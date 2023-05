Nejlepší dezinformace jsou celé pravdivé, říká František Vrabel. Rusové je posunuli na novou úroveň

Zpravodajské služby po celém západním světě, včetně české Bezpečnostní informační služby, už léta varují před informačními operacemi Ruské federace a Číny, které mají za cíl rozdělovat a oslabovat společnost a rozšiřovat propagandu. Čím více ale stoupá povědomí o této hrozbě, tím více se ale i protivník přizpůsobuje. Informační praktiky státních aktérů dlouhodobě pozoruje a analyzuje i František Vrabel.

Český expert na dezinformace (neplést si s pořadatelem protivládních demonstrací Ladislavem Vrabelem), zakladatel společnosti Semantic Visions a její bývalý ředitel dlouhodobě před propagandou z východu varuje a chce ji tvrdě potírat i zákazy celých sociálních sítí. O svých aktuálních pohledech hovořil v podcastu Čestmíra Strakatého, který si můžete pustit níže.

Vrabel poukazuje na to, že české vnímání dezinformací se zastavilo u synonyma termínu fake news, tedy zkrátka lživé informace, ale realita je o dost složitější. „Fake news už je v podstatě lidová slovesnost. Často dochází k nepochopení toho problému, protože nejlepší dezinformace je buď zcela pravdivá, nebo obsahuje velkou většinu pravdivých informací. Jde totiž o to výsledné vyznění, přetočení narativu na konci informace,“ vysvětluje expert.

Ruská mašinerie, zejména pak po loňském 24. únoru, podle něj posunula dezinformační metody na novou úroveň. Na pravdivosti či nepravdivosti jejich výroků už nezáleží, důležitá je jejich hloubka a podprahové sdělení. Dezinformace tak nelze vnímat v jejich jednotlivostech, ale jako široký a neustálý proud, díky němuž i část české společnosti přesvědčují o svém pohledu na věc. K nejčastějším ruským narativům podle něj patří například to, že Ukrajinci žádný národ nejsou a že Krym byl vždy ruský.

Nejnebezpečnějším kanálem se v současnosti stává Telegram.

Přiznává, že svou propagandu mají pochopitelně i další státní aktéři, kteří v aktuálních konfliktech působí – rozdíl je ovšem v morálním hledisku: tu ruskou vidí z podstaty jako lživé zlo, přičemž propaganda může sloužit i dobru. Kromě toho se podle něj ruská propaganda snaží vybudit emoce a techniky psychologických operací, také známých jako psy-ops.

„Součastí toho je i takzvaný symbol hacking, také známý jako krádež symbolů. V praxi to vypadá třeba tak, že ti, co nás fakticky chtějí přivázat zpátky k Rusku, se ohánějí třeba nejvyšším symbolem státnosti, českou vlajkou. Zároveň používají slovník, který jsme ještě nedávno používali my – ohánějí se svobodou slova, zdůrazňují demokracii a pluralitu názorů,“ popisuje Vrabel některé mechanismy informační války.

Konkrétně tyto techniky podle něj využívá například Jindřich Rajchl nebo jeho jmenovec Ladislav Vrabel. Ty ale nepovažuje za přesvědčené ruské propagandisty jako spíš čiré oportunisty, kteří vycítili, že je šance se dostat k moci. Nebo na ní alespoň získat podíl. Zároveň ale svými vystoupeními zesilují sdělení ruské propagandy – ať už vědomě, či nevědomě.

Problémem dezinformační scény jsou podle Františka Vrabela právě podobné hlásné trouby, které propagandě dávají velkou sílu. Děje se tak především díky prostředí sociálních sítích, jejichž algoritmy okořeněné umělou inteligencí ve výsledku nejvíce zviditelňují právě takový obsah, jenž vyvolává velké emoce.

Jediným řešením tak podle jeho názoru je výrazně sociální sítě zregulovat. Ne však na obsahové úrovni – nejde tak daleko, že by radikální obsah zakazoval, ale zcela postačí výrazně snížit jeho dosah. Zakázat by se tak podle jeho mínění měla amplifikace radikálního a lživého obsahu. Je přesvědčen, že právě tento mechanismus výrazně zveličuje negativní účinky propagandy.

Zároveň ale ví, že podobným způsobem nejspíš půjde zregulovat jen západní sociální sítě, které spadají pod demokratické jurisdikce. Největší aktuální hrozby ale vidí jinde. „Nejnebezpečnějším kanálem se v současnosti stává Telegram, který na sebe dokázal navázat desítky tisíc našich spoluobčanů,“ říká Vrabel o původem ruské sociální síti, kterou však založil výrazný kritik tamního režimu Pavel Durov.

Vrabel je ale přesvědčený, že Telegram mají pod palcem ruské tajné služby, ovšem konkrétní důkazy pro toto tvrzení nezmiňuje. Považuje jej za ještě větší riziko než čínský TikTok, ovšem i tato sociální síť podle něj cíleně negativně ovlivňuje dění v evropské společnosti pomocí nastavení algoritmů. Protože obě tyto sociální sítě pocházejí z autoritářských režimů, které se potřebné regulaci nepodvolí, nebude mít nakonec Západ jinou možnost, než je zakázat. Ostatně právě tento týden se to stalo už v americké Montaně.

Velké společenské riziko, právě kvůli dezinformacím, vidí Vrabel i v umělé inteligenci a velkých jazykových modelech. „Odhaduje se, že v telegramových skupinách jsou jen malé desítky opravdu tvrdých dezinformátorů, kteří pracují ve prospěch Ruska. S využitím umělé inteligence jich ale nebude třicet, ale třicet tisíc nebo milionů. Informační prostor zaplavíte automaticky generovaným obsahem s tím, že nikdo nebude schopen rozpoznat, co je vytvářeno lidmi a co počítačem. A ten, kdo si toto zadá u umělé inteligence, tak získá nadvládu nad informačním prostorem,“ vykresluje Vrabel dystopickou budoucnost.