Nejlépe se mi přemýšlí, když všichni spí, říká Václav Staněk, který je věrný heslu co chceš, můžeš

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili. Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje osobnosti, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sedíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a osobností, které stojí za pozornost.

Karlínských 20 jsme položili i Václavu Staňkovi, bývalému reprezentantovi v atletice a zakladateli obuvnické značky Vasky, která navázala na baťovskou tradici výroby obuvi ve Zlíně. Za letošní rok chce společnost dodat na trh 240 tisíc párů bot a prosadit se i v zahraničí. Obouvá mladý podnikatel i jiné boty než ty své? A jak vydělal prvních 30 tisíc, za které Vasky založil?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Jsem celkem noční sova a nejlépe se mi přemýšlí, až když všichni spí, takže se do postele dostanu většinou ve dvě ráno. Vstávám okolo 8:30. Spánku tak není moc, ale nějak jsem si na to za těch pár let zvykl.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Po probuzení většinou Slack, e-mail, zprávy. Mám dost aktivní kolegy, takže nejprve zkontroluji, co je nového. Pak také rád využívám aplikaci VOS, kterou založili mí přátelé, a jejíž předplatné jsme dávali jako dárek některým našim zákazníkům. Je to aplikace na podporu mentálního zdraví, a najdete zde různá dechová cvičení, záznamník nálady nebo pozitivní afirmace.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

Asi různé Google nástroje – mail, kalendář, disk, které využívám hlavně pro práci, ale i organizaci osobního času. Pak hodně používám poznámky na mém tabletu, kam si zapisuji většinu myšlenek a kreslím návrhy, timeliny apod. V neposlední řadě to je Instagram kvůli inspiraci a Spotify pro poslech hudby.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Nejčastěji pracuji s propiskou a papírem, nebo iPadem s Apple Pencil. Pak je to počítač, na kterém vše následně rozpracovávám. A jelikož mám každý den mnoho online meetingů a telefonátů, tak je to samozřejmě telefon.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Většinou nějaké jednoduché triko, teď mě baví značka Represent Clo, kraťasy nebo rifle a samozřejmě Vasky.

Foto: Vasky Václav Staněk, zakladatel obuvnické značky Vasky

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Mám doma tenisky od různých brandů, baví mě třeba kolaborace Filling pieces x Footshop. Teď ale nosím hlavně naše tenisky, protože testuji nové modely. Nejvíc mě asi baví Teny White a Custom Vasky, které mi navrhl náš designér Martin Brna.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve tvém batohu?

Poznámkový blog, MacBook či iPad, nabíječky, propiska a kniha. A pak tedy ještě inzulínové pero, vzhledem k tomu, že mám cukrovku. Ale to jako inspiraci nedoporučuji.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

Phil Knight: Umění vítězit. Je to kouzelný životopis o cestě kolem světa, sportu a budování světového brandu Nike. Našel jsem zde spoustu poučení do života, do kamarádství, ale i do podnikání. Pro mě jako podnikatele, majitele značky obuvi a vášnivého cestovatele to byla ta nejlepší kniha právě na cesty.

Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Asi filmy The Big Short, Steve Jobs a Focus

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Na uklidnění si rád poslechnu The Lumineers a momentálně mě dokážou nakopnout soundtracky z Top Gunu.

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Každý den si rád aspoň jeden podcast poslechnu. Pravidelně sleduji nové díly podcastů Forbes, Mladý podnikatel, CzechCrunch, Heureka podcast, Z-talks a pak nějaké zahraniční.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Na technologické vychytávky tolik nejsem, ale chtěl bych mít doma plně funkční Alexu. A v rámci výroby teď přemýšlíme o 3D tisku. To bych si mohl pak vyrábět doma podešve na 3D tiskárně.

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Volkswagen Arteon. Dlouho jsem si ho přál a jelikož často cestuji mezi Prahou a Zlínem, tak jsem si udělal radost. Jsme spolu na cestách už čtyři roky.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Mám opravdu rád Caesar salát z Puzzlu a pak je mým druhým domovem Kro kitchen, kam rád chodím s přáteli.

Jak sis vydělal první peníze?

Na babiččině zahrádce jsem posbíral zeleninu a pak jsem ji babičce s dědou prodával. Marži jsem měl stoprocentní, protože to byla jejich zelenina. Ze zeleniny jsem pak přešel na Pokémony. Vzpomínám si, jak jsem se snažil vyhledávat si jejich ceny, abych neudělal hloupost a neprodělal. První pořádně vydělané peníze byly ale až za Vasky, které jsem ze začátku prodával přes sociální sítě, ještě než jsme vytvořili e-shop.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Myslím, že odpověď je podobná, jako u předchozí otázky. Ale pak jsem si také vydělal pár korun, když jsem dělal atletiku. Díky závodění – a zejména startu na Mistrovství světa – se mi podařilo uspořit prvních 30 000 Kč, za které jsem pak založil Vasky.

Investuješ?

Investuji, ale spíše z důvodů, abych pozoroval trendy světové ekonomiky a byl tak v obraze. Takže spíše než v dlouhodobém horizontu se snažím investovat krátkodobě a efektivně. Vycítit vhodné momenty pro investici a pak to ve „správnou“ dobu prodat. Například když byl covid, tak jsem nakoupil nějaké akcie a teď třeba kryptoměny. Ale vše v rozumné míře a určitě nesázím vše na jednu kartu.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Není to vyloženě byznysová rada, spíše životní, ale aplikuji ji i v podnikání. A to klasické: Jaký si to uděláš, takový to máš. Pak také mé oblíbené motto dle Tomáše Bati: Co chceš, můžeš.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Faily se dějí na denní bázi. Je potřeba se s tím naučit pracovat a nezbláznit se z toho, když nejde vše podle představ. Například při otevření naší pražské prodejny Na Příkopě nám první den nešla elektřina.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Je zde spousta šikovných lidí a mladých talentů napříč různými odvětvími. Ale v rámci byznysu jsou to zejména Honza Bednář, Peťa Hajduček a české značky, které jsou tady dlouho a znamenají hodně ve svém oboru. Například Kofola, Prim, Tonak, Petrof a další.