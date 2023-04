Nejlepší rozhodnutí? Skončit s herectvím a modelingem a nenechat si zadní vrátka, říká Andrea Daňková

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Andrea Daňková, původní profesí herečka, která se však rozhodla změnit fungování českého zdravotnictví a vypracovala se až na pozici tajemnice ředitele Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. K tomu studuje zdravotnické právo a je součástí oborové expertní skupiny Prostě teď. Proč spí jen pár hodin denně? Kam radí vyrazit na nejlepší dovolenou? Jakou Voltairovou radou se ve svém životě řídí a kvůli komu používá Instagram?

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

O půlnoci. Průměrně spím tak pět hodin denně. Vím, že je to málo, ale spánek mě s trochou nadsázky zdržuje od života. Pracovních projektů přibývá. Kdo chce něco změnit a dokázat, většinou nemůže začít v devět a skončit před čtvrtou. Kolem sedmé ráno, kdy vstává většina lidí, mám dost často už část práce hotovou. Brzy vstávám i o víkendech a strašně miluju nedělní tichá pražská rána.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Popravdě WhatsApp, protože si na něm píšu se svojí rodinou, takže zkontroluju, že je všechno OK, a můžu pokračovat do nového dne. Pak následuje pracovní mail, LinkedIn a Instagram, především kvůli TMBK.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Na svém iPhonu už řeším prakticky všechno. Díky němu dokážu maximálně efektivně využít svůj čas – nejčastěji na něm jedu Outlook, poznámky, Skype, iMessage a LinkedIn. Snažím se udržet si k technologiím zdravý přístup, ale na svůj iPhone nedám dopustit.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Můj outfit devadesát procent času tvoří šaty. Ale jak říká babička, nezáleží na obalu, ale na obsahu. Tenisky na jednání moc nosit nemůžu, takže to kompenzuju office verzí Martensek. A když náhodou tenisky, tak bílé Tommy Hilfiger.

Foto: Vladimír Sigult Andrea Daňková je historicky nejmladší tajemnicí ředitele ÚHKT v Praze

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu či kabelce?

Můj retro papírový diář, iPhone, klíče (ty tam někdy chybí, i když nesmí), AirPods a cestovní lahvička parfému.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěla podělit?

Nenechat se strhnout unavenými a demotivovanými lidmi. Raději shořet než vyhasnout. Být šťastná. Vážně to jde a není na to potřeba žádný kouč ani knížka s návodem. The most important decision you make is to be in good mood. (Voltaire)

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučila všem.

Nikdy bych neudělala tu zásadní chybu, že bych něco doporučila ,,všem“, protože spektrum lidí je opravdu široké – a zkoumat ty nuance osobností je moje guilty pleasure. Ale kniha, která stojí za větší pozornost, je Listopád od Aleny Mornštajnové. ,,Ptali jste se někdy sami sebe, jaký by byl váš život, kdyby v listopadu 1989 dopadlo všechno jinak?”

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Můj Spotify je neuchopitelný, nespecifikovatelný, nereprodukovatelný mix. Kdyby měl mít můj Spotify národnost, označila bych ho jako nomáda bez kořenů. Někdy se za něj stydím a někdy jsem na něj pyšná.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Do Austrálie. Slunce, příroda, adrenalin a věčný optimismus. Nikde jinde ve světě – a projezdila jsem toho opravdu hodně – to není lepší.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Vím přesně, jakou hi-tech novinku bych chtěla do nemocnice, ale doma jsem spokojená se svojí rodinou, knížkami a Netflixem.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Hahaha, pracuji ve státní správě. Občas si ale půjčím máminu 17 let starou Hyundai. Když uvidíte po Praze modré odřené auto, co nedá víc než 80 km/h, pravděpodobně ho řídím já.

Kam si ráda zajdete na dobré jídlo?

Na jídlo mě moc neužije, většinou nestíhám. Ale jsem velkým milovníkem jogurtů, mléčných nápojů a smetanové zmrzliny – věcí, co můžu jíst za chůze. Nejvíc mě fascinují home made výrobky ze středočeské Farmy Bláto. Třeba na jejich borůvkovém jogurtovém nápoji mám regulérní závislost.

Jak jste si vydělala první peníze?

V rámci své první brigády jsem pracovala jako hosteska a za plat jsem si koupila obraz, který mám doteď. Takové memento. K té práci jsem se totiž už nikdy nevrátila, protože už tenkrát jsem vnitřně věděla, že to nebude pro mě, že radši přemýšlím a věci kolem sebe řídím, než abych obsluhovala opilé skupinky bankéřů.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostala zaplaceno?

Tak herectví je svým způsobem podivné povolání – dostanete bílé plesové šaty, samopal a jdete střílet nacisty v Paříži, což jsou ve skutečnosti sádrokartonové kulisy rozestavěné po Karlíně. A ano, pak za to dostanete zaplaceno.

Co byste dnes poradila svému mladšímu já?

Neboj se. Nikdy. Ničeho.

Investujete?

Teprve se investovat chystám. Jsem hodně analytický typ, takže nasaju moře informací, pak všechno komparuju, vyhodnocuju cost/benefit a pak až konám. Líbí se mi představa diverzifikovaného portfolia a pasivního příjmu na stáří, zvlášť s ohledem na chystanou důchodovou reformu. Jako investora by mě zajímal prakticky jen bitcoin, s ním přišla inovace, ostatní kryptoměny mne zatím zajímají pouze z hlediska technologie. Téma kryptoměny a bitcoinů strašně hezky popsal Václav Dejčmar v tomto rozhovoru a já s ním do posledního slova souhlasím.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostala?

,,Sometimes you win, and sometimes you learn.“

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Žádný velký fail jsem zatím nikdy neudělala, respektive si žádný nedokážu vybavit. Asi na něj teprve čekám, ale vlastně se těším. Faily se dějí dnes a denně, vnímám je jako posun vpřed, a navíc se jim pak ráda s kolegy zasměju. Takové 2v1, není to super?

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Skončit s herectvím a modelingem, i když to krásně fungovalo, nenechat si žádná zadní vrátka a začít se naplno věnovat změně českého zdravotnictví. To bylo to nejlepší, co mě mohlo v životě potkat.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Všeobecně mi udělá radost každý, kdo mě inspiruje, myšlenkově posune nebo naštve natolik, abych se zamyslela, jak změnit to, co mi vadí. Ale třeba Václav Dejčmar mi hodně imponuje – pro jeho všeobecný přehled, inteligentní glosy i jeho unikátní charakterový mix byznysového hráče a moderního altruisty. A taky nesmím zapomenout na moje skvělý rodiče, ti mi dali základ všeho.