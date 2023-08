Nejnovější investiční hit? Akcie firem, které mají lék na hubnutí, srdce i cukrovku v jednom

Francouzský král luxusu Bernard Arnault se aktuálně přetahuje s Elonem Muskem o post nejbohatšího člověka planety. A jeho byznysové impérium Louis Vuitton Möet Hennessy (LVMH) je dlouhodobě nejhodnotnější veřejně obchodovanou firmou Evropy. Možná už ale ne na dlouho, protože ji dotahuje dánský výrobce farmaceutik Novo Nordisk. A není to náhoda – svět šílí po jeho léku na obezitu, který navíc pomáhá i proti infarktům.

Tento týden, kdy burzovní indexy spíš klesaly, měl dva jednoznačné vítěze: jednak dánský Novo Nordisk, jednak americkou Eli Lilly. Obě jsou to farmaceutické korporace a obě mají ve svém portfoliu něco, po čem hlavně západní společnost dlouhodobě volá – lék, který pomáhá bojovat s nadváhou. Zjednodušeně řečeno, žádné cvičení, ani těžká fyzická práce či brutální dieta, ale jednou za čas injekce. No není to sen moderního člověka?

Lék z dílny Novo Nordisk se jmenuje Wegovy a má patřičná povolení amerických a evropských úřadů, takže jej lékaři mohou předepisovat pacientům, kteří trpí obezitou a mají kvůli nadváze i přidružené zdravotní komplikace. Původně jde o přípravek na léčbu cukrovky, reguluje hladinu cukru v krvi, ovšem při větších dávkách pomáhá i snižovat váhu. Dokáže ji srazit o 15 až 20 procent a sice jeho užití mohou provázet vcelku nepříjemné vedlejší účinky, jako je zvracení nebo zimnice, ale to nijak nezmenšuje zájem o něj.

Eli Lilly sice oficiálně lék na hubnutí nemá, neoficiálně ovšem ano a nebude trvat dlouho a bude jej mít i formálně, schvalování je už v poměrně pokročilém stádiu. Lék od Eli Lilly se jmenuje Mounjaro a je to podobně jako Wegovy (a jeho sesterský preparát Ozempic) primárně lék na diabetes. Přestože na rozdíl od Wegovy nemá ještě formální povolení pro léčbu obezity, lékaři v USA i v Evropě jej pacientům předepisují – oficiálně kvůli cukrovce, ve skutečnosti jako pomocníka při hubnutí.

To se děje i u Wegovy a Ozempicu a už to stihlo vyvolat nepříjemnosti, protože kvůli velkému zájmu nestíhala ani jedna firma především na přelomu roku a na jaře dodávat na trh dost preparátů, takže cukrovkáři měli smůlu a vinili z toho lékaře a ty, kdo chtějí hubnout a hledají zkratky k dosažení svého fitness cíle. Léky od Eli Lilly i Novo Nordisk, které si vzájemně konkurují a mají podobné účinky, byť jejich chemický základ je odlišný, jsou na trzích v EU a Severní Americe k dispozici zhruba rok. A po celou dobu zájem o ně strmě roste, což pohání vzhůru celkově byznys obou firem.

Obě společnosti tento týden zveřejnily své kvartální výsledky. A dalece překonaly očekávání: Novo Nordisku se tržby meziročně zvedly o 30 procent a výkony sekce zaměřené na obezitu stouply o 157 procent, Eli Lilly zase reportovala obrat 8,31 miliardy dolarů, Wall Street ovšem odhadoval 7,58 miliardy, tedy o dost méně.

Akcie obou firem výrazně posílily, protože společnosti zároveň zlepšily výhled pro zbytek roku. „Dosavadní výkony nám umožnily zvýšit odhady pro celý rok,“ uvedl šéf Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen a dodal, že tržby se zvednou až o 33 procent a ziskovost dokonce až o 37 procent.

Růstu ceny akcií ale hodně pomohly i výsledky studie nazvané Select, kterou ukončil koncern Novo Nordisk. Z té vyplynulo, že Wegovy je účinná nejen v boji s cukrovkou a obezitou, ale že zabírá i proti kardiovaskulárním nemocem a snižuje až o pětinu riziko infarktu.

To jsou hodnoty, které by mohly přesvědčit pojišťovny, aby lék ještě víc a ochotněji hradily. A jelikož medikament Monjaro z dílny Eli Lilly bude mít nejspíš hodně podobné účinky, vystřelilo to vzhůru akcie obou firem. A to se ještě čeká, jak dopadnou zkoušky účinků Wegovy, resp. Mounjaro v boji s Alzheimerovou chorobou.

Výsledkem je, že hodnota Eli Lilly je aktuálně půl bilionu dolarů a její akcie od ledna posílily o více než 50 procent, Novo Nordisk šel letos nahoru zhruba o třetinu a valuace je s 419 miliardami dolarů kousek pod trůnem 442 miliard dolarů, kde aktuálně sedí nejcennější evropská firma LVHM.

Dá se očekávat, že akcie farmaceutických firem půjdou dál nahoru, protože medicínský lék na obezitu je něco jako svatý grál – nadváhou trpí čtyři z deseti dospělých lidí na planetě a na Západě to je ještě víc. Obezita podle dat Světové zdravotnické organizace čím dál víc trápí i děti a zvyšuje dramaticky náklady na zdravotnictví. Takže najít řešení, jak s ní zápasit jinak než osvětou, a umět pomocí léků v lidech snížit chuť k jídlu, je něco, co má fantastický byznysový potenciál.