle pivo nikdo vyrábět nebude,“ přitakal Ivan Tučník, který je v mateřské skupině Plzeňský Prazdroj zodpovědný za udržitelnost. Vaření piva ze vzduchu by totiž bylo příznakem vážného problému, nedostatku vody z běžných zdrojů. Právě na klimatické změny a s nimi spojené vysušování nejen Česka se tak projekt snaží poukázat.

„Nárůst srážek v následujících letech bude drobný až skoro žádný. Zato teplota i v těch lepších klimatických scénářích poroste o 1,5 stupně. Na vyrovnání nárůstu teploty o jeden stupeň bychom ale potřebovali současný stav 550 až 800 milimetrů srážek ročně navýšit až o 100 milimetrů,“ varoval Libor Ansorge z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. „Co to znamená? Že se bude podstatně více vysušovat krajina. V Česku přitom hospodaříme v drtivé většině se srážkami, moc řek sem nepřitéká,“ dodal.

Jedno pivo za tisíce korun

Na jeden litr piva jsou ve světovém průměru potřeba zhruba čtyři litry vody, v Česku o něco méně. Radegast říká, že u nich je to jen 2,29 litru. V celém Plzeňském Prazdroji, pod nějž nošovický podnik patří, je to prý 2,86 litru. Vařit pivo ze vzduchu by tak nedávalo ani ekonomický smysl. U předchůdců současného přístroje při započtení všech nákladů vyšla výroba litru vody klidně na desetikorunu i víc. Když to porovnáte s běžnou cenou vody, tak byste se v hospodě nejspíš dostali na cenu v řádu tisíců. Za jeden půllitr čepovaného.

„Je to prostě vzácné pivo po všech stránkách,“ glosoval Ansorge. Také proto Futur vznikl jen v omezené várce 200 litrů. Ochutnat jej budou moci pouze návštěvníci nošovických slavností koncem srpna nebo šťastní výherci v soutěžích pivovaru. Ale zatímco pivo je neobvyklé a vzácné, zdroj vody pro něj byste ve výrobní hale možná snadno přehlédli nebo si jej spletli s agregátem.

Foto: ČVUT Nejdřív byl S.A.W.E.R., pak MAGDA, nyní ČVUT ukázalo přístroj na výrobu vody EWA

Ewa je krabice o straně asi metr a půl, která stojí na dálkově ovládaných kolečkách. Ale jinak se oproti svému mnohem většímu předchůdci S.A.W.E.R až tolik neliší. „Má vylepšené chlazení, princip je ale stejný jako u předchozích modelů. Dokáže z pouštního vzduchu dostat i tu malou vlhkost, vytvoří vlastní vlhký vzduch a z něj pak klasicky získáme vodu,“ popsal nový přístroj Matuška.

Do vývoje i podoby nového přístroje tentokrát promluvilo i partnerství s průmyslovým sektorem. Univerzitní centrum energeticky efektivných budov ČVUT, kde Ewa vznikla, spojilo síly s českou společností Karbox, jež se věnuje výrobě kontejnerů. Cílem kooperace je komerční produkce EWA.

„My jsme akademici, takže tato spolupráce nás posunula praktičtějším směrem k menšímu projektu,“ dodal Matuška. A také k dostupnějšímu, S.A.W.E.R. je několikamilionový stroj, MAGDA vyjde od 400 tisíc výš, EWA by se měla dostat pod tuto cenu. Snad se ani tak pro pivovary nestane dobrým nákupem.