Nejdůležitější etapa čištění oceánů. Nizozemský startup nasadí do Pacifiku obrovskou síť na odpadky

Podívejte se na mapu, jak velká je Francie. Vynásobte její plochu třikrát. A do rovnice dosaďte přibližně osmdesát tisíc tun odpadu. Pak získáte hrubou definici Velké tichomořské odpadkové skvrny, která patří k nejznečištěnějším místům planety – a také nejhorším nočním můrám environmentalistů. Díky nizozemskému startupu The Ocean Cleanup se ovšem toto zaneřáděné peklo na Zemi daří malými krůčky čistit pomocí masivních sítích. A teď na něj čeká dosud největší a současně nejdůležitější mise.

Zpočátku nikdo partě ekologických nadšenců nevěřil, nakonec ale tehdy devatenáctiletý student Boyan Slat většinu přesvědčil. Veřejnosti i investorům v roce 2013 představil detailní plán, jak efektivně čistit oceány. Zdůraznil, že konkrétně z Tichého oceánu odstraní až devadesát procent všech odpadků, které tam plavou. Zpravidla větších či menších (až miniaturních) plastových úlomků. Jak? Pomocí masivní plovoucí bariéry, která by byla zapřažená za lodí a odpad by z hladiny nabírala.

V praxi se dá systém, který The Ocean Cleanup navrhl, vysvětlit na příkladu vybírání smetí síťkou z hladiny bazénu, akorát v mnohonásobně větší míře. Jeho inženýři v průběhu let stavěli masivní konstrukci z trubek a sítí, do kterých se vlivem tahu lodi, vln a poryvů větru odpad hromadí. A byť s ní zpočátku byly problémy a úlomky unikaly ven, v roce 2019 se jim podařilo uvést do provozu takový systém, který se ukázal jako velmi funkční – z vod vytáhl tuny odpadu, ze kterého se následně udělaly nové produkty.

Loni pak ekologové dosáhli dalšího milníku, když prostřednictvím svého asi 800 metrů dlouhého systému vytáhli na břeh novou várku odpadků, což The Ocean Cleanup motivovalo k tomu, aby si stanovil za cíl vysázet do oblasti Velké tichomořské odpadkové skvrny v průběhu následujících pěti let alespoň deset takových bariér. Spolu s tím ale nezapomněl ani na postupné vylepšování dosavadní technologie tak, aby byla ještě efektivnější. A na to nejlépe platí rozšiřování její velikosti, kterou teď startup demonstruje v novém videu.

Nový nástroj pod označením System 003 (třetí verze této technologie) bude s délkou 2,5 tisíce metrů výrazně větší než jeho předchůdce a v zadní části má ukrývat speciální sběrnou komoru, kam bude zpravidla plastový odpad odváděn i pomocí čtyři metry hlubokých suknic. Následně se umístí na podpůrná plavidla, která várku odvezou zpět na břeh. Pokud se novinka osvědčí, mohlo by to znamenat průlom ve snažení The Ocean Cleanup.

Nasvědčují tomu totiž jeho nejnovější prognózy. Podle nich nizozemský startup předpokládá, že deset takových bariér by stačilo na vybrání veškerého objemu (80 až 100 tisíc tun) odpadků ve Velké tichomořské odpadkové skvrně. Výsledek se ale ukáže až za řadu let, ideálně pak v roce 2040, kdy by měla být – pokud půjde vše podle plánu – celá oblast vyčištěna. Nutno ale podotknout, že jde o velmi ambiciózní cíl s nejistým závěrem.

Jen oceány nicméně The Ocean Cleanup nečistí. Provozuje také speciální říční plavidlo katamaránového typu, které nazývá The Interceptor. Jeho cílem je sbírat odpad ze znečištěných řek a zamezovat tak, aby se dostal na otevřené moře.