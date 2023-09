Nejen řidičák, ale i občanku necháme doma. Příští rok se bude možné prokazovat digitální formou

Váží sotva pár gramů, i tak ale fakt, že je člověk bude moci nechat doma, znamená pro někoho úlevu. Řeč je o dokladech. Vláda schválila možnost používat občanský průkaz digitálně. To znamená, že místo v peněžence je možné ho nosit pouze v mobilu. A to už od příštího roku.

Používání digitální občanky by mělo být možné díky novele zákona o právu na digitální služby. Ta mimo jiné definuje aplikaci eDoklady, která by měla znamenat plnohodnotnou alternativu k fyzickému občanskému průkazu. Digitální informační agentura (DIA) zdůrazňuje, že půjde o možnost, nikoli o povinnost. Kdo se tak s technologiemi příliš nekamarádí, může vsadit na starou dobrou plastovou kartu.

Občanka je už druhým dokladem, který by se měl do digitální podoby převést. Podle novely zákona o silničním provozu, která začne platit od ledna, bude možné doma nechat také řidičský průkaz. Člověk se bude moci prokázat právě občankou. Zásadní otázka je, kdy bude moci namísto té plastové využít pouze digitální. Vláda počítá s tím, že by novela měla platit od ledna. Má to ovšem několik ale. Záležet bude na tom, zda se jí podaří schválit včas. Novela totiž musí projít klasickým sněmovním kolečkem tří čtení a pak musí zamířit ještě do Senátu. Reálně tak na to zbývají zhruba tři měsíce čistého času.

Pokud by se to povedlo a zákon skutečně začal od ledna platit, zbývá otázka, kdy bude moci zůstat doma ona plastová kartička. V současnosti je totiž zákon navržený tak, že od prvního ledna budou muset digitální občanku přijímat ústřední správní orgány, jako jsou například ministerstva. Policie a soudy mají ale takovou povinnost zatím až od července. To znamená, že ten, kdo bude chtít používat eDoklady, bude muset s sebou i dalších šest měsíců nosit občanku na kartičce pro případ, že by se musel dokladovat policii. Digitální informační agentura nicméně vede vyjednávání, aby eObčanku akceptovala do ledna také policie nebo například pošta.

Harmonogram podle současného znění návrhu zákona stanoví ještě jeden termín. A to je první leden roku 2025, tehdy už by eObčanku měli přijímat všichni, kdo mají právo ověřovat totožnost. Platí také, že kdo bude chtít přijímat eDoklady dřív, bude to moci udělat už od ledna 2024.

„Nejpříjemnější důsledek zavedení digitální verze občanského průkazu je to, že kdo nebude chtít, nebude muset v budoucnu s sebou na řadu míst nosit plastové kartičky. Na prokázání totožnosti postačí jen mobil. Od ledna budou postupně přibývat místa, která budou eDoklady muset přijmout,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš. Podle něj mají o eDoklady zájem také obchodní řetězce, protože tak budou moci digitálně ověřovat věk.

Možnost používat digitální doklady se pak vztahuje logicky jen na Česko. Kdo bude chtít vycestovat po schengenském prostoru, bude s sebou pořád muset vozit klasickou občanku. Ta tak každému zůstane i nadále.

Doma zůstane i osvědčení o registraci vozidla

Aplikace, která bude sloužit jako nositel občanky, bude ke stažení už od nadcházejícího prvního ledna, a to v App Storu i na Google Play. K využití ale bude potřeba mít digitální identitu občana. Kdo mobil ztratí, nemusí se obávat, že by o své eDoklady přišel. Bude je totiž možné na dálku vypnout.

Podle ředitele DIA Martina Mesršmída mají být eDoklady předskokanem evropské digitální peněženky. „Pomohou naučit úřady i veřejnost běžně se prokazovat pouze chytrým telefonem. Pro uživatele i ověřovatele půjde o jednoduchou a snadno pochopitelnou aplikaci,“ říká Mesršmíd. Výhodou eDokladů je podle něj také bezpečnost, protože ten, kdo dokument kontroluje, dostane pouze ty údaje, které potřebuje. Informace v aplikaci by také měly být denně aktualizovány, aby bylo jasné, že jsou platné.

Stejně jako u občanek, i řidičák bude nutné vlastnit rovněž v podobě plastové kartičky, byť ji člověk nebude muset mít s sebou. Platí také nadále, že lidé budou muset hlídat platnost dokladu a fyzicky vyměnit jeden za druhý v případě, že platnost vyprší. Do zahraničí bude nutné vzít klasický řidičák s sebou. Od ledna odpadne také povinnost mít u sebe osvědčení o registraci vozidla.