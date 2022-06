Nejlepší podnik na severní Moravě. Ocenění Googlu získala restaurace s východoevropskými knedlíčky

Hodnocení na Google Mapách rozhodlo o dalším nejoblíbenějším podniku. Křišťálový špendlík za region severní Moravy si odnesla ostravská restaurace Pelmeški, která se specializuje na knedlíčky s rozličnými náplněmi. Ocenění získala v rámci nové iniciativy Map Google, které ho v průběhu června udělují deseti podnikům z oboru gastronomie.

Za restaurací Pelmeški, které návštěvníci udělují v severomoravském regionu stabilně nejvyšší počet hvězdiček, stojí kuchař Martin Štubňa. Ten se díky své ženě nadchl pro východoevropskou kuchyni a s pomocí své tchyně postupně vypiloval receptury, které se posléze nestyděl nabízet ve svém vlastním podniku.

A úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat, jelikož v Ostravě objevil díru na trhu. Pelmeně i vareniky dostane zákazník rychle na stůl a díky mnoha nabízeným variantám jde o pokrm, který se jen tak nepřejí. Díky tomu už na restauraci Pelmeški pějí ódy nejen Ostraváci, ale také přespolní návštěvníci města.

„Hlavně to přisuzuji tomu, že tu máme super kolektiv a vždy se těšíme do práce, protože nás baví. Děláme to poctivě a s láskou a to si myslím, že se odráží i na talíři,“ říká Štubňa a dodává, že i po čtyřech letech od otevření restaurace je jeho restaurace v kontextu Ostravy stále unikátní.

Foto: Pelmeški Majitel restaurace Pelmeški se svým týmem

„Google svými nástroji a produkty pomáhá malým podnikatelům růst, aby dokázali plně využít příležitostí digitální doby. Pelmeški jsou toho krásným příkladem, protože i se svým netradičním produktem dokázala restaurace v Ostravě uspět,“ doplňuje tisková mluvčí Googlu v České republice Iva Fialová.

Cenu Křišťálový špendlík českým podnikům z oboru gastronomie uděluje Google letos poprvé. Získá ji deset míst, která dostala od svých zákazníků nejlepší hodnocení na Mapách Google. Špendlíkové ocenění tak před několika dny oslavila už pražská restaurace Vallmo.

Ostrava gastronomická

Ostrava se v posledních letech co do nabídky gastronomických podniků výrazně proměnila. Kromě restaurace Pelmeški se mezi dlouhodobě oblíbené podniky řadí také HogoFogo bistro zaměřené na hravá jídla ze sezónních surovin. Bistro navíc v létě rozšiřuje krásná zahrada, která vytváří příjemné zákoutí v ruchu okolních ulic.

Místní gastroscénu proměnila také síť kaváren s výběrovou kávou Cokafe. Jednu pobočku otevřela v areálu Dolních Vítkovic, kde provozuje také vlastní pražírnu a pekárnu. Přirozeně tak doplňuje komplex, ve kterém se nachází také galerie, naučné a lezecké centrum nebo vyhlídková věž Bolt Tower.

V létě se v Ostravě otevírá také streetfoodové zákoutí s názvem Černý kůň. Vzniklo v proluce v Nádražní ulici a nachází se v něm deset stánků a příjemné posezení. Letos zde otevřelo ukrajinské Marijen bistro nebo veganské Kocouří způsoby. A tekutou stránku zde zaštiťují Vinograf a Beer Box.

Na své si tady ale přijdou také milovníci koktejlů, a to kde jinde než ve Stodolní ulici. Kdo se nenechá odradit její nepříliš dobrou reputací, objeví komorní bar Modrá myš. Koktejlové menu je zde pokaždé k neuvěření zábavné – to současné je inspirované ostravskými vilami. A zároveň jde o jediný bar, ve kterém autorce tohoto článku připravili nápoj, jehož součástí byla hořící šiška. A na něco takového se nezapomíná.

Moravskoslezská metropole má prostě co nabídnout. A čerstvě získaný Křišťálový špendlík v restauraci Pelmeški jen dokazuje, že se v rámci svého regionu vymyká. Podhoubí pro zajímavé gastronomické koncepty už má, takže se můžeme těšit, co dalšího nadcházející roky přinesou.