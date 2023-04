Nejen knihy, ale i další řetězec maloobchodů. Křetínský chce ovládnout francouzskou skupinu Casino

Daniel Křetínský pokračuje ve spanilé jízdě Francií. Ve stejný den, kdy oznámil, že plánuje převzít knižní vydavatelství Editis, rozjel ještě jednu ambiciózní investiční akci: navrhl zvýšit objem kapitálu francouzské maloobchodní skupině Casino a pravděpodobně nad ní chce získat kontrolu. Jeho podíl ve firmě, která má tisíce prodejen, by tak mohl stoupnout z 10 na 40 procent.

S návrhem přišla Křetínského společnost EP Global Commerce, jejíž sesterská firma Vesa vlastní v Casinu podíl 10,06 procenta. Celkové posílení kapitálu by podle návrhu činilo až 1,1 miliardy eur (téměř 26 miliard korun), firma EP Global Commerce by se na něm podílela částkou až 750 milionů eur (zhruba 17,6 miliardy korun), zbytek by dodali další akcionáři.

Skupina Casino uvedla, že tento návrh bere na vědomí a v příštích týdnech ho bude analyzovat. Casino patří k předním maloobchodním hráčům na francouzském trhu, po celém světě má více než 10 tisíc obchodů. Je to však silně zadlužený podnik, který aktuálně jedná o spojení svých francouzských aktivit s firmou Teract.

Hlavním akcionářem firmy Teract je skupina InVivo a ta uvedla, že navzdory konkurenčnímu návrhu ze strany Křetínského bude pokračovat v rozhovorech o spojení aktivit s Casinem. Zajímavostí je, že Teract ovládají miliardáři Xavier Niel a Matthieu Pigasse, které s Křetínským pojí investiční pouto: od druhého jmenovaného koupil český podnikatel podíl ve francouzském deníku Le Monde, ten první jej i nadále drží, takže Křetínský a Niel jsou oba významní spolumajitelé stejných novin.

Nad firmou Casino má nyní kontrolu její šéf Jean-Charles Naouri. „Zůstává nejasné, zda Křetínský vyhlásil válku Naourimu, nebo mu přišel na pomoc,“ uvedl analytik Clément Genelot ze společnosti Bryan Garnier. „V případě schválení povede toto zvýšení kapitálu k výrazné změně vlastnické struktury, v rámci které Naouri přijde o kontrolu ve prospěch Křetínského,“ dodal.

Casino si nevede moc dobře, cena jeho akcií na pařížské burze dlouhodobě klesá. Jestliže ještě v polovině roku 2014 se obchodovalo za 97 eur za akcii, nyní stojí kolem šesti eur. Křetínského Vesa do Casina vstoupila v září 2019. Křetínský je také akcionářem několika dalších firem působících na evropském maloobchodním trhu. Vlastní například podíly v britské společnosti Sainsbury či německé firmě Metro.

Významně se angažuje i v energetice, ve Francii má podíly též například v novinové společnosti Le Monde a televizní skupině TF1. Jeho firma Czech Media Invest (CMI) navíc v pondělí oznámila, že kupuje od mediální společnosti Vivendi francouzské vydavatelství Editis.

S využitím ČTK